MT5 стал доступен в Финам - страница 95
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32 в каждую сторону в Финаме
(по опыту крипты) 35 всё равно мало..там видно будет только мартингейл около спреда. То есть плотно заполненный самый перёд мейкеров и пипсовщиков.
рисунок в стиле о.бендера:
то что в стакане, суммарно напоминает параболу с острым носиком. Потому что состоит из суммы групп лимитных сеток (или гридеров, как хотите называйте)
20-30 уровней дают возможность видеть именно самый носик и начало параболы, к тому эти уровни могут проскочить почти моментально
А самое интересное начинается дальше - вот там вот видно ломовые объёмы (на рисунке красным)
А самое интересное начинается дальше - вот там вот видно ломовые объёмы (на рисунке красным)
Нет никакого смысла смотреть эти уровни в стакане. Надо смотреть в ордерлоге. Из каких ордеров состоят эти уровни, когда поставлены или, что еще более важно, откуда переставлены.
Нет никакого смысла смотреть эти уровни в стакане. Надо смотреть в ордерлоге. Из каких ордеров состоят эти уровни, когда поставлены или, что еще более важно, откуда переставлены.
Нет никакого смысла смотреть эти уровни в стакане. Надо смотреть в ордерлоге. Из каких ордеров состоят эти уровни, когда поставлены или, что еще более важно, откуда переставлены.
про финам не скажу :-( на крипте весело - мегастенки примерно в сумму объёмов всех меньших и с двух сторон. Типичная дистанция зависит от биржи, 1-2-3 уровня. И иногда начинают сжиматься в сторону спреда. Довольно быстро, как в мультике, можно смотреть в реальном времени под пивко
хорошо различимый след местных мейкерских алгоритмов? а чёрт его знает..
по объёмам - это явно не рядовые трейдеры :-)
терминал
если у них там всего два сервера на МТ 5 то тогда да... кол-во юзеров делает торги по отправке торговых приказов до биржи от 1-3 сек до 10-15 секунд...)
А кто знает склейка фьючерсов в Финаме мт5 есть? Не смог найти,в Открытии были....
См. ALLFUT*, но они корявые.
кто то же решал вопрос ликвидности? перед входом? как уточнять - узнавать - к примеру по разным символам входа советником - хватает ли ликвидности?
по - просту что есть объемы по ок ценам в пределе ок спреда - по простому - что стакан не разряжен и не пустой....
оптимальный вариант проверки бы не помешал... что покупаешь по одной цене типа а по факту инсполнение будет по хз какой...) итоговое чтобы такого не было - может сообщите как оптимально проверять....
спасибо.
кто то же решал вопрос ликвидности? перед входом? как уточнять - узнавать - к примеру по разным символам входа советником - хватает ли ликвидности?
по - просту что есть объемы по ок ценам в пределе ок спреда - по простому - что стакан не разряжен и не пустой....
оптимальный вариант проверки бы не помешал... что покупаешь по одной цене типа а по факту инсполнение будет по хз какой...) итоговое чтобы такого не было - может сообщите как оптимально проверять....
спасибо.
Даже если будешь проверять в стакане доступный объём по лучшей цене и сумму доступных объёмов по приемлемым ценам, всё равно к моменту исполнения ордера стакан может выглядеть по-другому.