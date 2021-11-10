Эксперимент - страница 184

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Renat Akhtyamov:
Нобелевскую сливаторам !!!!

1)    2)  

.

Уже слил, сигналов нет.

Две нобелевки !!!
 
Олег avtomat:

1)    2)  

.

Уже слил, сигналов нет.

Две нобелевки !!!
Демо закрыл, открыл реал, он в профиле .
Что непонятного?

И кстати, не будем обсуждать платные сигналы.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Демо закрыл, открыл реал, он в профиле .
Что непонятного?

И кстати, не будем обсуждать платные сигналы.
Ого, реальный центовый счёт! Прогресс
 
Vladimir Baskakov:
Ого, реальный центовый счёт! Прогресс
это не центы
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Демо закрыл, открыл реал, он в профиле .
Что непонятного?

И кстати, не будем обсуждать платные сигналы.

Что непонятного?  Непонятно, зачем ты всё время врёшь...

А вот эти два твоих сигнала я специально отправил в избранное, чтобы понаблюдать твои действия, твои действия не на счетах, а твои действия с этими счетами. Так вот этих счетов нет.

А в профиле сейчас у тебя уже другой счёт, хотя и под тем же названием.  

 
Олег avtomat:

Что непонятного?  Непонятно, зачем ты всё время врёшь...

А вот эти два твоих сигнала я специально отправил в избранное, чтобы понаблюдать твои действия, твои действия не на счетах, а твои действия с этими счетами. Так вот этих счетов нет.

А в профиле сейчас у тебя уже другой счёт.

та же самая стратегия что и показал на демо, полная копия

я просто не вижу смысла гонять два терминала

когда на демке менее чем за сутки получилось 120%, я закрыл её и открылся на реале меньшим риском

 
Aleksei Stepanenko:

Да, наши парни умеют весело шутить, спору нет :)

Но я верю в успех. Хотя понимаю, что чудо длиться постоянно не может, но так хочется.

Удачи, Михаил!

Благодарю.

Отсутствие трендов - наш враг )

В настоящий момент мы видим, что даже ни одной сделки открыть не может. Не по чему.


Ждём.
 
Renat Akhtyamov:

та же самая стратегия что и показал на демо, полная копия


Я думал мне показалось,  вчера с утра глянул у тебя реал был на другом ДЦ (E-Gl...),  потом позже зашел уже на Robo.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

та же самая стратегия что и на демо

я просто не вижу смысла гонять два терминала

когда на демке менее чем за сутки получилось 150%, я закрыл её и открылся на реале меньшим риском

Сейчас ты дашь тыщу всяких обоснований...

Но зачем было удалять сигнал на демке? Он же кушать не просит. Просто перестал бы гонять на демке. Оставил бы, чтобы все могли увидеть, как ты "менее чем за сутки получилось 150% ".  Мож там что и получалось, но в конечном итоге был слив. Вот ты по-быстренькому его и удалил. 

А чтобы скрыть подмену, ты открыл новый сигнал.

Этот новый сигнал долго будет демонстрироваться???   который  

Но вот я не понимаю, ЗАЧЕМ ТЫ ВРЁШЬ?
 
Nikolai Semko:
Хорошо пошла.
Эх, предательский флет только под ногами путается.
Сколько можно повторять, что написать прибыльный советник отдельно для тренда и отдельно для флета - это как два пальца об асфальт. Любой безмозглый студент осилит.
Но успешный алгоритм и советник должен быть в плюсе и на тренде и на флете без ордерных доливок( без мартинов).

Совершенно необязательно.

Успешный алгоритм должен давать прибыль на сколько-нибудь заметном интервале времени, от недели и выше.

Если прибыль от трендов покроет все убытки от флета - алгоритм успешен.

Никаких других критериев, кроме денег, здесь нет, не выдумывайте )

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