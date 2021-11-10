Эксперимент - страница 86

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Maxim Kuznetsov:

разбавим флуд весёлыми картинками :


Теория Трамвайного Депо. Ту-же картинку, но на гораздо более ранних стадиях тут уже показывал. Возможно снесена добрыми модераторами.

Видели )

Теория теорией, но ромбики не правильно стоят.

 
Marat Zeidaliyev:

Видели )

Теория теорией, но ромбики не правильно стоят.

ромбики как раз стоят правильно :-) они-же не руками расчерчены, а заранее высчитаны и перепроверены

ну то есть почти правильно, есть сугубо визуальные ошибки, но приходится мириться с этими багами терминала. Ещё может быть погрешность от пропуска баров, но она невелика

 
Maxim Kuznetsov:

ромбики как раз стоят правильно :-) они-же не руками расчерчены, а заранее высчитаны и перепроверены

ну то есть почти правильно, есть сугубо визуальные ошибки, но приходится мириться с этими багами терминала. Ещё может быть погрешность от пропуска баров, но она невелика

Если заменить ромбики на треугольнички, квадратики, шестиугольнички, прямоугольнички и прочие -угольнички, а также кружочки и ромбички - эффект будет такой же.

 
Dmytryi Nazarchuk:

Если заменить ромбики на треугольнички, квадратики, шестиугольнички, прямоугольнички и прочие -угольнички, а также кружочки и ромбички - эффект будет такой же.

что вверх, что в низ - цвет линии один и тот же

где и какой эффект тут есть, не пойму?

-

 

читаю газету...

 
Evgeniy Chumakov:

читаю газету...

не торопись

по ходу он все же перевернул сигнал

правда стыдится сказать это
 
Evgeniy Chumakov:

читаю газету...

Ха-ха просто шедевр! Газету во время ланча читает доктор Юсуф? ;)

 
Maxim Kuznetsov:

ромбики как раз стоят правильно :-) они-же не руками расчерчены, а заранее высчитаны и перепроверены

ну то есть почти правильно, есть сугубо визуальные ошибки, но приходится мириться с этими багами терминала. Ещё может быть погрешность от пропуска баров, но она невелика

В ромбиках таится великая сила Шамбалы ;)

Легенда гласит что если их привязать по дневным пивотам,

то откроется вход в иное измерение, и поговаривают что через призмы ромбиков можно,

видеть будущее движение цены..  

 
Renat Akhtyamov:

не торопись

по ходу он все же перевернул сигнал

правда стыдится сказать это

Ренат, никакого переворота не было, просто, ПНБ берет свое. А Евгений пусть пьет чай на фоне снижения, не подозревая, что, читает газету дано минувших дней. Пора-бы ему и на мониторитнг глянуть.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ренат, никакого переворота не было, просто, ПНБ берет свое. А Евгений пусть пьет чай на фоне снижения, не подозревая, что, читает газету дано минувших дней. Пора-бы ему и на мониторитнг глянуть.

как бы то ни было, сейчас я запускаю систему, которая колбасит 90-130% в день

насчет чая согласен

;)

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