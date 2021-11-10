Эксперимент - страница 84
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ага ;)
В этом споре оба демагоги, мониторинга нет
У него был мониторинг но куда то пропал из виду, видимо пополнил список )
ну нет сигнала и нет
минимум три страницы объяснял - почему так ))))))
в работе все и никуда не слилось ;)
невозможно слить с этим индюком, для тех кто в танке повторяю!
только (для тех же танкистов) 300прц в месяц делаю не на этом !!!
а на том, о чем даже заикаться не буду.
сдалась вам эта демка...............
ну нет сигнала и нет
минимум три страницы объяснял - почему так ))))))
в работе все и никуда не слилось ;)
невозможно слить с этим индюком, для тех кто в танке повторяю!
только для тех же танкистов - 300прц в месяц делаю не на этом !!!
а на том, о чем даже заикаться не буду.
сдалась вам эта демка...............
да ладно, самкричал что локи рулят, нужно больше локов !..со спредов от DC и имеешь %% :-)
да ладно, самкричал что локи рулят, нужно больше локов !..со спредов от DC и имеешь %% :-)
бл....
ты думаешь у меня всего одна стратегия чтоли
начал делать следующую у всех навиду, и то, вытащи из архива мол
ппц полный!
;)
бл....
ты думаешь у меня всего одна стратегия чтоли
;)
Сидишь тут много лет, реального счета не видел
сказки не рассказывай мне тут
одна за другой
ahahaha
сказки не рассказывай мне тут
одна за другой
ahahaha
бл....
ты думаешь у меня всего одна стратегия чтоли
начал делать следующую у всех навиду, и то, вытащи из архива мол
ппц полный!
;)
и которая из стратегий хуже и чем ? где 300 процентов или 250 , или формулЁ ??
и которая из стратегий хуже и чем ? где 300 процентов или 250 , или формулЁ ??
допустим вляпался на противотренде, убираю одну и вешаю другую, вытаскивает в плюс
у каждой своя миссия
хочу без рукоприкладства как бы
единственный полностью автономный вариант - трендовая, вот и делаю
чем лучше?
да тем что разворота не надо ждать, т.е. скорость работы еще выше в 2 раза, т.е. не туда и обратно, а тока туда, здесь слепому видно ;)
ну да
основа каждой стратегии - разные ФормулЕ, без этого никак