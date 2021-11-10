Эксперимент - страница 91

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Yousufkhodja Sultonov:

Почему обсуждать нечего? За 3 дня после увеличения лотности некоторых позиций, баланс увеличился на 7 доллпаров, а средства на 4 доллара при доливке 30 долларов. Мало это или достаточно? Скажите свои мысли.

Лучше вы скажите когда будет финиш?

Каковы должны быть критерии результата,когда вы остановите мониторинг, и официально скажете что вот все Грааль готов? 

Вы об этом заранее знаете?

 
Yousufkhodja Sultonov:
Господа, Вы находитесь в ветке "эксперимент".


У эксперимента есть цель, есть начало эксперимента и конец, а дальше выводы.

Когда у вас будет конец эксперимента? 

До 1 Января 2022 года хватит времени чтобы сделать выводы - ПНБ зарабатывает или напротив сливает и не пригодно к рынку.

 
Evgeniy Chumakov:


У эксперимента есть цель, есть начало эксперимента и конец, а дальше выводы.

Когда у вас будет конец эксперимента? 

До 1 Января 2022 года хватит времени чтобы сделать выводы - ПНБ зарабатывает или напротив сливает и не пригодно к рынку.

Думаю, вот это уже реальный срок завершения эксперимента, хотя, сам счет будет продолжен, скорее всего.

 
Evgeniy Chumakov:


У эксперимента есть цель, есть начало эксперимента и конец, а дальше выводы.

Когда у вас будет конец эксперимента? 

До 1 Января 2022 года хватит времени чтобы сделать выводы - ПНБ зарабатывает или напротив сливает и не пригодно к рынку.

ты цифры наверное перепутал, должно быть 2202 г

иначе дней (а оно по днёвкам) остаётся всего ничего, не успеет ПНБ развернуться на полную мощь. 

при скользящем окне 300 торговых дней (это в настройках эксперта), мин. показательный срок где-то примерно 1500

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

ты цифры наверное перепутал, должно быть 2202 г

иначе дней (а оно по днёвкам) остаётся всего ничего, не успеет ПНБ развернуться на полную мощь. 

при скользящем окне 300 торговых дней (это в настройках эксперта), мин. показательный срок где-то примерно 1500

Научи его включать тестер
 
Yousufkhodja Sultonov:

Думаю, вот это уже реальный срок завершения эксперимента, хотя, сам счет будет продолжен, скорее всего.

С выборкой в 300 дней?
Это лет 10, минимум, чтобы только поиметь представление о работоспособности. Включите тестер, на самом то деле ;)
 

Renat Akhtyamov:

Включите тестер, на самом то деле ;)


Включал он его уже!

Все услышали?

Или ещё повторить в 1000 раз для тех кому с первого не доходит.

 
Evgeniy Chumakov:


Включал он его уже!

Все услышали?

Или ещё повторить в 1000 раз для тех кому с первого не доходит.

Ребята, думаю пора загрузить счет на полную катушку - где-то до 100 000 долларов, поскольку, все работает исправно, ничего менять не нужно. лотность довести до 0,01*10*10 000=100 и перейти с центового на долларовый счет и перейти на платную подписку на сигнал. Ваши мнения. Эксперт прекрасно разобрался со всеми основными валютами - последним разобрался с фунтом, открыв СЕЛЛ. Нужно форсировать событи и объявить о завершении первого , центового, этапа эксперимиента. Есть смелые участники, которые войдут в долларовый этап испытаний? Нужны 10 участников, готовых вкладывать по 1000 долларов под мою гарантию под 100 % -тов годовых. Если таковые появятся, откликнитесь в личку.


[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Ребята, думаю пора загрузить счет на полную катушку - где-то до 100 000 долларов, поскольку, все работает исправно, ничего менять не нужно. лотность довести до 0,01*10*10 000=100 и перейти с центового на долларовый счет и перейти на платную подписку на сигнал. Ваши мнения. Эксперт прекрасно разобрался со всеми основными валютами - последним разобрался с фунтом, открыв СЕЛЛ. Нужно форсировать событи и объявить о завершении первого , центового, этапа эксперимиента. Есть смелые участники, которые войдут в долларовый этап испытаний? Нужны 10 участников, готовых вкладывать по 1000 долларов под мою гарантию под 100 % -тов годовых. Если таковые появятся, откликнитесь в личку.


Ты настоящий космонафт!
 
Yousufkhodja Sultonov:

Ребята, думаю пора загрузить счет на полную катушку - где-то до 100 000 долларов, поскольку, все работает исправно, ничего менять не нужно. лотность довести до 0,01*10*10 000=100 и перейти с центового на долларовый счет и перейти на платную подписку на сигнал. Ваши мнения. Эксперт прекрасно разобрался со всеми основными валютами - последним разобрался с фунтом, открыв СЕЛЛ. Нужно форсировать событи и объявить о завершении первого , центового, этапа эксперимиента. Есть смелые участники, которые войдут в долларовый этап испытаний? Нужны 10 участников, готовых вкладывать по 1000 долларов под мою гарантию под 100 % -тов годовых. Если таковые появятся, откликнитесь в личку.


Это утопия!
Нет ни одного подтверждения.
По стейту раза два проскакивали подобные ситуации, а затем слив за сливом.
Инвестор не захочет ни постоянных пополнений, ни постоянных сливов
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