Эксперимент - страница 91
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Почему обсуждать нечего? За 3 дня после увеличения лотности некоторых позиций, баланс увеличился на 7 доллпаров, а средства на 4 доллара при доливке 30 долларов. Мало это или достаточно? Скажите свои мысли.
Лучше вы скажите когда будет финиш?
Каковы должны быть критерии результата,когда вы остановите мониторинг, и официально скажете что вот все Грааль готов?
Вы об этом заранее знаете?
Господа, Вы находитесь в ветке "эксперимент".
У эксперимента есть цель, есть начало эксперимента и конец, а дальше выводы.
Когда у вас будет конец эксперимента?
До 1 Января 2022 года хватит времени чтобы сделать выводы - ПНБ зарабатывает или напротив сливает и не пригодно к рынку.
У эксперимента есть цель, есть начало эксперимента и конец, а дальше выводы.
Когда у вас будет конец эксперимента?
До 1 Января 2022 года хватит времени чтобы сделать выводы - ПНБ зарабатывает или напротив сливает и не пригодно к рынку.
Думаю, вот это уже реальный срок завершения эксперимента, хотя, сам счет будет продолжен, скорее всего.
У эксперимента есть цель, есть начало эксперимента и конец, а дальше выводы.
Когда у вас будет конец эксперимента?
До 1 Января 2022 года хватит времени чтобы сделать выводы - ПНБ зарабатывает или напротив сливает и не пригодно к рынку.
ты цифры наверное перепутал, должно быть 2202 г
иначе дней (а оно по днёвкам) остаётся всего ничего, не успеет ПНБ развернуться на полную мощь.
при скользящем окне 300 торговых дней (это в настройках эксперта), мин. показательный срок где-то примерно 1500
ты цифры наверное перепутал, должно быть 2202 г
иначе дней (а оно по днёвкам) остаётся всего ничего, не успеет ПНБ развернуться на полную мощь.
при скользящем окне 300 торговых дней (это в настройках эксперта), мин. показательный срок где-то примерно 1500
Думаю, вот это уже реальный срок завершения эксперимента, хотя, сам счет будет продолжен, скорее всего.
Renat Akhtyamov:
Включите тестер, на самом то деле ;)
Включал он его уже!
Все услышали?
Или ещё повторить в 1000 раз для тех кому с первого не доходит.
Включал он его уже!
Все услышали?
Или ещё повторить в 1000 раз для тех кому с первого не доходит.
Ребята, думаю пора загрузить счет на полную катушку - где-то до 100 000 долларов, поскольку, все работает исправно, ничего менять не нужно. лотность довести до 0,01*10*10 000=100 и перейти с центового на долларовый счет и перейти на платную подписку на сигнал. Ваши мнения. Эксперт прекрасно разобрался со всеми основными валютами - последним разобрался с фунтом, открыв СЕЛЛ. Нужно форсировать событи и объявить о завершении первого , центового, этапа эксперимиента. Есть смелые участники, которые войдут в долларовый этап испытаний? Нужны 10 участников, готовых вкладывать по 1000 долларов под мою гарантию под 100 % -тов годовых. Если таковые появятся, откликнитесь в личку.
Ребята, думаю пора загрузить счет на полную катушку - где-то до 100 000 долларов, поскольку, все работает исправно, ничего менять не нужно. лотность довести до 0,01*10*10 000=100 и перейти с центового на долларовый счет и перейти на платную подписку на сигнал. Ваши мнения. Эксперт прекрасно разобрался со всеми основными валютами - последним разобрался с фунтом, открыв СЕЛЛ. Нужно форсировать событи и объявить о завершении первого , центового, этапа эксперимиента. Есть смелые участники, которые войдут в долларовый этап испытаний? Нужны 10 участников, готовых вкладывать по 1000 долларов под мою гарантию под 100 % -тов годовых. Если таковые появятся, откликнитесь в личку.
Ребята, думаю пора загрузить счет на полную катушку - где-то до 100 000 долларов, поскольку, все работает исправно, ничего менять не нужно. лотность довести до 0,01*10*10 000=100 и перейти с центового на долларовый счет и перейти на платную подписку на сигнал. Ваши мнения. Эксперт прекрасно разобрался со всеми основными валютами - последним разобрался с фунтом, открыв СЕЛЛ. Нужно форсировать событи и объявить о завершении первого , центового, этапа эксперимиента. Есть смелые участники, которые войдут в долларовый этап испытаний? Нужны 10 участников, готовых вкладывать по 1000 долларов под мою гарантию под 100 % -тов годовых. Если таковые появятся, откликнитесь в личку.