MT5 стал доступен в Финам - страница 99
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А вообще до стакана котировки долетают )
Котировки или заявки?) На ликвидные инструменты актуальные котировки всегда в стакане, имхо. А малоликвидные hft вряд ли интересуют. А вот заявки - не все в стакане, канеш, тут каждый кузнец своего щастя, кто в стакан, кто нет, у того и другого свои + и -. А hft хрен бы с ними, пусть покупают, зайки, их деньги тоже не пахнут.
Да котировки для начала... )
Ну котировки на ликвидных инструментах со спредом почти 0, часто 1 последний знак после запятой). HFT-шники да пусть щиплют, они ж тоже и продают, и покупают.
Не подскажет ли кто-нибудь, почему в тестере стратегий (MT5 Финам) нет линии баланса, а вместо графика средств - пила? Позиции открываются и закрываются в течение дня.
Не подскажет ли кто-нибудь, почему в тестере стратегий (MT5 Финам) нет линии баланса, а вместо графика средств - пила? Позиции открываются и закрываются в течение дня.
У финама на акциях всегда так было. На остальных инструментах возможно тоже. Они как то специфически считают средства на счёте. Я писал самописный график для финамовского одиночного прохода.
Из за такого учёта средств приходилось очень костылить определение просадки. В общем если вам заказали советник для финама, смело умножайте бюджет на три и всё равно останетесь внакладе)))
Вот скрипт нашёл, который рисует финамовские графики нормально. Запускать в терминале на любом графике после одиночного прохода. График по времени я по моему так и не доделал, только по сделкам рисует. Тоесть на оси Х не время, а сделки.
У финама на акциях всегда так было. На остальных инструментах возможно тоже. Они как то специфически считают средства на счёте. Я писал самописный график для финамовского одиночного прохода.
Из за такого учёта средств приходилось очень костылить определение просадки. В общем если вам заказали советник для финама, смело умножайте бюджет на три и всё равно останетесь внакладе)))
Вот скрипт нашёл, который рисует финамовские графики нормально. Запускать в терминале на любом графике после одиночного прохода. График по времени я по моему так и не доделал, только по сделкам рисует. Тоесть на оси Х не время, а сделки.
там вообще бардак какой-то в МТ5
сумма всех активов например 500 тыс, а в Балансе, Активах и Средствах может быть указанно 400 тыс, 100 тыс в этих строках может не отображаться, это одна из позиций по акциям)
Полную сумму своих активов можно увидеть посчитав все строки позиций в столбике "Стоимость"(стоимость купленных акций) или на вкладке "Активы"
вопрос как раз, общий объем стакана по акциям в МТ5 Финам и Т-Инвест должны совпадать? Разбег гигантский
У финама на акциях всегда так было. На остальных инструментах возможно тоже.
Инструмент USDRUBF. Графика недостаточно к сожалению, требуется встроенная комплексная оптимизация. Но с такой пилой показатели недостоверные, например просадка и коэффициент Шарпа.
Удалось убрать пилу, поставив 0 в настройках "Начальная маржа" и "Поддерживающая маржа" символа. Но линии баланса по-прежнему нет:
Вероятно, многие из проблем - издержки единого торгового счёта, попытки скрестить ежа и ужа, (возможно) противоречивых требований различных торговых площадок.
На всякий случай напомню, что по истёкшим фьючам меняются на 1.0 коэффициенты маржи - исчезает тот самый "эффект плеча".
Касательно USDRUBF и других "вечных" фьючей - надо всегда помнить про фандинг и учитывать его. Но, насколько мне известно, в MT5 нет прямого способа его получить.
Инструмент USDRUBF. Графика недостаточно к сожалению, требуется встроенная комплексная оптимизация. Но с такой пилой показатели недостоверные, например просадка и коэффициент Шарпа.
Удалось убрать пилу, поставив 0 в настройках "Начальная маржа" и "Поддерживающая маржа" символа. Но линии баланса по-прежнему нет: