Эксперимент - страница 85

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Renat Akhtyamov:

допустим вляпался на противотренде, убираю одну и вешаю другую, вытаскивает в плюс

у каждой своя миссия

хочу без рукоприкладства как бы

единственный вариант - трендовая, вот и делаю

Скрин реального счета в студию, плиз
 
Vladimir Baskakov:
Скрин реального счета в студию, плиз

в этой студии ужо есть

этого достаточно

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

в этой студии ужо есть

этого достаточно

Вам с Уладом надо ветку создать: Как я хотел показать мониторинг, но так и не показал
 
Vladimir Baskakov:
Вам с Уладом надо ветку создать:

+

Как я хотел показать мониторинг, но так и не показал

какая разница - ты и там будешь ползать, на то и форум

+

я ж не виноват, что ты не помнишь то, о чем было сказано день назад и более, потому и сказочник

 
Renat Akhtyamov:

допустим вляпался на противотренде, убираю одну и вешаю другую, вытаскивает в плюс

у каждой своя миссия

хочу без рукоприкладства как бы

единственный полностью автономный вариант - трендовая, вот и делаю

чем лучше?

да тем что разворота не надо ждать, т.е. скорость работы еще выше в 2 раза, т.е. не туда и обратно, а  тока туда, здесь слепому видно ;)

они-же все ТРИ были анонсированы как "Грааль найден, слить нельзя" и работают всегда..

а тут какое-то рукоприкладство :-)

 
Maxim Kuznetsov:

они-же все ТРИ были анонсированы как "Грааль найден, слить нельзя" и работают всегда..

а тут какое-то рукоприкладство :-)

не, не льют

просто так быстрее получается

 

Ближе к теме...

кто из супер-пупер трейдеров заметил что эквити ПНБ (ай да Юсуф, подколол граалеведов) поднялось не на золоте ?

там  на скринах все объёмы в киви :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Ближе к теме...

кто из супер-пупер трейдеров заметил что эквити ПНБ (ай да Юсуф, подколол граалеведов) поднялось не на золоте ?

там  на скринах все объёмы в киви :-)

Советник у него знатный, в минусе 10 баксов. Впрочем, титаником был, титаником и остался.
И никого не слушает, что удивительно ;)
 
Так у кого Грааль забористей?
 

разбавим флуд весёлыми картинками :


Теория Трамвайного Депо. Ту-же картинку, но на гораздо более ранних стадиях тут уже показывал. Возможно снесена добрыми модераторами.

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