Эксперимент - страница 78

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Aleksei Stepanenko:
Не, тут есть кому без меня )
Ну ты заявил о себе, действуй, если мужик
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Ну, Владимир, Вы даёте ) Это же косвенная речь. Сам я - пыль мироздания, как и все, впрочем...
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Надеюсь, что не из за того, что нашлись новые?

А чем новые хуже старых? )

Нет. Старые или новые. Без разницы. 

Рынком движет только одно правило, - деньги.

там где их количество больше там и доминирует, и цена идет туда куда надо, при этом автоматом зарождается тренд также и противотренд! 

но это конечно же урок первого класса, не мне же вам рассказывать, но...

знать где и когда, в какой момент это происходит, это уже совсем другой разговор

тут любые!!! индикаторы бессильны и не покажут то что происходит, и поэтому нужно старый учебник закрыть и выкинуть куда подальше.


CHINGIZ MUSTAFAEV:

по чистой статистике, которая идентична почти на любом финансовом графике.Разве нет?

99% статистики основывается на общеизвестных алгоритмах, потому что все их использует, рынок уже давно их съел,

поэтому эти системы не выживают в рыночной среде, т.к всегда идет противоречие с рынком касаемо алгоритма, ведь прав тот у кого есть деньги, большие деньги. 

и поэтому если использовать сам рыночной метод, то по каким правилам рынок двигает цену, то естественно рынок не может поступить иначе и пойти против себя )

поэтому такой метод алгоритм должен всегда стабильно работать и самое главное вместе с рынком поглощать всех остальных участников толпы рынка. ;)

 
Aleksei Stepanenko:
Ну, Владимир, Вы даёте ) Это же косвенная речь. Сам я - пыль мироздания, как и все, впрочем...

Человек - это не пыль, "человек - это звучит гордо".)

 
Marat Zeidaliyev:

А чем новые хуже старых? )

Нет. Старые или новые. Без разницы. 

Рынком движет только одно правило, - деньги.

там где их количество больше там и доминирует, и цена идет туда куда надо, при этом автоматом зарождается тренд также и противотренд! 

но это конечно же урок первого класса, не мне же вам рассказывать, но...

знать где и когда, в какой момент это происходит, это уже совсем другой разговор

тут любые!!! индикаторы бессильны и не покажут то что происходит, и поэтому нужно старый учебник закрыть и выкинуть куда подальше.


99% статистики основывается на общеизвестных алгоритмах, потому что все их использует, рынок уже давно их съел,

поэтому эти системы не выживают в рыночной среде, т.к всегда идет противоречие с рынком касаемо алгоритма, ведь прав тот у кого есть деньги, большие деньги. 

и поэтому если использовать сам рыночной метод, то по каким правилам рынок двигает цену, то естественно рынок не может поступить иначе и пойти против себя )

поэтому такой метод алгоритм должен всегда стабильно работать и самое главное вместе с рынком поглощать всех остальных участников толпы рынка. ;)

слишком много слов для истины.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

слишком много слов для истины.

Ты прав. 

Истина как раз заключается в "простоте и гениальности!!!",

которую никто не видит! )

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Уважаемый, Хорош, Вы правы. Гордость - основополагающее качество личности. И довольно часто, можно сказать постоянно, мы сначала приписываем себе несуществующие заслуги, а потом гордимся ими :)
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Марат, в чём сила простоты и гениальности, брат?
 

Судя по флудерским потугам, никто нихрена ни сделал и неосилил...нету в мире штуки лучше ПНБ !

даже Ренат запутался в показаниях про 300% :-)

 
Aleksei Stepanenko:
Марат, в чём сила простоты и гениальности, брат?

Сила в правде брат, в этом и заключается вся простота и гениальность, и мощь!

Рынок всегда прав, в этом и вся его несокрушимая сила! )


Разгадайте загадку,

что вы видите на картинке?.. далее

укажите на картинке где по вашему зарождается тренд,

укажите именно там где по вашему мнению он начинается.

99,999% трейдеров перед экранами монитора всегда видят такой же аналогичный график, и все ищут точки входа и выхода,

все они для этого применяют абсолютно разные способы.

вот вся гениальность и сила скрыта в этом графике, это просто маленький примерчик. ;)

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