MT5 стал доступен в Финам - страница 103

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Ivan Titov #:

Выставил лимитный ордер на продажу по цене 78.31. Вижу на графике, что ордер выставился по текущей цене (78.01). Пытаюсь подвинуть его вверх, но не успеваю и он срабатывает. Поддержка Финама заверяет меня, что это я сам выставил ордер по цене 78.01, хотя в логе ниже видно, что это не так. Опасно торговать в Финаме становится.


Вот как раз это недостаток терминала, так-как нет истории модификации ордеров, нет информации кто инициатор этого действия.
Как вариант у Вас работал советник, который модифицировал ордер, в иных случаях, если это не на вашей стороне модификация, надо писать претензию.
 
Ivan Titov #:

Выставил лимитный ордер на продажу по цене 78.31. Вижу на графике, что ордер выставился по текущей цене (78.01). Пытаюсь подвинуть его вверх, но не успеваю и он срабатывает. Поддержка Финама заверяет меня, что это я сам выставил ордер по цене 78.01, хотя в логе ниже видно, что это не так. Опасно торговать в Финаме становится.


да там у них бардак полный

еще и не такое было

закинул я одну сумму, в баланс пришла другая, это к примеру
 
Aleksey Vyazmikin #:
Вот как раз это недостаток терминала, так-как нет истории модификации ордеров, нет информации кто инициатор этого действия.
Как вариант у Вас работал советник, который модифицировал ордер, в иных случаях, если это не на вашей стороне модификация, надо писать претензию.

Советника не было. В истории пишет, что заявка выставлена по цене 78.01 (см. ниже), а в логе - по 78.31 (см. выше). И выставлена вручную (ID эксперта пустое). Если это недостаток терминала, то разработчикам просьба прокомментировать такой критичный для торговли баг.

Кроме того, в истории (как и в логе) нет записи об отмене заявки по цене 78,31 с моей стороны, хотя должна быть, если бы это сделал я, либо мой советник. Т.е. поддержка Финама врет, что заявку снял я.

 
Ivan Titov #:
заявка выставлена по цене 78.01 (см. ниже), а в логе - по 78.31 (см. выше).
В логе же видно, что выставили по 78.31, а потом заявка модифицировалась (менялась цена) и уже была 78.01 - между этими событиями прошло 12 секунд. Эту вторую операцию выполняли уже Вы?
Запросите лог-файл сервера за этот период времени, выясните, что произошло в эти 12 секунд.
Проблема терминала в том, что в истории торгового сервера нет истории модификации ордеров (заявок), или она не транслируется пользователю.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Вот как раз это недостаток терминала, так-как нет истории модификации ордеров, нет информации кто инициатор этого действия.
Как вариант у Вас работал советник, который модифицировал ордер, в иных случаях, если это не на вашей стороне модификация, надо писать претензию.

Ну как же нет истории модификации? Ведь на картинке Ивана видно, что ордер поставлен по 78.31 и через строчку модификация по 78.01

Возможно это жульничество чистой воды, но никто и никогда этого не докажет.

 
Alexey Viktorov #:

Ну как же нет истории модификации? Ведь на картинке Ивана видно, что ордер поставлен по 78.31 и через строчку модификация по 78.01

Возможно это жульничество чистой воды, но никто и никогда этого не докажет.

Смотрите внимательно - есть заявка на модификацию в логе с уже 78.01 на 78.16, а нет с 78.31 на 78.01!
И да, истории нет - лог-файл терминала - слабое доказательство в суде.
 
Aleksey Vyazmikin #:
В логе же видно, что выставили по 78.31, а потом заявка модифицировалась (менялась цена) и уже была 78.01 - между этими событиями прошло 12 секунд. Эту вторую операцию выполняли уже Вы?
Запросите лог-файл сервера за этот период времени, выясните, что произошло в эти 12 секунд.
Да, как писал выше, я увидел, что заявка выставилась не по цене, которую я указал (78.31), а по текущей (78.01). Поэтому попытался модифицировать: передвинуть ордер выше. Но не успел. А лог сервера за эти 12 секунд (когда цена ордера с 78.31 почему-то превратилась в 78.01) запрашивал - Финам не дает.
Alexey Viktorov #:
ордер поставлен по 78.31 и через строчку модификация по 78.01

Модификация с 78.01 до 78.16. А между ценами 78.31 и 78.01 записей никаких нет.

Aleksey Vyazmikin #:
лог-файл терминала - слабое доказательство в суде.

А скриншот лога?

 
Ivan Titov #:
Да, как писал выше, я увидел, что заявка выставилась не по цене, которую я указал (78.31), а по текущей (78.01). Поэтому попытался модифицировать: передвинуть ордер выше. Но не успел. А лог сервера за эти 12 секунд (когда цена с 78.31 почему-то превратилась в 78.01) запрашивал - Финам не дает. Именно: модификация с 78.01 до 78.16. А между ценами 78.31 и 78.01 записей никаких нет.
Нужна официальная претензия - с подписью.
Дальше или будет реакция или жалобу или в их СРО или сразу в суд.
Видимо, вопрос в размере убытков.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Нужна официальная претензия - с подписью.
Дальше или будет реакция или жалобу или в их СРО или сразу в суд.
Видимо, вопрос в размере убытков.

СРО у них нет, у них лицензия ЦБ РФ

На вопрос подобного плана они мне отвечали так:

у нас нет своих цен, мы транслируем цены с МОЕХ

пишите им

написал

МОЕксы отвечают наподобие: пошел в звезду, все норм у Финама

писал в ЦБ РФ, они их всех защитили официальным ответным письмом

Так что бесполезно

))))

 
Renat Akhtyamov #:

СРО у них нет, у них лицензия ЦБ РФ

Лицензия, понятно, есть и у форекс-дилеров от ЦБ, но есть и стандарты, которым подчиняется брокер, Финам тут член СРО НАУФОР.
В задачи СРО, в том числе входит (с их сайта):
Внеплановые проверки проводятся по жалобам или письмам ЦБ, а также по инициативе НАУФОР, в том числе, в формате «контрольной закупки».
Renat Akhtyamov #:

писал в ЦБ РФ, они их всех защитили официальным ответным письмом

Ну, это обычное дело...

Потому что доказательств у заявителя, как правило, нет весомых - только доводы.

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