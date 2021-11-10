Эксперимент - страница 98
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Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?
Завидуют, очевидно же! Думаю надо вливать в сигнал всё имеющееся бабло и начинать сказочно богатеть, пока другие щелкают клювом и клевещут по чем зря! )
Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?
Нужен график "Прирост" - только "Прирост" покажет настоящую картину, из которой исключены влияние снятий и пополнений.
Вот график прироста:
Вот график прироста:
Этот график однозначно говорит: это полнейший слив. Не обманывайте себя - график прироста точно говорит - это провал.
Этот график однозначно говорит: это полнейший слив. Не обманывайте себя - график прироста точно говорит - это провал.
Дело в том, что, этап слива приходится на различного рода эксперименты на ТФ М1 и Н1. Сейчас на ТФ Д1 наблюдается прирост. Посмотрите внимательнее, пожалуйста.
Дело в том, что, этап слива приходится на различного рода эксперименты на ТФ М1 и Н1. Сейчас на ТФ Д1 наблюдается прирост. Посмотрите внимательнее, пожалуйста.
Если так, то нужно месяц подождать. Но на будущее - публикуйте ТОЛЬКО график прироста, чтобы не обманывать себя и остальных.
Дело в том, что, этап слива приходится на различного рода эксперименты на ТФ М1 и Н1. Сейчас на ТФ Д1 наблюдается прирост. Посмотрите внимательнее, пожалуйста
Если бы вы со дня начала публикаций мониторинга, делали бы все наоборот, дать вашему советнику команду переворачивать все сделки вверх дном,
то сейчас мы наблюдали бы чистый прирост +18,34%,
хотя постойте будет чуть меньше, т.к спред ваш дикий сожрал 25% депозита )
Если так, то нужно месяц подождать. Но на будущее - публикуйте ТОЛЬКО график прироста, чтобы не обманывать себя и остальных.
Нельзя-ли исключить из графика прироста этап работы на М1 и Н1, а оставить только с момента перехода на ТФ Д1? Для этого нужно вести графики, например, с 1-го августа 2021 -го года. Впредь буду публиковать только график прироста и значения баланса и средств.
Нельзя-ли исключить из графика прироста этап работы на М1 и Н1, а оставить только с момента перехода на ТФ Д1? Для этого нужно вести графики, например, с 1-го августа 2021 -го года.
Открываете новый счет, ставите на него советник, наблюдаете за приростом. Всё.
Нельзя-ли исключить из графика прироста этап работы на М1 и Н1, а оставить только с момента перехода на ТФ Д1? Для этого нужно вести графики, например, с 1-го августа 2021 -го года. Впредь буду публиковать только график прироста и значения баланса и средств.
А какой смысл?
Мы уже все видели.
Теперь дальше торгуйте, четко по системе, но только без очередного пополнения, с пенсионного накопительного фонда!
Если будет слив или большая просадка, то не игнорируйте просто смело публикуйте и скажите что случилось, от слива никто ведь не застрахован.
Если эквити не будет падать хотя бы в течение двух месяцев, то уже можете немного начинать радоваться а так пока лишь просто эксперимент.