MT5 стал доступен в Финам - страница 100
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А если мышь навести на какую-нибудь точку графика, какие значения для средств и баланса пишет во всплывающей подсказке?
Не совсем по теме МТ5, но раз уж была статья по затаскиванию данных MOEX в MT5 и раздел форума про биржу, напишу тут, что восстановить опционные доски через их ISS API как-то проблематично. Например,
https://iss.moex.com/iss/statistics/engines/futures/markets/options/assets/SBER/optionboard.json
Возвращает только доску самых близких опционов и без цен стакана (пустые bid/offer/last), но с заполненным openposition.
https://iss.moex.com/iss/apps/option-calc/v1/assets/SBER/optionseries/SBERP200526XE/optionboard
Возвращает доску по любому из опционов (указанной серии), но без openposition, хотя с греками.
В обоих случаях нет объемов торгов.
Сами они (MOEX) показывают на сайте нормальную доску со всеми нужными полями:
Надеюсь, из МТ5 Финама нормальная опционная доска?
надо позвонить господину, что-бы пинка дал там
есть у кого номер?
Надеюсь, из МТ5 Финама нормальная опционная доска?
Надеюсь, из МТ5 Финама нормальная опционная доска?
а собственно как вы это представляете ?
в MT (пока по крайней мере) нет механизмов для опционных досок
а собственно как вы это представляете ?
в MT (пока по крайней мере) нет механизмов для опционных досок
А пункт Options Board в контекстном меню Обзора рынка?
Брокеры его не покупают, поэтому нет доступа к этому функциналу.
Если метаквоты всё таки изменят свою политику и будут включать этот модуль в основную лицензию, то тогда появится этот функционал.
А так этот модуль существует уже очень много лет, но так-же много лет брокеры его не покупают.
Метаквотам надо смерится и включить его в основную лицензию.
Так как это нонсенс, базовый функционал скрывать из-за того, что его не покупают.
Это модуль для брокеров, который надо покупать у метаквот.
...
помоему у них сервера легли ) у меня постоянный реконнект.....)
два несчастных сервера
второй заработал - может кому надо - цепляйтесь ко второму )
вообще перестал МТ5 у них запускаться....