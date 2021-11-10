Эксперимент - страница 94
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Вы должны забыть всё то, что знали ранее! ПНБ - должны внедрять и изучать в школе вместо математики и прочей ерунды. ПНБ - это формула природы.
Будет как-то так.
да какой такой математики, забудьте это архаичное слово
вместо уроков труда, кройки и шитья
к чему вся иная бессмыслица ? только ПНБ во все дыры бытия
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ПНБ зиждется на ПНБ и потому верна ! Есть чуток Дарвина, Ферсмана, Хукса. Проверена ДОЛИВАМИ.
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@$##$ ну говорил что только мартингейлы спасут раз уж МО в 0; Теперь ТС восхищается увеличением дисперсии (амплитуда экви - это оно)..
для конкретного случая есть(был) шанс выехать на 2-3 моментах....; и то реализуется криво..
вбросами и провокациями флейма.
Вот это я понимаю - мужской разговор. Теперь о моих гарантиях лично Вам.
1. Ваши 10 000 долларов возвращаем Вам в первую очередь;
2. Как только просадка эквити приблизиться к 999 долларам, я немедленно доплачиваю 1000 долларов, снимаю средства и возврващаю Вам Ваши 10 000 долларов;
3. Откроем долларовый счет и установим первоначальную лотность открытых позиций = 1
4. По каждому из 34-х инструментов открываем только 1 позицию и меняем только после ее закрытия на противоположный (это выполнит советник);
5 Ни при каких обстоятельствах не вмешиваемся в процесс торговли;
6. Я Вам дарю готовый, работающий счет вместе с советником и настроенным индикатором, а сам заведу новый счет или наоборорт - Вам заведем норвый счет с гарантией не распространения;
7. Доходы отсчета и продажи сигнала делим поровну, после того, как вернем Вам все вложенные средства
8. Ничьи средства больше не буду брать в оборот.
9. Можете добавлять пункты по своему усмотрению.
Его словам о 10 000$ нельзя верить, поскольку он уже однажды не выполнил своё обещание.
не все 100 конечно ;-) на то он и первый заезд.
прибыль перекрыла минуса вдвое, но скорее от объёма, ММ -же никакой не считался, где-то получилось жирнее и туда попал плюс
Позывов переворачивать сделки не возникало. И давно не возникает
Если хочется чё-нить перевернуть, подвинуть стоп, частично фиксировать, значит надо вообще всё закрывать.
PS/ и чем тебя МАшка обидела ? что ты через раз её хаишь... МАшка ушла к другому и семейная жизнь не задалась ? или тёща не та
Его словам о 10 000$ нельзя верить, поскольку он уже однажды не выполнил своё обещание.
Тем не менее, он первым предложил такой вариант сотрудничества и я ему верю.
Любой комментарий не по теме - месяц бана.
В штатный набор инструментов МТ включена, также, обыкновенная МА-шка со всеми ее разновидностями. Иначе, нечем работать трейдерам. Они не сделали счастливыми никого из трейдеров - кормят только надеждами. Вопрос этот не имеет решения, как яйцо и курица. Поэтому, оставим всем надежду.
Похоже, что вы и Moving Average считаете ненужным хламом. Но это индикатор №1 и на его основе создано много других более сложных индикаторов. Возможно ваше мнение связано с недостаточным опытом использования штатных индикаторов при создании советников.
Часто начинающие программировать после неудачных результатов считают, что мол плохой индикатор, поэтому и результаты такие. А на самом деле причина обычно в неумении правильно использовать индикатор.
Так, например, считают, что МА это плохой индикатор, потому что он запаздывает. По-видимому исходят из предположения, что вход должен быть обязательно при развороте МА. Но ведь это далеко не единственный способ использования МА, способов множество.
Так что не обязательно идти по пути создания какого-то нового сверхсложного и заумного индикатора. Можно направить свои усилия на обдумывание, как наиболее эффективно использовать индикаторы, которые уже давно разработаны.
Чтобы подкрепить аргументами свои мысли, выкладываю тест с 01.01.2021 г. советника, в котором использован индикатор, являющийся одной из разновидностей МА.
Похоже, что вы и Moving Average считаете ненужным хламом. Но это индикатор №1 и на его основе создано много других более сложных индикаторов. Возможно ваше мнение связано с недостаточным опытом использования штатных индикаторов при создании советников.
Часто начинающие программировать после неудачных результатов считают, что мол плохой индикатор, поэтому и результаты такие. А на самом деле причина обычно в неумении правильно использовать индикатор.
Так, например, считают, что МА это плохой индикатор, потому что он запаздывает. По-видимому исходят из предположения, что вход должен быть обязательно при развороте МА. Но ведь это далеко не единственный способ использования МА, способов множество.
Так что не обязательно идти по пути создания какого-то нового сверхсложного и заумного индикатора. Можно направить свои усилия на обдумывание, как наиболее эффективно использовать индикаторы, которые уже давно разработаны.
Чтобы подкрепить аргументами свои мысли выкладываю тест с 01.01.2021 г. советника, в котором использован индикатор, являющийся одной из разновидностей МА.
Вот тут ты прав, МА это очень хороший индикатор, сейчас он у меня в приоритете. Использую ма26
Тф какой?
H4