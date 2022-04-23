Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS примеры кода ( тема не для форекса ) только MQL5 MetaTrader 5 - страница 7

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prostotrader #:

Вы путаете цену позиции, которая считается от текущей цены и ценой покупки (GetPositionPrice)

Цена позиции меняется, а вот цена покупки не должна меняться!

добавлено

нужно переменовать GetPositionPrice на GetPositionBuyPrice :)

Не хотел сначала писать, но распишу подробно. Вдруг кто-то решит тоже торговать  страдать в Финам на фондовой секции.

Сначала скрин из мобильного приложения брокера. На скрине все цифры правильные

Теперь тоже самое из МТ5:

Позиция по Магниту (сегодняшняя) имеет одну и ту же цену открытия (цену входа) на обоих картинках. А вот 2 другие позиции (вчерашние) в МТ имеют не верную цену входа!

И виновата в этом синхронизация - приведу пример по ГМК Норникелю (вкладка история - выгруженная в эксель):


Как видно из последней картинки - если я в расчете цены открытия позиции буду учитывать 2 нижние строки - я получу не верную цену открытия. 2 нижние строки - виртуальные, их быть не должно! Именно из-за двух нижних строк МТ5 отображает не верную цену входа - Брокер творит этот ужас :).

Судя по Вашему сообщению - у Вас всё тоже самое происходит. 

 

Как из терминала "выдернуть" комиссию

Это не помогает

int OnInit()
  {
//---
   ulong deal_ticket;
   string symb;
   double comiss = 0;
   datetime to_date=TimeCurrent();// по текущий момент 
   datetime from_date = to_date - datetime(12 * 3600); 
   if(HistorySelect(from_date,to_date) == true)
   { 
     int deals=HistoryDealsTotal(); 
     for(int i=0;i<deals;i++) 
     { 
       deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i); 
       if(deal_ticket > 0)
       {
         symb = HistoryDealGetString(deal_ticket, DEAL_SYMBOL);
         if(symb != "")
         {
           comiss += HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_COMMISSION);
           Print(symb, " comission = ", comiss);
         }  
       }           
     }
   }
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
2022.04.21 13:49:37.318 Test_money (AFLT,M1)    SNGS comission = 0.0
2022.04.21 13:49:37.318 Test_money (AFLT,M1)    SNGS comission = 0.0
2022.04.21 13:49:37.318 Test_money (AFLT,M1)    TATN comission = 0.0
 
prostotrader #:

Как из терминала "выдернуть" комиссию

Это не помогает

У меня эта строка другая. Попробуйте, но думаю не поможет

double Com = AccountInfoDouble(ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED);
 
Andrey Miguzov #:

У меня эта строка другая. Попробуйте, но думаю не поможет

Нет, не помогло, с этого начал ... :)

 
prostotrader #:

А кто знает что это за пересчет цены открытия позиции?

Эта цена не должна меняться!

Подскажите пожалуйста - у Открытия на фондовой секции через 2 дня после покупки акции так же отображаются? Желтым выделил, то, что интересует:


 
Andrey Miguzov #:

Подскажите пожалуйста - у Открытия на фондовой секции через 2 дня после покупки акции так же отображаются? Желтым выделил, то, что интересует:


Нет, цены (1 и 2) всегда есть

 
prostotrader #:

Нет, цены (1 и 2) всегда есть

:) Для себя проблему решил уже, но опишу очень веселую ситуацию :)

2022 год, в программе МТ5 куплена акция и продан фьючерс на эту акцию. Как через несколько дней понять - сколько Вы заработали/потеряли?

1) Цена акции (у меня) обнулена (скрин приложил). За сколько я её купил во вкладке торговля не видно. Соответственно сколько я заработаю или потеряю понять уже нельзя. Только если лезть в историю и записывать на бумажку цену покупки акции (собственно кодом так и делаю) .

2) По фьючерсу начисляется вариационная маржа каждый день (тут всё ок). Понять по какой цене я изначально продал фьючерс тоже нельзя. Цена каждый день меняется. Алгоритм нахождения цены тот же - лезем в историю и записываем на бумажку.

3) Дальше всё просто - берем калькулятори считаем с учетом размера контракта по акции (который предварительно выписали на бумажку) прибыль/убыток.

Мне очень нравится МТ5, много лет читаю форум, но понять результат торговли на Московской бирже в терминале, без написания многих строк кода, просто невозможно.

Обычный пользователь, не программист, убежит через 2 дня всех этих корректировок и синхронизаций по счету. Вы бы слышали как тех.поддержка Финама отзывается о МТ5. Я когда звоню и говорю, что торгую в МТ5 - они вздыхают сначала, а потом только разговаривать начинают :) И объясняют мне, что программа ещё "сырая" и проблема в этом :)))

Но это всё так - крик души. Жалко, что не развивают терминал в направлении отечественной биржи. 

 
Andrey Miguzov #:

Мне очень нравится МТ5, много лет читаю форум, но понять результат торговли на Московской бирже в терминале, без написания многих строк кода, просто невозможно.

Обычный пользователь, не программист, убежит через 2 дня всех этих корректировок и синхронизаций по счету. Вы бы слышали как тех.поддержка Финама отзывается о МТ5. Я когда звоню и говорю, что торгую в МТ5 - они вздыхают сначала, а потом только разговаривать начинают :) И объясняют мне, что программа ещё "сырая" и проблема в этом :)))

Но это всё так - крик души. Жалко, что не развивают терминал в направлении отечественной биржи. 

И тем не менее, есть ли что-то лучшее для написания роботов?

Торгую роботами в MT5 (открывашка) c 2015.

 
Andrey Miguzov #:

… Вы бы слышали как тех.поддержка Финама отзывается о МТ5. Я когда звоню и говорю, что торгую в МТ5 - они вздыхают сначала, а потом только разговаривать начинают :) И объясняют мне, что программа ещё "сырая" и проблема в этом :)))

Просто у них руки кривые. Как можете объяснить, или они могут-ли объяснить, почему у их дочерней фирмы Just2Trade все площадки торгуются в одном терминале, плюс торгуются опционы, а у них всё-ещё сырая программа.

Да, косяков в МТ5 предостаточно, но как можно исправить косяки серверной части без обратной связи с техподдержкой.

 
JRandomTrader #:

И тем не менее, есть ли что-то лучшее для написания роботов?

Я сам честно - не пробовал. Но от многих людей слышал (и не только на этом форуме), что МТ5 самый быстрый и стабильный из всего, что есть (терминалов). А это на самом деле самое главное - всё остальное - это ерунда. 

От многих видел, что если писать свой код для шлюзов, без использования прокладки в виде МТ5 то получится ещё быстрее. Но во первых это дороже и дольше, а во вторых - где гарантии, что после написания всё это будет работать хотя бы не медленнее МТ5? В этом направлении есть смысл капать только при наличии прибыльной ТС, очень чувствительной к задержкам. И желательно командой, а не в одного.

По-этому для меня пока ответ на этот вопрос - нет.

Alexey Viktorov #:

Просто у них руки кривые. Как можете объяснить, или они могут-ли объяснить, почему у их дочерней фирмы Just2Trade все площадки торгуются в одном терминале, плюс торгуются опционы, а у них всё-ещё сырая программа.

Да, косяков в МТ5 предостаточно, но как можно исправить косяки серверной части без обратной связи с техподдержкой.

Есть подозрение, что просто очень мало людей у них торгует через МТ5 именно на бирже. И по-этому они и не хотят все это нормально настраивать, просто смысла в этом не видят для себя.

У MOEX куча своих заморочек, которые свойственны только ей. А МТ5 универсальный. Видимо соединить их красиво, без косяков - не простая задача.

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