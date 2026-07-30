MT5 стал доступен в Финам - страница 101
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помоему у них сервера легли ) у меня постоянный реконнект.....)
два несчастных сервера
второй заработал - может кому надо - цепляйтесь ко второму )
вообще перестал МТ5 у них запускаться....
Похоже, к провайдеру вопрос.
Здравствуйте . Про Финам Альфа форекс и других деятелей с лицензиями цб России. Сред у этих контор ну очень высокий. Они все сговорились. Моя стратегия допускает 16 - 20 ордеров в день Со спредом в 20 пунктов вообще не представляю как люди у них торгуют.
там и свопы еще вроде конские у них - долго н е поудерживать позу.... читать спецификации надо...
Здравствуйте . Про Финам Альфа форекс и других деятелей с лицензиями цб России. Сред у этих контор ну очень высокий. Они все сговорились. Моя стратегия допускает 16 - 20 ордеров в день Со спредом в 20 пунктов вообще не представляю как люди у них торгуют.
Задавали им вопрос в чате на эту тему, так ответ был - большие издержки на регуляцию и не ждите большего, такие спреды будут всегда.
это кстати не удивительно и ожидаемо.. сам у них счет завел и торгую потихоньку.... наблюдаю за издержками.
плата за услуги что дробные лоты по акциям можно торговать
вот свопы по audjpy отрицательны и покупка и продажа
Чего-то не понял юмора! ))))))
Второй год сам торгую через Финам-Форекс. МТ5 у них появился только несколько недель (!) назад, да и то в варианте Хеджинг, как ни странно.
Правда, обещали сделать и Неттинг-вариант. Вот жду - не дождусь! ))))))
Чего-то не понял юмора! ))))))
Второй год сам торгую через Финам-Форекс. МТ5 у них появился только несколько недель (!) назад, да и то в варианте Хеджинг, как ни странно.
Правда, обещали сделать и Неттинг-вариант. Вот жду - не дождусь! ))))))
Это раздел не про форекс, про биржевую торговлю.
Кстати, с неттингом специфичного гемора гораздо больше, если на символе торгует более одного робота или вместе с роботом возможна ручная торговля.
Чего-то не понял юмора! ))))))
Второй год сам торгую через Финам-Форекс. МТ5 у них появился только несколько недель (!) назад, да и то в варианте Хеджинг, как ни странно.
Правда, обещали сделать и Неттинг-вариант. Вот жду - не дождусь! ))))))
Спасибо за инфу - нашел у них МТ5 на форексе ) - посмотрю.....
Инструмент USDRUBF. Графика недостаточно к сожалению, требуется встроенная комплексная оптимизация. Но с такой пилой показатели недостоверные, например просадка и коэффициент Шарпа.
Удалось убрать пилу, поставив 0 в настройках "Начальная маржа" и "Поддерживающая маржа" символа. Но линии баланса по-прежнему нет: