MT5 стал доступен в Финам - страница 95

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trampampam #:

32 в каждую сторону в Финаме

(по опыту крипты) 35 всё равно мало..там видно будет только мартингейл около спреда. То есть плотно заполненный самый перёд мейкеров и пипсовщиков. 

рисунок в стиле о.бендера:

то что в стакане, суммарно напоминает параболу с острым носиком. Потому что состоит из суммы групп лимитных сеток (или гридеров, как хотите называйте)

20-30 уровней дают возможность видеть именно самый носик и начало параболы, к тому эти уровни могут проскочить почти моментально

А самое интересное начинается дальше - вот там вот видно ломовые объёмы (на рисунке красным)

 
Maxim Kuznetsov #:
А самое интересное начинается дальше - вот там вот видно ломовые объёмы (на рисунке красным)

Нет никакого смысла смотреть эти уровни в стакане. Надо смотреть в ордерлоге. Из каких ордеров состоят эти уровни, когда поставлены или, что еще более важно, откуда переставлены.

 
Dmi3 #:

Нет никакого смысла смотреть эти уровни в стакане. Надо смотреть в ордерлоге. Из каких ордеров состоят эти уровни, когда поставлены или, что еще более важно, откуда переставлены.

Спс мне до этого еще далеко.... роботом может и вообще не сделаю....
 
Dmi3 #:

Нет никакого смысла смотреть эти уровни в стакане. Надо смотреть в ордерлоге. Из каких ордеров состоят эти уровни, когда поставлены или, что еще более важно, откуда переставлены.

про финам не скажу :-( на крипте весело - мегастенки примерно в сумму объёмов всех меньших и с двух сторон. Типичная дистанция зависит от биржи, 1-2-3 уровня.  И иногда начинают сжиматься в сторону спреда. Довольно быстро, как в мультике, можно смотреть в реальном времени под пивко

хорошо различимый след местных мейкерских алгоритмов? а чёрт его знает..

по объёмам - это явно не рядовые трейдеры :-) 

 
Поставил МТ5 от Финама на ПК более года назад, все хорошо, скачал терминал и присвоил пароль, привязал к счету сам через личный кабинет, никого не просил. 
 
ikhayretdinov #:
терминал

если у них там всего два сервера на МТ 5 то тогда да... кол-во юзеров делает торги по отправке торговых приказов до биржи от 1-3 сек до 10-15 секунд...)

 
А кто знает склейка фьючерсов в Финаме мт5 есть? Не смог найти,в Открытии были....
 
Fortstrend #:
А кто знает склейка фьючерсов в Финаме мт5 есть? Не смог найти,в Открытии были....

См. ALLFUT*, но они корявые.

 

кто то же решал вопрос ликвидности? перед входом? как уточнять - узнавать - к примеру по разным символам входа советником - хватает ли ликвидности? 

по - просту что есть объемы по ок ценам в пределе ок спреда - по простому - что стакан не разряжен и не пустой....

оптимальный вариант проверки бы не помешал... что покупаешь по одной цене типа а по факту инсполнение будет по хз какой...) итоговое чтобы такого не было - может сообщите как оптимально проверять....

спасибо.

 
Roman Shiredchenko #:

кто то же решал вопрос ликвидности? перед входом? как уточнять - узнавать - к примеру по разным символам входа советником - хватает ли ликвидности? 

по - просту что есть объемы по ок ценам в пределе ок спреда - по простому - что стакан не разряжен и не пустой....

оптимальный вариант проверки бы не помешал... что покупаешь по одной цене типа а по факту инсполнение будет по хз какой...) итоговое чтобы такого не было - может сообщите как оптимально проверять....

спасибо.

Даже если будешь проверять в стакане доступный объём по лучшей цене и сумму доступных объёмов по приемлемым ценам, всё равно к моменту исполнения ордера стакан может выглядеть по-другому.

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