MT5 стал доступен в Финам - страница 93
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я у них не торговал. МТ5 сейчас сервис финама дал поставить но не входит.... логин пароль присвоили... )
уточню - напишу тут...
Ну может дашь мне в аренду.Я не вижу рынок без мт5,С ним то тяжело,а без него вообще
Я так понимаю, что проблема на самом деле в том, что MT5 не могут настроить, что бы он давал разное ГО для разных клиентов, в зависимости от их квалификации.
Не настроить, а дописать в программе работу с новыми данными.
Их совсем недавно ввели.
Не настроить, а дописать в программе работу с новыми данными.
Их совсем недавно ввели.
Да я понял, что недавно ввели - вроде с 1 апреля 2025, просто если часть клиентов работает на MT5, то эти данные пробрасываются, может и руками, и по сути надо отдельно настраивать сервера для разных клиентов, с разными данными.
Будет что менять MQ - неизвестно же... и когда, если будет.
Я так понимаю, что проблема на самом деле в том, что MT5 не могут настроить, что бы он давал разное ГО для разных клиентов, в зависимости от их квалификации.
Вроде, для КСУР и КПУР даёт. Так сложно добавить к этому КНУР?
Вроде, для КСУР и КПУР даёт. Так сложно добавить к этому КНУР?
Не знаю.
Ну может дашь мне в аренду.Я не вижу рынок без мт5,С ним то тяжело,а без него вообще
написал в личку
тех поддержка сказала вчера что логин к терминалу я уточнял несколько раз это номер телефона, оказывается нет.
Сейчас я зашел в счет и там логин терминала это
Идентификатор Терминала:.....
потом пароль: ..... от высылается в уведомлении и все.
Дает система подключиться на МТ 5
Дайте кто нибудь mt5 Финама в аренду под паролем инвестора конечно?Стратегию проверить,а в финаме не дают,КПУР и КСУР и всякая хрень,как будто терминал mt 5 это оружие какое,надо разрешение получать.
Надо коннектор из квика в мт5 по ходу искать,для анализа.Купить продать можно и в квике.