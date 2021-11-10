Эксперимент - страница 97

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Evgeniy Chumakov:


Переворачивал не катит.   Что так что эдак профит фактор около 0,55 - 0,6.

Хватит уже советовать делать с индикатором перевороты не зная индикатора. Льёт по любому.

в смысле, разницы нет?

с трудом верится

 
Renat Akhtyamov:

в смысле, разницы нет?

с трудом верится


А поверь. Менял условия входа выхода зеркально - разницы нет, баланс в минус.

 
Evgeniy Chumakov:


А поверь. Менял условия входа выхода зеркально - разницы нет, баланс в минус.

стоило бы разобраться

возможно идет слив по спреду большим количеством сделок

не проще ли управлять обьемом, как пример - у меня в профиле?

сделок и не мало и не максимум, но все таки уже меньше
 
Renat Akhtyamov:

стоило бы разобраться

возможно идет слив по спреду большим количеством сделок

не проще ли управлять обьемом, как пример - у меня в профиле?

сделок и не мало и не максимум, но все таки уже меньше

всё в деталях разобрано в частях которые нелюбят и стирают модераторы. 

это видимо тоже снесут...

вкратце - если без спредов, то MO там ровно 0, в общем совокупе и по любой отдельно взятой паре тож. А конкретно в роботе тщательно и старательно сливаются спреды. В страшенном количестве и объёме.

поэтому перевернуть там ничего нельзя. Хоть эта мысль тебя и свербит при взгляде на стремительно несущуюся вниз экви. 

 
Maxim Kuznetsov:

всё в деталях разобрано в частях которые нелюбят и стирают модераторы. 

это видимо тоже снесут...

вкратце - если без спредов, то MO там ровно 0, в общем совокупе и по любой отдельно взятой паре тож. А конкретно в роботе тщательно и старательно сливаются спреды. В страшенном количестве и объёме.

поэтому перевернуть там ничего нельзя. Хоть эта мысль тебя и свербит при взгляде на стремительно несущуюся вниз экви. 

Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?


 
Yousufkhodja Sultonov:

Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?


Нужен график "Прирост" - только "Прирост" покажет настоящую картину, из которой исключены влияние снятий и пополнений.

 
Vladimir Karputov:

Нужен график "Прирост" - только "Прирост" покажет настоящую картину, из которой исключены влияние снятий и пополнений.

А почему бы на месяцок не забанить товарища враля?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?



Сергей Михалков

Фома

В одном переулке
Стояли дома.
В одном из домов
Жил упрямый Фома.

Ни дома, ни в школе,
Нигде, никому —
Не верил
Упрямый Фома
Ничему.

На улицах слякоть,
И дождик,
И град.
«Наденьте калоши», -
Ему говорят.

«Неправда, -
Не верит Фома, -
Это ложь…»
И прямо по лужам
Идет без калош.

Мороз.
Надевают ребята коньки.
Прохожие подняли воротники.
Фоме говорят:
«Наступила зима».
В трусах
На прогулку выходит Фома.

Идет в зоопарке
С экскурсией он.
«Смотрите, — ему говорят, -
Это слон».
И снова не верит Фома:
«Это ложь.
Совсем этот слон
На слона не похож».

Однажды
Приснился упрямому сон,
Как будто шагает по Африке он.
С небес
Африканское солнце печет,
Река под названием Конго
Течет.

Подходит к реке
Пионерский отряд.
Ребята Фоме
У реки говорят:

«Купаться нельзя:
Аллигаторов тьма».
«Неправда», -
Друзьям отвечает Фома.

Трусы и рубашка
Лежат на песке.
Упрямец плывет
По опасной реке.

Близка
Аллигатора хищная
Пасть.
«Спасайся, несчастный,
Ты можешь пропасть!»

Но слышен ребятам
Знакомый ответ:
«Прошу не учить,
Мне одиннадцать лет!»

Уже крокодил
У Фомы за спиной,
Уже крокодил
Поперхнулся Фомой;
Из пасти у зверя
Торчит голова.
До берега
Ветер доносит слова:
«Непра…
Я не ве…»
Аллигатор вздохнул
И, сытый,
В зеленую воду нырнул.

Трусы и рубашка
Лежат на песке.
Никто не плывет
По опасной реке.

Проснулся Фома,
Ничего не поймет,
Трусы и рубашку
Со стула берет.

Фома удивлен,
Фома возмущен:
«Неправда, товарищи,
Это не сон!»

Ребята,
Найдите такого Фому
И эти стихи
Прочитайте ему.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?

Если вычесть суммы последних пополнений, то внезапно выяснится, что график средств отъехал обратно к значениям двухмесячной давности. То есть сигнал просто топчется на месте, роста нет. 

Просадка от хая, на котором вы сделали поспешное и авантюрное коммерческое предложение, всего лишь за неделю составила 15%. 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?

это даже хуже чем теория

прирост нужен, правильно пишут

а на графике прироста полный финиш

закономерный слив

сливатор у Вас и никак иначе!

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