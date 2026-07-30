MT5 стал доступен в Финам - страница 98
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Т.е., предположительно, проблема в том, что нужен отдельный сервер для разных рисков. Но, это не ограничение платформы же...
Я бы предположил, что сейчас есть два уровня - КНУР и КПУР. И нет возможности ввести третий.
Подскажите, а возможно ли в Финам через MetaTrader 5 выставить лимитный ордер, который автоматически удалится через 5 минут ?
Не знаю, не пробовал.
Подскажите, а возможно ли в Финам через MetaTrader 5 выставить лимитный ордер, который автоматически удалится через 5 минут ?
попробовал на Роснефти, ошибка при установке и при изменении
кто в курсе это же возможно? если я предоставлю инвест пароль нескольким инвесторам?
МТ5 Финам. Моекс. Есть запросы.... ведь на то он и инвесторский по определению - для инвесторов!!! как я понимаю....
кто в курсе это же возможно? если я предоставлю инвест пароль нескольким инвесторам?
МТ5 Финам. Моекс. Есть запросы.... ведь на то он и инвесторский по определению - для инвесторов!!! как я понимаю....
Возможно.ИМХО
кто в курсе это же возможно? если я предоставлю инвест пароль нескольким инвесторам?
МТ5 Финам. Моекс. Есть запросы.... ведь на то он и инвесторский по определению - для инвесторов!!! как я понимаю....
Сижу под одним паролем и логином на разных ПК одновременно. Правда пароль обычный.