MT5 стал доступен в Финам - страница 93

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko #:

я у них не торговал. МТ5 сейчас сервис финама дал поставить но не входит.... логин пароль присвоили... )

уточню - напишу тут...

 

Ну может  дашь мне в аренду.Я не вижу рынок без мт5,С ним то тяжело,а без него вообще 

 
Я так понимаю, что проблема на самом деле в том, что MT5 не могут настроить, что бы он давал разное ГО для разных клиентов, в зависимости от их квалификации.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Я так понимаю, что проблема на самом деле в том, что MT5 не могут настроить, что бы он давал разное ГО для разных клиентов, в зависимости от их квалификации.

Не настроить, а дописать в программе работу с новыми данными. 

Их совсем недавно ввели.

 
prostotrader #:

Не настроить, а дописать в программе работу с новыми данными. 

Их совсем недавно ввели.

Да я понял, что недавно ввели - вроде с 1 апреля 2025, просто если часть клиентов работает на MT5, то эти данные пробрасываются, может и руками, и по сути надо отдельно настраивать сервера для разных клиентов, с разными данными.

Будет что менять MQ - неизвестно же... и когда, если будет.

 
Aleksey Vyazmikin #:
Я так понимаю, что проблема на самом деле в том, что MT5 не могут настроить, что бы он давал разное ГО для разных клиентов, в зависимости от их квалификации.

Вроде, для КСУР и КПУР даёт. Так сложно добавить к этому КНУР?

 
JRandomTrader #:

Вроде, для КСУР и КПУР даёт. Так сложно добавить к этому КНУР?

Не знаю.

 
Fortstrend #:

Ну может  дашь мне в аренду.Я не вижу рынок без мт5,С ним то тяжело,а без него вообще 

написал в личку

 

тех поддержка сказала вчера что логин к терминалу я уточнял несколько раз это номер телефона, оказывается нет.

Сейчас я зашел в счет и там логин терминала это

Metatrader5

Идентификатор Терминала:.....

потом пароль: ..... от высылается в уведомлении и все.

Дает система подключиться на МТ 5


 
Fortstrend #:
Дайте кто нибудь mt5 Финама в аренду под паролем инвестора конечно?Стратегию проверить,а в финаме не дают,КПУР и КСУР и всякая хрень,как будто  терминал mt 5 это оружие какое,надо разрешение получать.
Ок. Написал в личку
 
Fortstrend #:
Надо коннектор из квика в мт5  по ходу искать,для анализа.Купить продать можно и в квике.
Мне вчера в тех поддержке сказали - типа откройте счет иис - типа тогда мт5 привяжится к этому счету я открыл. Там выбор транзак и квик. )
В итоге я выбрал транзак. Подписал.

Счет так и не отобразился пока в открытых.
Зашел в ранее существующий  - там уже был mt5 и номер это и есть логин
Мне вчера пароль выслали по запросу и я подключился.

В мт5 логин  это номер его а не ваш номер телефона.
А мне в тех поддержке финам сказали что логин это номер телефона. Я еще удивился - как такое возможно - ведь счетов может быть много....
Как привязка к счету происходит похоже тех поддержка у них тупит.....

Пароль приходит в уведомлении.
Попробуйте скачать у них мт5 и подключиться ещё раз.

Может получится. К уже существующему ранее счету.

Я сам когда в типе счета иис когда открывал внимание обратил - что вариант торговли через терминал мт5 отсутствует.

Хотя техподдержка вчера сказала что на умолчательном типа стартовом счете не всегда возможно подключить мт5. Типа открывайте ИИС и тогда типа будет возможно.

Попроьуйте иис открыть и еще раз скачайте терминал мт5 и попытайтесь через тех поддержку их законнектить.



1...8687888990919293949596979899100...107
Новый комментарий