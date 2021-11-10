Эксперимент - страница 97
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Переворачивал не катит. Что так что эдак профит фактор около 0,55 - 0,6.
Хватит уже советовать делать с индикатором перевороты не зная индикатора. Льёт по любому.
в смысле, разницы нет?
с трудом верится
в смысле, разницы нет?
с трудом верится
А поверь. Менял условия входа выхода зеркально - разницы нет, баланс в минус.
А поверь. Менял условия входа выхода зеркально - разницы нет, баланс в минус.
стоило бы разобраться
возможно идет слив по спреду большим количеством сделок
не проще ли управлять обьемом, как пример - у меня в профиле?сделок и не мало и не максимум, но все таки уже меньше
стоило бы разобраться
возможно идет слив по спреду большим количеством сделок
не проще ли управлять обьемом, как пример - у меня в профиле?сделок и не мало и не максимум, но все таки уже меньше
всё в деталях разобрано в частях которые нелюбят и стирают модераторы.
это видимо тоже снесут...
вкратце - если без спредов, то MO там ровно 0, в общем совокупе и по любой отдельно взятой паре тож. А конкретно в роботе тщательно и старательно сливаются спреды. В страшенном количестве и объёме.
поэтому перевернуть там ничего нельзя. Хоть эта мысль тебя и свербит при взгляде на стремительно несущуюся вниз экви.
всё в деталях разобрано в частях которые нелюбят и стирают модераторы.
это видимо тоже снесут...
вкратце - если без спредов, то MO там ровно 0, в общем совокупе и по любой отдельно взятой паре тож. А конкретно в роботе тщательно и старательно сливаются спреды. В страшенном количестве и объёме.
поэтому перевернуть там ничего нельзя. Хоть эта мысль тебя и свербит при взгляде на стремительно несущуюся вниз экви.
Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?
Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?
Нужен график "Прирост" - только "Прирост" покажет настоящую картину, из которой исключены влияние снятий и пополнений.
Нужен график "Прирост" - только "Прирост" покажет настоящую картину, из которой исключены влияние снятий и пополнений.
А почему бы на месяцок не забанить товарища враля?
Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?
Сергей Михалков
Фома
Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?
Если вычесть суммы последних пополнений, то внезапно выяснится, что график средств отъехал обратно к значениям двухмесячной давности. То есть сигнал просто топчется на месте, роста нет.
Просадка от хая, на котором вы сделали поспешное и авантюрное коммерческое предложение, всего лишь за неделю составила 15%.
Где Вы видите слив? Баланс стабилен, эквити также стабильны и их волатильность в пределах 20 % -тов зависит от волатильности основных валютных пар. Вы видели более надежную автоматическую торговую систему? Чем Вы еще не довольны?
это даже хуже чем теория
прирост нужен, правильно пишут
а на графике прироста полный финиш
закономерный слив
сливатор у Вас и никак иначе!