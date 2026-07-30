MT5 стал доступен в Финам - страница 102
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где это менять в настройках символа? Делать пользовательский?
Не обязательно. Можно в самом тестере:
Не проходит. В этом случае тестер просто не совершает сделки.
Лот постоянный? Что пишет в логе тестера?
Лог
Лог
В общем, финамовцы с темы съехали. Возвращаемся к старой истине: хочешь сделать хорошо - сделай сам. Ну и баланс уже вывели. Осталось подумать логику просадки, чтобы прописать. И будет своё эквити с блэкджеком и всем прочим
Ну как-то так:
Лог
В общем, финамовцы с темы съехали. Возвращаемся к старой истине: хочешь сделать хорошо - сделай сам. Ну и баланс уже вывели. Осталось подумать логику просадки, чтобы прописать. И будет своё эквити с блэкджеком и всем прочим
как обычно
читал тут выше что ждем`с исправлений мол
я уже такое прошел - бесполезно
и слез с них
Выставил лимитный ордер на продажу по цене 78.31. Вижу на графике, что ордер выставился по текущей цене (78.01). Пытаюсь подвинуть его вверх, но не успеваю и он срабатывает. Поддержка Финама заверяет меня, что это я сам выставил ордер по цене 78.01, хотя в логе ниже видно, что это не так. Опасно торговать в Финаме становится.