MT5 стал доступен в Финам - страница 100

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Расскажите, как сейчас можно организовать скринер опционов для онлайна и тестирования на истории. Хочется проверить торговые стратегии на срочном рынке. Вроде бы такие данные можно вытаскивать не из МТ5 (MOEX ISS или другие терминалы)? И то, истории опционных досок вроде нет вообще, то есть нужно самому их собирать на протяжении N месяцев?
 
Stanislav Korotky #:
А если мышь навести на какую-нибудь точку графика, какие значения для средств и баланса пишет во всплывающей подсказке?
Всплывающей подсказки нет.
 

Не совсем по теме МТ5, но раз уж была статья по затаскиванию данных MOEX в MT5 и раздел форума про биржу, напишу тут, что восстановить опционные доски через их ISS API как-то проблематично. Например,

https://iss.moex.com/iss/statistics/engines/futures/markets/options/assets/SBER/optionboard.json

Возвращает только доску самых близких опционов и без цен стакана (пустые bid/offer/last), но с заполненным openposition.

https://iss.moex.com/iss/apps/option-calc/v1/assets/SBER/optionseries/SBERP200526XE/optionboard

Возвращает доску по любому из опционов (указанной серии), но без openposition, хотя с греками.

В обоих случаях нет объемов торгов.

Сами они (MOEX) показывают на сайте нормальную доску со всеми нужными полями:

Опционы SBER

Надеюсь, из МТ5 Финама нормальная опционная доска?


 

надо позвонить господину, что-бы пинка дал там

есть у кого номер?

 
Stanislav Korotky #:

Надеюсь, из МТ5 Финама нормальная опционная доска?

Там нет опционов.
 
Stanislav Korotky #:
Надеюсь, из МТ5 Финама нормальная опционная доска?

а собственно как вы это представляете ?

в MT (пока по крайней мере) нет механизмов для опционных досок

 
Maxim Kuznetsov #:

а собственно как вы это представляете ?

в MT (пока по крайней мере) нет механизмов для опционных досок

А пункт Options Board в контекстном меню Обзора рынка?
Доска опционов - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Доска опционов - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Опцион — это производный финансовый инструмент. Он представляет собой контракт, по которому покупатель опциона получает право, но не обязательство...
 
Stanislav Korotky #:
А пункт Options Board в контекстном меню Обзора рынка?
Это модуль для брокеров, который надо покупать у метаквот.
Брокеры его не покупают, поэтому нет доступа к этому функциналу.
Если метаквоты всё таки изменят свою политику и будут включать этот модуль в основную лицензию, то тогда появится этот функционал.
А так этот модуль существует уже очень много лет, но так-же много лет брокеры его не покупают.
Метаквотам надо смерится и включить его в основную лицензию.
Так как это нонсенс, базовый функционал скрывать из-за того, что его не покупают.
 
Roman #:
Это модуль для брокеров, который надо покупать у метаквот.
...
На демке J2T он открывается, но если я правильно понял - в Финаме его нет. В любом случае, судя по всему, там намного меньше того, чего хотелось бы. Покручу ISS API дальше, как получить произвольную (не только ближайшую) доску уже разобрался.
 

помоему у них сервера легли ) у меня постоянный реконнект.....)

два несчастных сервера

второй заработал - может кому надо - цепляйтесь ко второму )

вообще перестал МТ5 у них запускаться....

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