MT5 стал доступен в Финам - страница 102

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Anton Polkovnikov #:
А где это менять в настройках символа? Делать пользовательский?
Не обязательно. Можно в самом тестере: 
 
Ivan Titov #:
Не обязательно. Можно в самом тестере: 
Не проходит. В этом случае тестер просто не совершает сделки.
 
Anton Polkovnikov #:
Не проходит. В этом случае тестер просто не совершает сделки.
Лот постоянный? Что пишет в логе тестера?
 
Ivan Titov #:
Лот постоянный? Что пишет в логе тестера?

Лог

 
Anton Polkovnikov #:

Лог

Лот должен быть > 0 и кратен 1.0
 

В общем, финамовцы с темы съехали. Возвращаемся к старой истине: хочешь сделать хорошо - сделай сам. Ну и баланс уже вывели. Осталось подумать логику просадки, чтобы прописать. И будет своё эквити с блэкджеком и всем прочим

 

Ну как-то так:



 
Anton Polkovnikov #:

Лог

Скорее всего советник считает лот от свободной маржи. В этом случае не получится.
 
Anton Polkovnikov #:

В общем, финамовцы с темы съехали. Возвращаемся к старой истине: хочешь сделать хорошо - сделай сам. Ну и баланс уже вывели. Осталось подумать логику просадки, чтобы прописать. И будет своё эквити с блэкджеком и всем прочим

как обычно

читал тут выше что ждем`с исправлений мол

я уже такое прошел - бесполезно

и слез с них

 

Выставил лимитный ордер на продажу по цене 78.31. Вижу на графике, что ордер выставился по текущей цене (78.01). Пытаюсь подвинуть его вверх, но не успеваю и он срабатывает. Поддержка Финама заверяет меня, что это я сам выставил ордер по цене 78.01, хотя в логе ниже видно, что это не так. Опасно торговать в Финаме становится.


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