Эксперимент - страница 89
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если прямым текстом, то нафига я буду смотреть то, что заведомо неработоспособно
причина - произведение математических операций по усреднению котировки, что в свою очередь однозначно приводит к отставанию
но судя по графику эквити и баланса, сигнальный индикатор должен быть перевернут
переверни, в чём проблема-то ? хоть индикатор, хоть подписанный сигнал. Просто перевернуть это пол-дня день кода. Или найти в CodeBase копировщик с переворотом (это уже несколько дней, там чёрт ногу сломит)
---
конечно из ПНБ можно сделать что-то типа грааля, не сильно зарабатывающего но и не льющего робота. Правда от самого ПНБ не останется практически ничего :-)
у ТС два типа сигналов - №1 от индикатора в ночи "входить надо было ещё раньше давно и по сильно лучшей цене" и №2 днём "пукнула волатильность"
объёмы в сигнале ни о чём, от безысходности, поэтому от них только направление.
Посмотреть утром какие активы (конкретно валюты, без золота) по первому сигналу ПНБ покупает, какие продаёт;
Взять соотв.кросс и поставить две лимитки - одну близко по "тренду ПНБ", другую подальше на контр-тренд. Трендовую несработку убирать днём, контровую вечером
Дистанции взять от статистики кросса. Объёмы тоже от неё, риска и цены пункта.
И будет худо-бедно работать. Хотя-бы потому что детских болезней в виде массовых локов и сбора ночного спреда нет. Да ещё объективку/статистику заюзали.
А особенно хорошо если вместо ПНБ взять что-нить разумное, даже EMA будет лучше :-)
переверни, в чём проблема-то ? хоть индикатор, хоть подписанный сигнал. Просто перевернуть это пол-дня день кода. Или найти в CodeBase копировщик с переворотом (это уже несколько дней, там чёрт ногу сломит)
---
конечно из ПНБ можно сделать что-то типа грааля, не сильно зарабатывающего но и не льющего робота. Правда от самого ПНБ не останется практически ничего :-)
у ТС два типа сигналов - №1 от индикатора в ночи "входить надо было ещё раньше давно и по сильно лучшей цене" и №2 днём "пукнула волатильность"
объёмы в сигнале ни о чём, от безысходности, поэтому от них только направление.
Посмотреть утром какие активы (конкретно валюты, без золота) по первому сигналу ПНБ покупает, какие продаёт;
Взять соотв.кросс и поставить две лимитки - одну близко по "тренду ПНБ", другую подальше на контр-тренд. Трендовую несработку убирать днём, контровую вечером
Дистанции взять от статистики кросса. Объёмы тоже от неё, риска и цены пункта.
И будет худо-бедно работать. Хотя-бы потому что детских болезней в виде массовых локов и сбора ночного спреда нет. Да ещё объективку/статистику заюзали.
А особенно хорошо если вместо ПНБ взять что-нить разумное, даже EMA будет лучше :-)
;)
откуда такие познания?
руками наверно лет 10 торговал?
---
поставил лимитку на контр тренд - с какого перепугу он будет ???
с какого края - ЕМА лучше? по мне так обычное рядовое запаздывающее и к тому же усредняющее г..но
где более лучшая цена, если этот индикатор её не видит?
с какой радости что то нужно убирать ночью, ведь тренды длятся годами ???
---
короче говоря, ихь бин поражен
нельзя чтоли взять и сделать нормальный сигнальный индикатор и выбросить из головы всю эту необоснованную ничем хрень ?
вот так должен работать нормальный эксперт:
;)
откуда такие познания?
руками наверно лет 10 торговал?
---
поставил лимитку на контр тренд - с какого перепугу он будет ???
с какого края - ЕМА лучше? по мне так обычное рядовое запаздывающее и к тому же усредняющее г..но
где более лучшая цена, если этот индикатор её не видит?
с какой радости что то нужно убирать ночью, ведь тренды длятся годами ???
---
короче говоря, ихь бин поражен
нельзя чтоли взять и сделать нормальный сигнальный индикатор и выбросить из головы всю эту необоснованную ничем хрень ?
вот так должен работать нормальный эксперт:
То есть по вашему пипосовка это самый лучший вариант?
То есть по вашему пипосовка это самый лучший вариант?
это не пипсовка
они же не закрытыно и пипсовать тоже можно, почему бы и нет
;)
вот так должен работать нормальный эксперт:
ahahahha New Rena...
ahahahha New Rena...
ага, забыл добавить
исправляюсь:
ahahahaha
;)
откуда такие познания?
руками наверно лет 10 торговал?
---
поставил лимитку на контр тренд - с какого перепугу он будет ???
с какого края - ЕМА лучше? по мне так обычное рядовое запаздывающее и к тому же усредняющее г..но
где более лучшая цена, если этот индикатор её не видит?
с какой радости что то нужно убирать ночью, ведь тренды длятся годами ???
---
короче говоря, ихь бин поражен
нельзя чтоли взять и сделать нормальный сигнальный индикатор и выбросить из головы всю эту необоснованную ничем хрень ?
вот так должен работать нормальный эксперт:
нахрена вот тебе сигнальный индикатор если ты всего своп отторговываешь ? пипсы через ночь...вечером поставил утром отрубил :-) ФормулЁ
нахрена вот тебе сигнальный индикатор если ты всего своп отторговываешь ? пипсы через ночь...вечером поставил утром отрубил :-) ФормулЁ
да ладно, разуй глаза ;))))
да ладно, разуй глаза ;))))
Исходя из вашего последнего рисунка в барах вижу , что стрелки появляются при расположении баров к другу другу при определенном проценте до и после пробития.
да ладно, разуй глаза ;))))
Злишься что-ли...
есть видимо отчего :) выше попал в мега-секретный алгоритм, где вместо ПНБ процентные ставки и вход сразу на аукционе ?? прикольно, чё..