Эксперимент - страница 79

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Я вижу, что после некоторого флета, цена продолжила движение вверх, но могла завалится вниз и забрать наши стопы. Как правдиво определить дальнейшее направление?
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Marat Zeidaliyev
Что это за цена, для начала?) 
 
Marat Zeidaliyev:

Сила в правде брат, в этом и заключается вся простота и гениальность, и мощь!

Рынок всегда прав, в этом и вся его несокрушимая сила! )

Зачем загадывать загадку, на которую в принципе  не может быть правильного ответа. 

 
Maxim Kuznetsov:

Судя по флудерским потугам, никто нихрена ни сделал и неосилил...нету в мире штуки лучше ПНБ !

даже Ренат запутался в показаниях про 300% :-)

Вот именно, но, никто не хочет понять эту истину.! Никто не хочет распрощаться с эрой трейдинга до появления ПНБ. А нужно идти на этот смелый шаг и напрочь забыть все, что связано с трейдингом по ТИ и ФА, индикаторам, взглядам, следами на графике цены, видении торговли и прочей фигнни. ПНБ всему глава и точка!!! Не увереныв? Смотрите процесс торговли.

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Yousufkhodja Sultonov:

Вот именно, но, никто не хочет понять эту истину.! Никто не хочет распрощаться с эрой трейдинга до появления ПНБ. А нужно идти на этот смелый шаг и напрочь забыть все, что связано с трейдингом по ТИ и ФА, индикаторам, взглядам, следами на графике цены, видении торговли и прочей фигнни. ПНБ всему глава и точка!!! Не увереныв? Смотрите процесс торговли.

Ну вот вы, хотя бы, можете ответить, что вы торгуете, какую цену, для чего она?)
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Максим прав, пока что-то хникто не показывал удовлетворительных результатов кроме слов. Вся надежда на ПНБ, может стрельнет вертикально вверх? Что думаете?
 
Account_:
Ну вот вы, хотя бы, можете ответить, что вы торгуете, какую цену, для чего она?)

Вы, наверное новичек. Я, личнео, ничего не торгую и не могу тоговать. Торгуеют функции ПНБ, про которых Вы можете почерпнуть знания в недрах форума.

 
Aleksei Stepanenko:
Максим прав, пока что-то хникто не показывал удовлетворительных результатов кроме слов. Вся надежда на ПНБ, может стрельнет вертикально вверх? Что думаете?

Стрельнет или нет, знают ПНБ: Пчему-то, упорно идет спаренная картинка. В чем м.б., дело?


 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Зачем загадывать загадку, на которую в принципе  не может быть правильного ответа. 

Ответ есть всегда, ты просто даже не попытался вникнуть, и автоматом отвечаешь по своим соображениям.

Account_:
Что это за цена, для начала?) 

цена на котире не имеет значения, она может быть везде.


Aleksei Stepanenko:
Я вижу, что после некоторого флета, цена продолжила движение вверх, но могла завалится вниз и забрать наши стопы. Как правдиво определить дальнейшее направление?

Она уже завалилась забрала все что смогла и дальше улетела,

главный вопрос куда и зачем?

почему дальше не ушел вниз?

на картинке ровно 2 тренда, это один из примеров исполнение цены в сторону по рыночному сверхсекретному алгоритму.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Стрельнет или нет, знают ПНБ: Пчему-то, упорно идет спаренная картинка. В чем м.б., дело?


Ну вы же сами заявили, что эквити теперь прёт удвоенным лотом! 

вот и пожалуйста! ;)

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