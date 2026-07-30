MT5 стал доступен в Финам - страница 98

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Aleksey Vyazmikin #:

Т.е., предположительно, проблема в том, что нужен отдельный сервер для разных рисков. Но, это не ограничение платформы же...

Я бы предположил, что сейчас есть два уровня - КНУР и КПУР. И нет возможности ввести третий.

 
Подскажите, а возможно ли в Финам через MetaTrader 5 выставить лимитный ордер, который автоматически удалится через 5 минут ?
 
pivomoe #:
Подскажите, а возможно ли в Финам через MetaTrader 5 выставить лимитный ордер, который автоматически удалится через 5 минут ?

Не знаю, не пробовал.

 
pivomoe #:
Подскажите, а возможно ли в Финам через MetaTrader 5 выставить лимитный ордер, который автоматически удалится через 5 минут ?

попробовал на Роснефти, ошибка при установке и при изменении

 

кто в курсе это же возможно? если я предоставлю инвест пароль нескольким инвесторам? 

МТ5 Финам. Моекс. Есть запросы.... ведь на то он и инвесторский по определению - для инвесторов!!! как я понимаю....

 
Roman Shiredchenko #:

кто в курсе это же возможно? если я предоставлю инвест пароль нескольким инвесторам? 

МТ5 Финам. Моекс. Есть запросы.... ведь на то он и инвесторский по определению - для инвесторов!!! как я понимаю....

Возможно.ИМХО
 
Dmitriy Skub #:
Возможно.ИМХО
Спс!
 
Roman Shiredchenko #:

кто в курсе это же возможно? если я предоставлю инвест пароль нескольким инвесторам? 

МТ5 Финам. Моекс. Есть запросы.... ведь на то он и инвесторский по определению - для инвесторов!!! как я понимаю....

Сижу под одним паролем и логином на разных ПК одновременно. Правда пароль обычный.
 
pivomoe #:
Сижу под одним паролем и логином на разных ПК одновременно. Правда пароль обычный.
Спс. Понятно.... мне инвесторам надо....
 
А вообще до стакана котировки долетают ) 
Или у каждого свой стакан... ) hft весь ликвид выбирают.... ??? 

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