MT5 стал доступен в Финам - страница 101

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Roman Shiredchenko #:

помоему у них сервера легли ) у меня постоянный реконнект.....)

два несчастных сервера

второй заработал - может кому надо - цепляйтесь ко второму )

вообще перестал МТ5 у них запускаться....

Похоже, к провайдеру вопрос.
 
JRandomTrader #:
Похоже, к провайдеру вопрос.
Решили. Типа иногда такое бывает - это локальная проблема.... )
Тех поддержка помогла настроить ок подключение.
 
Здравствуйте . Про Финам Альфа форекс и других деятелей с лицензиями цб России.  Сред у этих контор ну очень высокий. Они все сговорились. Моя стратегия допускает 16 - 20 ордеров в день Со спредом в 20 пунктов вообще не представляю как люди у них торгуют.   
 
vad64 #:
Здравствуйте . Про Финам Альфа форекс и других деятелей с лицензиями цб России.  Сред у этих контор ну очень высокий. Они все сговорились. Моя стратегия допускает 16 - 20 ордеров в день Со спредом в 20 пунктов вообще не представляю как люди у них торгуют.   

там и свопы еще вроде конские у них - долго н е поудерживать позу.... читать спецификации надо...

 
vad64 #:
Здравствуйте . Про Финам Альфа форекс и других деятелей с лицензиями цб России.  Сред у этих контор ну очень высокий. Они все сговорились. Моя стратегия допускает 16 - 20 ордеров в день Со спредом в 20 пунктов вообще не представляю как люди у них торгуют.   
Задавали им вопрос в чате на эту тему, так ответ был - большие издержки на регуляцию и не ждите большего, такие спреды будут всегда.
 
sober #:
Задавали им вопрос в чате на эту тему, так ответ был - большие издержки на регуляцию и не ждите большего, такие спреды будут всегда.

это кстати не удивительно и ожидаемо.. сам у них счет завел и торгую потихоньку.... наблюдаю за издержками.

плата за услуги что дробные лоты по акциям можно торговать 


вот свопы по audjpy отрицательны и покупка и продажа 



[Удален]  

Чего-то не понял юмора! ))))))

Второй год сам торгую через Финам-Форекс. МТ5 у них появился только несколько недель (!) назад, да и то в варианте Хеджинг, как ни странно.

Правда, обещали сделать и Неттинг-вариант. Вот жду - не дождусь! ))))))

 
ForexGame666 #:

Чего-то не понял юмора! ))))))

Второй год сам торгую через Финам-Форекс. МТ5 у них появился только несколько недель (!) назад, да и то в варианте Хеджинг, как ни странно.

Правда, обещали сделать и Неттинг-вариант. Вот жду - не дождусь! ))))))

Это раздел не про форекс, про биржевую торговлю.

Кстати, с неттингом специфичного гемора гораздо больше, если на символе торгует более одного робота или вместе с роботом возможна ручная торговля.

 
ForexGame666 #:

Чего-то не понял юмора! ))))))

Второй год сам торгую через Финам-Форекс. МТ5 у них появился только несколько недель (!) назад, да и то в варианте Хеджинг, как ни странно.

Правда, обещали сделать и Неттинг-вариант. Вот жду - не дождусь! ))))))

Спасибо за инфу - нашел у них МТ5 на форексе ) - посмотрю.....

 
Ivan Titov #:

Инструмент USDRUBF. Графика недостаточно к сожалению, требуется встроенная комплексная оптимизация. Но с такой пилой показатели недостоверные, например просадка и коэффициент Шарпа.

Удалось убрать пилу, поставив 0 в настройках "Начальная маржа" и "Поддерживающая маржа" символа. Но линии баланса по-прежнему нет:


А где это менять в настройках символа? Делать пользовательский?
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