Эксперимент - страница 84

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Renat Akhtyamov:

ага ;)


В этом споре оба демагоги, мониторинга нет 
 
Vladimir Baskakov:
В этом споре оба демагоги, мониторинга нет 

У него был мониторинг но куда то пропал из виду, видимо пополнил список )

 

ну нет сигнала и нет

минимум три страницы объяснял - почему так ))))))

в работе все и никуда не слилось ;)

невозможно слить с этим индюком, для тех кто в танке повторяю!

только (для тех же танкистов) 300прц в месяц делаю не на этом !!!

а на том, о чем даже заикаться не буду.

сдалась вам эта демка...............

 
Renat Akhtyamov:

ну нет сигнала и нет

минимум три страницы объяснял - почему так ))))))

в работе все и никуда не слилось ;)

невозможно слить с этим индюком, для тех кто в танке повторяю!

только для тех же танкистов - 300прц в месяц делаю не на этом !!!

а на том, о чем даже заикаться не буду.

сдалась вам эта демка...............

да ладно, самкричал что локи рулят, нужно больше локов !..со спредов от DC и имеешь %% :-) 

 
Maxim Kuznetsov:

да ладно, самкричал что локи рулят, нужно больше локов !..со спредов от DC и имеешь %% :-) 

бл....

ты думаешь у меня всего одна стратегия чтоли

начал делать следующую у всех навиду, и то, вытащи из архива мол

ппц полный!

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

бл....

ты думаешь у меня всего одна стратегия чтоли

;)

Сидишь тут много лет, реального счета не видел
 
Vladimir Baskakov:
Сидишь тут много лет, реального счета не видел

сказки не рассказывай мне тут

одна за другой

ahahaha

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

сказки не рассказывай мне тут

одна за другой

ahahaha

Это быль, а не сказка
 
Renat Akhtyamov:

бл....

ты думаешь у меня всего одна стратегия чтоли

начал делать следующую у всех навиду, и то, вытащи из архива мол

ппц полный!

;)

и которая из стратегий хуже и чем ? где 300 процентов или 250 , или формулЁ ??

 
Maxim Kuznetsov:

и которая из стратегий хуже и чем ? где 300 процентов или 250 , или формулЁ ??

допустим вляпался на противотренде, убираю одну и вешаю другую, вытаскивает в плюс

у каждой своя миссия

хочу без рукоприкладства как бы

единственный полностью автономный вариант - трендовая, вот и делаю

чем лучше?

да тем что разворота не надо ждать, т.е. скорость работы еще выше в 2 раза, т.е. не туда и обратно, а  тока туда, здесь слепому видно ;)

ну да

основа каждой стратегии - разные ФормулЕ, без этого никак

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