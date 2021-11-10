Эксперимент - страница 81

Новый комментарий
[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

Завтра, открою новую ветку и продолжу не этот а предыдущий проект, будут картинки, торговля не будет, просто эксперимент вроде ПНБ но на продвинутых технологиях,

думаю будет интересно следит за наблюдениями.

Картинки красивые будут?
 
Marat Zeidaliyev:

Сила в правде брат, в этом и заключается вся простота и гениальность, и мощь!

Рынок всегда прав, в этом и вся его несокрушимая сила! )


Разгадайте загадку,

что вы видите на картинке?.. далее

укажите на картинке где по вашему зарождается тренд,

укажите именно там где по вашему мнению он начинается.

99,999% трейдеров перед экранами монитора всегда видят такой же аналогичный график, и все ищут точки входа и выхода,

все они для этого применяют абсолютно разные способы.

вот вся гениальность и сила скрыта в этом графике, это просто маленький примерчик. ;)

Просто так смотреть на график пользы мало. Надо смотреть с современного компьютерного взгляда. У него нет глаз, но в мозгах больше транзисторов чем у нас извилин.

Умеет же видеть заранее))

Вот тот участок графика. (гифка) Можно проследить как работают компьютерные мозги и свои.)

Gifka666

 
Marat Zeidaliyev:

Завтра, открою новую ветку и продолжу не этот а предыдущий проект, будут картинки, торговля не будет, просто эксперимент вроде ПНБ но на продвинутых технологиях,

думаю будет интересно следит за наблюдениями.

Давай открой. а так тут скучно в последнее время стало.

 
Uladzimir Izerski:

Давай открой. а так тут скучно в последнее время стало.

Потому скучно, что модерация форума такая. По факту, обсудить ничего нельзя.
 
PapaYozh:
Потому скучно, что модерация форума такая. По факту, обсудить ничего нельзя.

В общем да,  Удаление пользователя из сообщества MQL5 количество страниц в ветке растёт.

Удаление пользователя из сообщества MQL5
Удаление пользователя из сообщества MQL5
  • 2013.08.20
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Удаление пользователя из сообщества MQL5
 
Marat Zeidaliyev:

Я уже написал выше постом. Я лишь показал одну из многих сцен где приводил пример рыночного алгоритма.

Рена, хоть немного начал мыслить в верную сторону, ну как бы у него есть предыдущий опыт

мыслить ???

прикалываешься чтоли ;)

они имеют проценты со слива

поэтому на графике ты тупо видишь то, что видишь, и никогда не поймешь кто следующий на слив и куда цене!

и все это постфактум, ты наблюдатель, точно такой же как и все остальные!

разобрался хоть, когда вероятность  верного входа === 1?
[Удален]  
PapaYozh:
Потому скучно, что модерация форума такая. По факту, обсудить ничего нельзя.
Это да, скоро за Привет будут банить.
Все кто критиковал бестолкового Юсю в конкретном бане, а ему хоть бы что
[Удален]  
Вот Ренат тут правильно говорит, когда уже всё произошло, можно построить стройную теорию, которая объяснит причины движения. Но когда справа пока ничего нет, то все наши домыслы о шпильках и импульсах - это 50/50.
 
Aleksei Stepanenko:
Вот Ренат тут правильно говорит, когда уже всё произошло, можно построить стройную теорию, которая объяснит причины движения. Но когда справа пока ничего нет, то все наши домыслы о шпильках и импульсах - это 50/50.

это не мои слова

сотрудник одного из дилеров нашептал

цена пойдет куда угодно

хоть выше солнца, хоть ниже плинтуса, ей пофиг

и ни одна система не выстоит!

а это значит что?

систем никаких и ни у кого для рынка нет и никогда не будет !!!

 
Renat Akhtyamov:

это не мои слова

сотрудник одного из дилеров нашептал

цена пойдет куда угодно

хоть выше солнца, хоть ниже плинтуса, ей пофиг

и ни одна система не выстоит!

98% спекулянтов так думают и всё равно лезут в рынок. Ничего удивительного в этом нет, что и  сотрудник одного из дилеров так думает.

У нас тут 2 ярых оптимиста есть на них и будем держать равнение.)

1...747576777879808182838485868788...277
Новый комментарий