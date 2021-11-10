Эксперимент - страница 86
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разбавим флуд весёлыми картинками :
Теория Трамвайного Депо. Ту-же картинку, но на гораздо более ранних стадиях тут уже показывал. Возможно снесена добрыми модераторами.
Видели )
Теория теорией, но ромбики не правильно стоят.
Видели )
Теория теорией, но ромбики не правильно стоят.
ромбики как раз стоят правильно :-) они-же не руками расчерчены, а заранее высчитаны и перепроверены
ну то есть почти правильно, есть сугубо визуальные ошибки, но приходится мириться с этими багами терминала. Ещё может быть погрешность от пропуска баров, но она невелика
ромбики как раз стоят правильно :-) они-же не руками расчерчены, а заранее высчитаны и перепроверены
ну то есть почти правильно, есть сугубо визуальные ошибки, но приходится мириться с этими багами терминала. Ещё может быть погрешность от пропуска баров, но она невелика
Если заменить ромбики на треугольнички, квадратики, шестиугольнички, прямоугольнички и прочие -угольнички, а также кружочки и ромбички - эффект будет такой же.
Если заменить ромбики на треугольнички, квадратики, шестиугольнички, прямоугольнички и прочие -угольнички, а также кружочки и ромбички - эффект будет такой же.
что вверх, что в низ - цвет линии один и тот же
где и какой эффект тут есть, не пойму?
-
читаю газету...
читаю газету...
не торопись
по ходу он все же перевернул сигналправда стыдится сказать это
читаю газету...
Ха-ха просто шедевр! Газету во время ланча читает доктор Юсуф? ;)
ромбики как раз стоят правильно :-) они-же не руками расчерчены, а заранее высчитаны и перепроверены
ну то есть почти правильно, есть сугубо визуальные ошибки, но приходится мириться с этими багами терминала. Ещё может быть погрешность от пропуска баров, но она невелика
В ромбиках таится великая сила Шамбалы ;)
Легенда гласит что если их привязать по дневным пивотам,
то откроется вход в иное измерение, и поговаривают что через призмы ромбиков можно,
видеть будущее движение цены..
не торопись
по ходу он все же перевернул сигналправда стыдится сказать это
Ренат, никакого переворота не было, просто, ПНБ берет свое. А Евгений пусть пьет чай на фоне снижения, не подозревая, что, читает газету дано минувших дней. Пора-бы ему и на мониторитнг глянуть.
Ренат, никакого переворота не было, просто, ПНБ берет свое. А Евгений пусть пьет чай на фоне снижения, не подозревая, что, читает газету дано минувших дней. Пора-бы ему и на мониторитнг глянуть.
как бы то ни было, сейчас я запускаю систему, которая колбасит 90-130% в день
насчет чая согласен
;)