Эксперимент - страница 78
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Не, тут есть кому без меня )
Надеюсь, что не из за того, что нашлись новые?
А чем новые хуже старых? )
Нет. Старые или новые. Без разницы.
Рынком движет только одно правило, - деньги.
там где их количество больше там и доминирует, и цена идет туда куда надо, при этом автоматом зарождается тренд также и противотренд!
но это конечно же урок первого класса, не мне же вам рассказывать, но...
знать где и когда, в какой момент это происходит, это уже совсем другой разговор
тут любые!!! индикаторы бессильны и не покажут то что происходит, и поэтому нужно старый учебник закрыть и выкинуть куда подальше.
по чистой статистике, которая идентична почти на любом финансовом графике.Разве нет?
99% статистики основывается на общеизвестных алгоритмах, потому что все их использует, рынок уже давно их съел,
поэтому эти системы не выживают в рыночной среде, т.к всегда идет противоречие с рынком касаемо алгоритма, ведь прав тот у кого есть деньги, большие деньги.
и поэтому если использовать сам рыночной метод, то по каким правилам рынок двигает цену, то естественно рынок не может поступить иначе и пойти против себя )
поэтому такой метод алгоритм должен всегда стабильно работать и самое главное вместе с рынком поглощать всех остальных участников толпы рынка. ;)
Ну, Владимир, Вы даёте ) Это же косвенная речь. Сам я - пыль мироздания, как и все, впрочем...
Человек - это не пыль, "человек - это звучит гордо".)
А чем новые хуже старых? )
Нет. Старые или новые. Без разницы.
Рынком движет только одно правило, - деньги.
там где их количество больше там и доминирует, и цена идет туда куда надо, при этом автоматом зарождается тренд также и противотренд!
но это конечно же урок первого класса, не мне же вам рассказывать, но...
знать где и когда, в какой момент это происходит, это уже совсем другой разговор
тут любые!!! индикаторы бессильны и не покажут то что происходит, и поэтому нужно старый учебник закрыть и выкинуть куда подальше.
99% статистики основывается на общеизвестных алгоритмах, потому что все их использует, рынок уже давно их съел,
поэтому эти системы не выживают в рыночной среде, т.к всегда идет противоречие с рынком касаемо алгоритма, ведь прав тот у кого есть деньги, большие деньги.
и поэтому если использовать сам рыночной метод, то по каким правилам рынок двигает цену, то естественно рынок не может поступить иначе и пойти против себя )
поэтому такой метод алгоритм должен всегда стабильно работать и самое главное вместе с рынком поглощать всех остальных участников толпы рынка. ;)
слишком много слов для истины.
слишком много слов для истины.
Ты прав.
Истина как раз заключается в "простоте и гениальности!!!",
которую никто не видит! )
Судя по флудерским потугам, никто нихрена ни сделал и неосилил...нету в мире штуки лучше ПНБ !
даже Ренат запутался в показаниях про 300% :-)
Марат, в чём сила простоты и гениальности, брат?
Сила в правде брат, в этом и заключается вся простота и гениальность, и мощь!
Рынок всегда прав, в этом и вся его несокрушимая сила! )
Разгадайте загадку,
что вы видите на картинке?.. далее
укажите на картинке где по вашему зарождается тренд,
укажите именно там где по вашему мнению он начинается.
99,999% трейдеров перед экранами монитора всегда видят такой же аналогичный график, и все ищут точки входа и выхода,
все они для этого применяют абсолютно разные способы.
вот вся гениальность и сила скрыта в этом графике, это просто маленький примерчик. ;)