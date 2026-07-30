MT5 стал доступен в Финам - страница 106
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Разве была речь про советник? Больше похоже на баг в шлюзе МТ5 сервер - MOEX.
Я сейчас торгую через шлюз - вообще нет проблем!
Вы же свой софт писали, который не работает через серверный шлюз MT5, ибо MQ никому свой протокол не раскрывают.
Не только написал, но уже давно торгую.
Как бы не формировалась заявка в МТ-5, в конечном счете (на сервере МТ-5) она будет иметь
стандартные параметры для заявок Срочного рынка.
Старая цена нигде не присутствует...
Вот поэтому и пишу, что старя цена не имеет никакого смысла, потому что она не участвует в модификации.
Если внимательно посмотреть на ранее опубликованный скрин лога:
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MT5 стал доступен в Финам
Ivan Titov, 2026.07.28 17:14
Выставил лимитный ордер на продажу по цене 78.31. Вижу на графике, что ордер выставился по текущей цене (78.01). Пытаюсь подвинуть его вверх, но не успеваю и он срабатывает. Поддержка Финама заверяет меня, что это я сам выставил ордер по цене 78.01, хотя в логе ниже видно, что это не так. Опасно торговать в Финаме становится.
то там багообразность наблюдается не только в подчеркнутых красным моментах, но и например в двух последних строчках. В предпоследней сообщается, что ордер не удалось модифицировать с цены 78.16 на цену 78.27 (из-за близости рынку). А в последней пишется, что тот же самый ордер исполнился в сделке по цене 78.01. Не может такое быть для sell limit. Или они не выводят приказы как лимитные на биржу, а просто МТ5 сервер пытается маркет-ордером это эмулировать. Цена ушла чуть ниже на 77.97, поэтому всё что выше - уже лучше рынка и софт решил, что "псевдо-лимику" можно исполнять.
Если внимательно посмотреть на ранее опубликованный скрин лога:
то там багообразность наблюдается не только в подчеркнутых красным моментах, но и например в двух последних строчках. В предпоследней сообщается, что ордер не удалось модифицировать с цены 78.16 на цену 78.27 (из-за близости рынку). А в последней пишется, что тот же самый ордер исполнился в сделке по цене 78.01. Не может такое быть для sell limit. Или они не выводят приказы как лимитные на биржу, а просто МТ5 сервер пытается маркет-ордером это эмулировать. Цена ушла чуть ниже на 77.97, поэтому всё что выше - уже лучше рынка и софт решил, что "псевдо-лимику" можно исполнять.
Я не спорю, что "кругом" баги, я просто отметил, что старая цена не важна, важна только новая.
И, конечно, заявка должна была исполнится не по 78,01, а по 78,16.
Вот поэтому я и забросил МТ5, потому что это не Биржевой терминал.
Если бы Вы знали сколько информации по Срочному рынку нет в МТ5!
Добавлено
Особенно "радуют" задержки исполнения торговых приказов!
У меня в терминале (коннекторе), при торговле из дома
Но и бывают сбои в самом шлюзе
Кто-то писал, что МТ-5 в Финаме работает через Транзак, а не через Плазу 2, как было в любимой Открывашке.
Транзак работает в XML формате, вот и представьте: Терминал --> Сервер МТ-5 --> Транзак --> Биржа
Сколько Багов можно собрать?
Я не спорю, что "кругом" баги, я просто отметил, что старая цена не важна, важна только новая.
И, конечно, заявка должна была исполнится не по 78,01, а по 78,16.
Вот поэтому я и забросил МТ5, потому что это не Биржевой терминал.
Если бы Вы знали сколько информации по Срочному рынку нет в МТ5!
Добавлено
Особенно "радуют" задержки исполнения торговых приказов!
У меня в терминале (коннекторе), при торговле из дома
Но и бывают сбои в самом шлюзе
маленько завесу приоткройте зачем столько модификаций отложенных ордеров (заявок)?
маленько завесу приоткройте зачем столько модификаций отложенных ордеров (заявок)?
Не только написал, но уже давно торгую.
Кстати, написать и оттестировать было совсем не просто
Это не считая Базы данных
Стресс-тест БД (2 писателя писали, 150 читателей читали все работали одновременно!)
Добавлено
Кстати, пользовался ИИ (Gemini pro version) для написания больших массивов кода
например эту функцию написал ИИ
Когда есть рутинная работа, то отдавал ее ИИ, пишет без ошибок!
Сообщение превысило кол-во строк :)
Что бы заявка всегда была первой в стакане.
а... понял... лучший бид и лучший аск.... спс