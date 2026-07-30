MT5 стал доступен в Финам - страница 103
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Выставил лимитный ордер на продажу по цене 78.31. Вижу на графике, что ордер выставился по текущей цене (78.01). Пытаюсь подвинуть его вверх, но не успеваю и он срабатывает. Поддержка Финама заверяет меня, что это я сам выставил ордер по цене 78.01, хотя в логе ниже видно, что это не так. Опасно торговать в Финаме становится.
Как вариант у Вас работал советник, который модифицировал ордер, в иных случаях, если это не на вашей стороне модификация, надо писать претензию.
Выставил лимитный ордер на продажу по цене 78.31. Вижу на графике, что ордер выставился по текущей цене (78.01). Пытаюсь подвинуть его вверх, но не успеваю и он срабатывает. Поддержка Финама заверяет меня, что это я сам выставил ордер по цене 78.01, хотя в логе ниже видно, что это не так. Опасно торговать в Финаме становится.
да там у них бардак полный
еще и не такое былозакинул я одну сумму, в баланс пришла другая, это к примеру
Вот как раз это недостаток терминала, так-как нет истории модификации ордеров, нет информации кто инициатор этого действия.
Как вариант у Вас работал советник, который модифицировал ордер, в иных случаях, если это не на вашей стороне модификация, надо писать претензию.
Советника не было. В истории пишет, что заявка выставлена по цене 78.01 (см. ниже), а в логе - по 78.31 (см. выше). И выставлена вручную (ID эксперта пустое). Если это недостаток терминала, то разработчикам просьба прокомментировать такой критичный для торговли баг.
Кроме того, в истории (как и в логе) нет записи об отмене заявки по цене 78,31 с моей стороны, хотя должна быть, если бы это сделал я, либо мой советник. Т.е. поддержка Финама врет, что заявку снял я.
заявка выставлена по цене 78.01 (см. ниже), а в логе - по 78.31 (см. выше).
Запросите лог-файл сервера за этот период времени, выясните, что произошло в эти 12 секунд.
Проблема терминала в том, что в истории торгового сервера нет истории модификации ордеров (заявок), или она не транслируется пользователю.
Вот как раз это недостаток терминала, так-как нет истории модификации ордеров, нет информации кто инициатор этого действия.
Как вариант у Вас работал советник, который модифицировал ордер, в иных случаях, если это не на вашей стороне модификация, надо писать претензию.
Ну как же нет истории модификации? Ведь на картинке Ивана видно, что ордер поставлен по 78.31 и через строчку модификация по 78.01
Возможно это жульничество чистой воды, но никто и никогда этого не докажет.
Ну как же нет истории модификации? Ведь на картинке Ивана видно, что ордер поставлен по 78.31 и через строчку модификация по 78.01
Возможно это жульничество чистой воды, но никто и никогда этого не докажет.
И да, истории нет - лог-файл терминала - слабое доказательство в суде.
В логе же видно, что выставили по 78.31, а потом заявка модифицировалась (менялась цена) и уже была 78.01 - между этими событиями прошло 12 секунд. Эту вторую операцию выполняли уже Вы?
Запросите лог-файл сервера за этот период времени, выясните, что произошло в эти 12 секунд.
ордер поставлен по 78.31 и через строчку модификация по 78.01
Модификация с 78.01 до 78.16. А между ценами 78.31 и 78.01 записей никаких нет.
лог-файл терминала - слабое доказательство в суде.
А скриншот лога?
Да, как писал выше, я увидел, что заявка выставилась не по цене, которую я указал (78.31), а по текущей (78.01). Поэтому попытался модифицировать: передвинуть ордер выше. Но не успел. А лог сервера за эти 12 секунд (когда цена с 78.31 почему-то превратилась в 78.01) запрашивал - Финам не дает. Именно: модификация с 78.01 до 78.16. А между ценами 78.31 и 78.01 записей никаких нет.
Дальше или будет реакция или жалобу или в их СРО или сразу в суд.
Видимо, вопрос в размере убытков.
Нужна официальная претензия - с подписью.
Дальше или будет реакция или жалобу или в их СРО или сразу в суд.
Видимо, вопрос в размере убытков.
СРО у них нет, у них лицензия ЦБ РФ
На вопрос подобного плана они мне отвечали так:
у нас нет своих цен, мы транслируем цены с МОЕХ
пишите им
написал
МОЕксы отвечают наподобие: пошел в звезду, все норм у Финама
писал в ЦБ РФ, они их всех защитили официальным ответным письмом
Так что бесполезно
))))
СРО у них нет, у них лицензия ЦБ РФ
В задачи СРО, в том числе входит (с их сайта):
писал в ЦБ РФ, они их всех защитили официальным ответным письмом
Ну, это обычное дело...
Потому что доказательств у заявителя, как правило, нет весомых - только доводы.