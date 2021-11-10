Эксперимент - страница 79
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Сила в правде брат, в этом и заключается вся простота и гениальность, и мощь!
Рынок всегда прав, в этом и вся его несокрушимая сила! )
Зачем загадывать загадку, на которую в принципе не может быть правильного ответа.
Судя по флудерским потугам, никто нихрена ни сделал и неосилил...нету в мире штуки лучше ПНБ !
даже Ренат запутался в показаниях про 300% :-)
Вот именно, но, никто не хочет понять эту истину.! Никто не хочет распрощаться с эрой трейдинга до появления ПНБ. А нужно идти на этот смелый шаг и напрочь забыть все, что связано с трейдингом по ТИ и ФА, индикаторам, взглядам, следами на графике цены, видении торговли и прочей фигнни. ПНБ всему глава и точка!!! Не увереныв? Смотрите процесс торговли.
Вот именно, но, никто не хочет понять эту истину.! Никто не хочет распрощаться с эрой трейдинга до появления ПНБ. А нужно идти на этот смелый шаг и напрочь забыть все, что связано с трейдингом по ТИ и ФА, индикаторам, взглядам, следами на графике цены, видении торговли и прочей фигнни. ПНБ всему глава и точка!!! Не увереныв? Смотрите процесс торговли.
Ну вот вы, хотя бы, можете ответить, что вы торгуете, какую цену, для чего она?)
Вы, наверное новичек. Я, личнео, ничего не торгую и не могу тоговать. Торгуеют функции ПНБ, про которых Вы можете почерпнуть знания в недрах форума.
Максим прав, пока что-то хникто не показывал удовлетворительных результатов кроме слов. Вся надежда на ПНБ, может стрельнет вертикально вверх? Что думаете?
Стрельнет или нет, знают ПНБ: Пчему-то, упорно идет спаренная картинка. В чем м.б., дело?
Зачем загадывать загадку, на которую в принципе не может быть правильного ответа.
Ответ есть всегда, ты просто даже не попытался вникнуть, и автоматом отвечаешь по своим соображениям.
Что это за цена, для начала?)
цена на котире не имеет значения, она может быть везде.
Я вижу, что после некоторого флета, цена продолжила движение вверх, но могла завалится вниз и забрать наши стопы. Как правдиво определить дальнейшее направление?
Она уже завалилась забрала все что смогла и дальше улетела,
главный вопрос куда и зачем?
почему дальше не ушел вниз?
на картинке ровно 2 тренда, это один из примеров исполнение цены в сторону по рыночному сверхсекретному алгоритму.
Стрельнет или нет, знают ПНБ: Пчему-то, упорно идет спаренная картинка. В чем м.б., дело?
Ну вы же сами заявили, что эквити теперь прёт удвоенным лотом!
вот и пожалуйста! ;)