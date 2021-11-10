Эксперимент - страница 81
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Завтра, открою новую ветку и продолжу не этот а предыдущий проект, будут картинки, торговля не будет, просто эксперимент вроде ПНБ но на продвинутых технологиях,
думаю будет интересно следит за наблюдениями.
Сила в правде брат, в этом и заключается вся простота и гениальность, и мощь!
Рынок всегда прав, в этом и вся его несокрушимая сила! )
Разгадайте загадку,
что вы видите на картинке?.. далее
укажите на картинке где по вашему зарождается тренд,
укажите именно там где по вашему мнению он начинается.
99,999% трейдеров перед экранами монитора всегда видят такой же аналогичный график, и все ищут точки входа и выхода,
все они для этого применяют абсолютно разные способы.
вот вся гениальность и сила скрыта в этом графике, это просто маленький примерчик. ;)
Просто так смотреть на график пользы мало. Надо смотреть с современного компьютерного взгляда. У него нет глаз, но в мозгах больше транзисторов чем у нас извилин.
Умеет же видеть заранее))
Вот тот участок графика. (гифка) Можно проследить как работают компьютерные мозги и свои.)
Завтра, открою новую ветку и продолжу не этот а предыдущий проект, будут картинки, торговля не будет, просто эксперимент вроде ПНБ но на продвинутых технологиях,
думаю будет интересно следит за наблюдениями.
Давай открой. а так тут скучно в последнее время стало.
Давай открой. а так тут скучно в последнее время стало.
Потому скучно, что модерация форума такая. По факту, обсудить ничего нельзя.
В общем да, Удаление пользователя из сообщества MQL5 количество страниц в ветке растёт.
Я уже написал выше постом. Я лишь показал одну из многих сцен где приводил пример рыночного алгоритма.
Рена, хоть немного начал мыслить в верную сторону, ну как бы у него есть предыдущий опыт
мыслить ???
прикалываешься чтоли ;)
они имеют проценты со слива
поэтому на графике ты тупо видишь то, что видишь, и никогда не поймешь кто следующий на слив и куда цене!
и все это постфактум, ты наблюдатель, точно такой же как и все остальные!разобрался хоть, когда вероятность верного входа === 1?
Потому скучно, что модерация форума такая. По факту, обсудить ничего нельзя.
Вот Ренат тут правильно говорит, когда уже всё произошло, можно построить стройную теорию, которая объяснит причины движения. Но когда справа пока ничего нет, то все наши домыслы о шпильках и импульсах - это 50/50.
это не мои слова
сотрудник одного из дилеров нашептал
цена пойдет куда угодно
хоть выше солнца, хоть ниже плинтуса, ей пофиг
и ни одна система не выстоит!
а это значит что?
систем никаких и ни у кого для рынка нет и никогда не будет !!!
это не мои слова
сотрудник одного из дилеров нашептал
цена пойдет куда угодно
хоть выше солнца, хоть ниже плинтуса, ей пофиги ни одна система не выстоит!
98% спекулянтов так думают и всё равно лезут в рынок. Ничего удивительного в этом нет, что и сотрудник одного из дилеров так думает.
У нас тут 2 ярых оптимиста есть на них и будем держать равнение.)