MT5 стал доступен в Финам - страница 99

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Roman Shiredchenko #:
А вообще до стакана котировки долетают ) 
Или у каждого свой стакан... ) hft весь ликвид выбирают.... ??? 

Котировки или заявки?) На ликвидные инструменты актуальные котировки всегда в стакане, имхо. А малоликвидные hft вряд ли интересуют. А вот заявки - не все в стакане, канеш, тут каждый кузнец своего щастя, кто в стакан, кто нет, у того и другого свои + и -. А hft хрен бы с ними, пусть покупают, зайки, их деньги тоже не пахнут.
 
Jack_the_singer #:
Котировки или заявки?) На ликвидные инструменты актуальные котировки всегда в стакане, имхо. А малоликвидные hft вряд ли интересуют. А вот заявки - не все в стакане, канеш, тут каждый кузнец своего щастя, кто в стакан, кто нет, у того и другого свои + и -. А hft хрен бы с ними, пусть покупают, зайки, их деньги тоже не пахнут.
Да котировки для начала... )  а то может hft так отрабатывают что уже  физически стакан  отображается уже с учётом выгреблееного hft.... то есть визуально стакан  который отображается   на   экране уже изрядно  пощипан hft трейдерами.....
 
Roman Shiredchenko #:
Да котировки для начала... ) 
Ну котировки на ликвидных инструментах со спредом почти 0, часто 1 последний знак после запятой). HFT-шники да пусть щиплют, они ж тоже и продают, и покупают.
 
Jack_the_singer #:
Ну котировки на ликвидных инструментах со спредом почти 0, часто 1 последний знак после запятой). HFT-шники да пусть щиплют, они ж тоже и продают, и покупают.
Спс за  разьяснение... )
 

Не подскажет ли кто-нибудь, почему в тестере стратегий (MT5 Финам) нет линии баланса, а вместо графика средств - пила? Позиции открываются и закрываются в течение дня.


 
Ivan Titov #:

Не подскажет ли кто-нибудь, почему в тестере стратегий (MT5 Финам) нет линии баланса, а вместо графика средств - пила? Позиции открываются и закрываются в течение дня.

У финама на акциях всегда так было. На остальных инструментах возможно тоже. Они как то специфически считают средства на счёте. Я писал самописный график для финамовского одиночного прохода. 

Из за такого учёта средств приходилось очень костылить определение просадки. В общем если вам заказали советник для финама, смело умножайте бюджет на три и всё равно останетесь внакладе)))

Вот скрипт нашёл, который рисует финамовские графики нормально. Запускать в терминале на любом графике после одиночного прохода. График по времени я по моему так и не доделал, только по сделкам рисует. Тоесть на оси Х не время, а сделки.

Файлы:
TST_Graphic_v1.mq5  49 kb
 
Aleksandr Slavskii #:

У финама на акциях всегда так было. На остальных инструментах возможно тоже. Они как то специфически считают средства на счёте. Я писал самописный график для финамовского одиночного прохода. 

Из за такого учёта средств приходилось очень костылить определение просадки. В общем если вам заказали советник для финама, смело умножайте бюджет на три и всё равно останетесь внакладе)))

Вот скрипт нашёл, который рисует финамовские графики нормально. Запускать в терминале на любом графике после одиночного прохода. График по времени я по моему так и не доделал, только по сделкам рисует. Тоесть на оси Х не время, а сделки.

там вообще бардак какой-то в МТ5

сумма всех активов например 500 тыс, а в Балансе, Активах и Средствах может быть указанно 400 тыс, 100 тыс в этих строках может не отображаться, это одна из позиций по акциям)

Полную сумму своих активов можно увидеть посчитав все строки позиций в столбике "Стоимость"(стоимость купленных акций) или на вкладке "Активы"


вопрос как раз, общий объем стакана по акциям в МТ5 Финам и Т-Инвест должны совпадать? Разбег гигантский

 
Aleksandr Slavskii #:
У финама на акциях всегда так было. На остальных инструментах возможно тоже.

Инструмент USDRUBF. Графика недостаточно к сожалению, требуется встроенная комплексная оптимизация. Но с такой пилой показатели недостоверные, например просадка и коэффициент Шарпа.

Удалось убрать пилу, поставив 0 в настройках "Начальная маржа" и "Поддерживающая маржа" символа. Но линии баланса по-прежнему нет:


 

Вероятно, многие из проблем - издержки единого торгового счёта, попытки скрестить ежа и ужа, (возможно) противоречивых требований различных торговых площадок.

На всякий случай напомню, что по истёкшим фьючам меняются на 1.0 коэффициенты маржи - исчезает тот самый "эффект плеча".

Касательно USDRUBF и других "вечных" фьючей - надо всегда помнить про фандинг и учитывать его. Но, насколько мне известно, в MT5 нет прямого способа его получить.

 
Ivan Titov #:

Инструмент USDRUBF. Графика недостаточно к сожалению, требуется встроенная комплексная оптимизация. Но с такой пилой показатели недостоверные, например просадка и коэффициент Шарпа.

Удалось убрать пилу, поставив 0 в настройках "Начальная маржа" и "Поддерживающая маржа" символа. Но линии баланса по-прежнему нет:

А если мышь навести на какую-нибудь точку графика, какие значения для средств и баланса пишет во всплывающей подсказке?
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