Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS примеры кода ( тема не для форекса ) только MQL5 MetaTrader 5 - страница 7
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Вы путаете цену позиции, которая считается от текущей цены и ценой покупки (GetPositionPrice)
Цена позиции меняется, а вот цена покупки не должна меняться!
добавлено
нужно переменовать GetPositionPrice на GetPositionBuyPrice :)
Не хотел сначала писать, но распишу подробно. Вдруг кто-то решит тоже торговать страдать в Финам на фондовой секции.
Сначала скрин из мобильного приложения брокера. На скрине все цифры правильные
Теперь тоже самое из МТ5:
Позиция по Магниту (сегодняшняя) имеет одну и ту же цену открытия (цену входа) на обоих картинках. А вот 2 другие позиции (вчерашние) в МТ имеют не верную цену входа!
И виновата в этом синхронизация - приведу пример по ГМК Норникелю (вкладка история - выгруженная в эксель):
Как видно из последней картинки - если я в расчете цены открытия позиции буду учитывать 2 нижние строки - я получу не верную цену открытия. 2 нижние строки - виртуальные, их быть не должно! Именно из-за двух нижних строк МТ5 отображает не верную цену входа - Брокер творит этот ужас :).
Судя по Вашему сообщению - у Вас всё тоже самое происходит.
Как из терминала "выдернуть" комиссию
Это не помогает
Как из терминала "выдернуть" комиссию
Это не помогает
У меня эта строка другая. Попробуйте, но думаю не поможет
У меня эта строка другая. Попробуйте, но думаю не поможет
Нет, не помогло, с этого начал ... :)
А кто знает что это за пересчет цены открытия позиции?
Эта цена не должна меняться!
Подскажите пожалуйста - у Открытия на фондовой секции через 2 дня после покупки акции так же отображаются? Желтым выделил, то, что интересует:
Подскажите пожалуйста - у Открытия на фондовой секции через 2 дня после покупки акции так же отображаются? Желтым выделил, то, что интересует:
Нет, цены (1 и 2) всегда есть
Нет, цены (1 и 2) всегда есть
:) Для себя проблему решил уже, но опишу очень веселую ситуацию :)
2022 год, в программе МТ5 куплена акция и продан фьючерс на эту акцию. Как через несколько дней понять - сколько Вы заработали/потеряли?
1) Цена акции (у меня) обнулена (скрин приложил). За сколько я её купил во вкладке торговля не видно. Соответственно сколько я заработаю или потеряю понять уже нельзя. Только если лезть в историю и записывать на бумажку цену покупки акции (собственно кодом так и делаю) .
2) По фьючерсу начисляется вариационная маржа каждый день (тут всё ок). Понять по какой цене я изначально продал фьючерс тоже нельзя. Цена каждый день меняется. Алгоритм нахождения цены тот же - лезем в историю и записываем на бумажку.
3) Дальше всё просто - берем калькулятори считаем с учетом размера контракта по акции (который предварительно выписали на бумажку) прибыль/убыток.
Мне очень нравится МТ5, много лет читаю форум, но понять результат торговли на Московской бирже в терминале, без написания многих строк кода, просто невозможно.
Обычный пользователь, не программист, убежит через 2 дня всех этих корректировок и синхронизаций по счету. Вы бы слышали как тех.поддержка Финама отзывается о МТ5. Я когда звоню и говорю, что торгую в МТ5 - они вздыхают сначала, а потом только разговаривать начинают :) И объясняют мне, что программа ещё "сырая" и проблема в этом :)))
Но это всё так - крик души. Жалко, что не развивают терминал в направлении отечественной биржи.
Мне очень нравится МТ5, много лет читаю форум, но понять результат торговли на Московской бирже в терминале, без написания многих строк кода, просто невозможно.
Обычный пользователь, не программист, убежит через 2 дня всех этих корректировок и синхронизаций по счету. Вы бы слышали как тех.поддержка Финама отзывается о МТ5. Я когда звоню и говорю, что торгую в МТ5 - они вздыхают сначала, а потом только разговаривать начинают :) И объясняют мне, что программа ещё "сырая" и проблема в этом :)))
Но это всё так - крик души. Жалко, что не развивают терминал в направлении отечественной биржи.
И тем не менее, есть ли что-то лучшее для написания роботов?
Торгую роботами в MT5 (открывашка) c 2015.
… Вы бы слышали как тех.поддержка Финама отзывается о МТ5. Я когда звоню и говорю, что торгую в МТ5 - они вздыхают сначала, а потом только разговаривать начинают :) И объясняют мне, что программа ещё "сырая" и проблема в этом :))) …
Просто у них руки кривые. Как можете объяснить, или они могут-ли объяснить, почему у их дочерней фирмы Just2Trade все площадки торгуются в одном терминале, плюс торгуются опционы, а у них всё-ещё сырая программа.
Да, косяков в МТ5 предостаточно, но как можно исправить косяки серверной части без обратной связи с техподдержкой.
И тем не менее, есть ли что-то лучшее для написания роботов?
Я сам честно - не пробовал. Но от многих людей слышал (и не только на этом форуме), что МТ5 самый быстрый и стабильный из всего, что есть (терминалов). А это на самом деле самое главное - всё остальное - это ерунда.
От многих видел, что если писать свой код для шлюзов, без использования прокладки в виде МТ5 то получится ещё быстрее. Но во первых это дороже и дольше, а во вторых - где гарантии, что после написания всё это будет работать хотя бы не медленнее МТ5? В этом направлении есть смысл капать только при наличии прибыльной ТС, очень чувствительной к задержкам. И желательно командой, а не в одного.
По-этому для меня пока ответ на этот вопрос - нет.
Просто у них руки кривые. Как можете объяснить, или они могут-ли объяснить, почему у их дочерней фирмы Just2Trade все площадки торгуются в одном терминале, плюс торгуются опционы, а у них всё-ещё сырая программа.
Да, косяков в МТ5 предостаточно, но как можно исправить косяки серверной части без обратной связи с техподдержкой.
Есть подозрение, что просто очень мало людей у них торгует через МТ5 именно на бирже. И по-этому они и не хотят все это нормально настраивать, просто смысла в этом не видят для себя.
У MOEX куча своих заморочек, которые свойственны только ей. А МТ5 универсальный. Видимо соединить их красиво, без косяков - не простая задача.