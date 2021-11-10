Эксперимент - страница 85
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допустим вляпался на противотренде, убираю одну и вешаю другую, вытаскивает в плюс
у каждой своя миссия
хочу без рукоприкладства как бы
единственный вариант - трендовая, вот и делаю
Скрин реального счета в студию, плиз
в этой студии ужо есть
этого достаточно
в этой студии ужо есть
этого достаточно
Вам с Уладом надо ветку создать:
+Как я хотел показать мониторинг, но так и не показал
какая разница - ты и там будешь ползать, на то и форум
+
я ж не виноват, что ты не помнишь то, о чем было сказано день назад и более, потому и сказочник
допустим вляпался на противотренде, убираю одну и вешаю другую, вытаскивает в плюс
у каждой своя миссия
хочу без рукоприкладства как бы
единственный полностью автономный вариант - трендовая, вот и делаю
чем лучше?
да тем что разворота не надо ждать, т.е. скорость работы еще выше в 2 раза, т.е. не туда и обратно, а тока туда, здесь слепому видно ;)
они-же все ТРИ были анонсированы как "Грааль найден, слить нельзя" и работают всегда..
а тут какое-то рукоприкладство :-)
они-же все ТРИ были анонсированы как "Грааль найден, слить нельзя" и работают всегда..
а тут какое-то рукоприкладство :-)
не, не льют
просто так быстрее получается
Ближе к теме...
кто из супер-пупер трейдеров заметил что эквити ПНБ (ай да Юсуф, подколол граалеведов) поднялось не на золоте ?
там на скринах все объёмы в киви :-)
Ближе к теме...
кто из супер-пупер трейдеров заметил что эквити ПНБ (ай да Юсуф, подколол граалеведов) поднялось не на золоте ?
там на скринах все объёмы в киви :-)
разбавим флуд весёлыми картинками :
Теория Трамвайного Депо. Ту-же картинку, но на гораздо более ранних стадиях тут уже показывал. Возможно снесена добрыми модераторами.