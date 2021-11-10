Эксперимент - страница 89

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Renat Akhtyamov:

если прямым текстом, то нафига я буду смотреть то, что заведомо неработоспособно

причина - произведение математических операций по усреднению котировки, что в свою очередь однозначно приводит к отставанию

но судя по графику эквити и баланса, сигнальный индикатор должен быть перевернут

переверни, в чём проблема-то ? хоть индикатор, хоть подписанный сигнал. Просто перевернуть это пол-дня день кода. Или найти в CodeBase копировщик с переворотом (это уже несколько дней, там чёрт ногу сломит)

---

конечно из ПНБ можно сделать что-то типа грааля, не сильно зарабатывающего но и не льющего робота. Правда от самого ПНБ не останется практически ничего :-)

у ТС два типа сигналов - №1 от индикатора в ночи "входить надо было ещё раньше давно и по сильно лучшей цене" и №2 днём "пукнула волатильность"

объёмы в сигнале ни о чём, от безысходности, поэтому от них только направление.

Посмотреть утром какие активы (конкретно валюты, без золота) по первому сигналу ПНБ покупает, какие продаёт;

Взять соотв.кросс и поставить две лимитки - одну близко по "тренду ПНБ", другую подальше на контр-тренд. Трендовую несработку убирать днём, контровую вечером

Дистанции взять от статистики кросса. Объёмы тоже от неё, риска и цены пункта.

И будет худо-бедно работать. Хотя-бы потому что детских болезней в виде массовых локов и сбора ночного спреда нет. Да ещё объективку/статистику заюзали. 

А особенно хорошо если вместо ПНБ взять что-нить разумное, даже EMA будет лучше :-)

 
Maxim Kuznetsov:

переверни, в чём проблема-то ? хоть индикатор, хоть подписанный сигнал. Просто перевернуть это пол-дня день кода. Или найти в CodeBase копировщик с переворотом (это уже несколько дней, там чёрт ногу сломит)

---

конечно из ПНБ можно сделать что-то типа грааля, не сильно зарабатывающего но и не льющего робота. Правда от самого ПНБ не останется практически ничего :-)

у ТС два типа сигналов - №1 от индикатора в ночи "входить надо было ещё раньше давно и по сильно лучшей цене" и №2 днём "пукнула волатильность"

объёмы в сигнале ни о чём, от безысходности, поэтому от них только направление.

Посмотреть утром какие активы (конкретно валюты, без золота) по первому сигналу ПНБ покупает, какие продаёт;

Взять соотв.кросс и поставить две лимитки - одну близко по "тренду ПНБ", другую подальше на контр-тренд. Трендовую несработку убирать днём, контровую вечером

Дистанции взять от статистики кросса. Объёмы тоже от неё, риска и цены пункта.

И будет худо-бедно работать. Хотя-бы потому что детских болезней в виде массовых локов и сбора ночного спреда нет. Да ещё объективку/статистику заюзали. 

А особенно хорошо если вместо ПНБ взять что-нить разумное, даже EMA будет лучше :-)

;)

откуда такие познания?

руками наверно лет 10 торговал?

---

поставил лимитку на контр тренд - с какого перепугу он будет ???

с какого края - ЕМА лучше? по мне так обычное рядовое запаздывающее и к тому же усредняющее г..но

где более лучшая цена, если этот индикатор её не видит?

с какой радости что то нужно убирать ночью, ведь тренды длятся годами  ???

---

короче говоря, ихь бин поражен

нельзя чтоли взять и сделать нормальный сигнальный индикатор и выбросить из головы всю эту необоснованную ничем хрень ?

вот так должен работать нормальный эксперт:


 
Renat Akhtyamov:

;)

откуда такие познания?

руками наверно лет 10 торговал?

---

поставил лимитку на контр тренд - с какого перепугу он будет ???

с какого края - ЕМА лучше? по мне так обычное рядовое запаздывающее и к тому же усредняющее г..но

где более лучшая цена, если этот индикатор её не видит?

с какой радости что то нужно убирать ночью, ведь тренды длятся годами  ???

---

короче говоря, ихь бин поражен

нельзя чтоли взять и сделать нормальный сигнальный индикатор и выбросить из головы всю эту необоснованную ничем хрень ?




вот так должен работать нормальный эксперт:


То есть по вашему пипосовка это самый лучший вариант?

 
darirunu1:

То есть по вашему пипосовка это самый лучший вариант?

это не пипсовка

они же не закрыты

но и пипсовать тоже можно, почему бы и нет
 
Renat Akhtyamov:

;)


вот так должен работать нормальный эксперт:


ahahahha New Rena...

 
Evgeniy Chumakov:


ahahahha New Rena...

ага, забыл добавить

исправляюсь:

ahahahaha

 
Renat Akhtyamov:

;)

откуда такие познания?

руками наверно лет 10 торговал?

---

поставил лимитку на контр тренд - с какого перепугу он будет ???

с какого края - ЕМА лучше? по мне так обычное рядовое запаздывающее и к тому же усредняющее г..но

где более лучшая цена, если этот индикатор её не видит?

с какой радости что то нужно убирать ночью, ведь тренды длятся годами  ???

---

короче говоря, ихь бин поражен

нельзя чтоли взять и сделать нормальный сигнальный индикатор и выбросить из головы всю эту необоснованную ничем хрень ?

вот так должен работать нормальный эксперт:


нахрена вот тебе сигнальный индикатор если ты всего своп отторговываешь ? пипсы через ночь...вечером поставил утром отрубил :-) ФормулЁ 

 
Maxim Kuznetsov:

нахрена вот тебе сигнальный индикатор если ты всего своп отторговываешь ? пипсы через ночь...вечером поставил утром отрубил :-) ФормулЁ 

да ладно, разуй глаза ;))))

 
Renat Akhtyamov:

да ладно, разуй глаза ;))))

Исходя из вашего последнего рисунка в барах вижу , что  стрелки появляются при расположении баров к другу другу при определенном проценте до и после пробития.

 
Renat Akhtyamov:

да ладно, разуй глаза ;))))

Злишься что-ли...

есть видимо отчего :) выше попал в мега-секретный алгоритм, где вместо ПНБ процентные ставки и вход сразу на аукционе ?? прикольно, чё..

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