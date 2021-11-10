Эксперимент - страница 154

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Mikhael1983:

Я же не тороплю. Я прошу публично обозначить сроки. Полгода так полгода. Или неделя так неделя .

мне уже не важно Ваше мнение

ненавижу хамство

 
Renat Akhtyamov:

мне уже не важно Ваше мнение

ненавижу хамство

Вы считаете хамством просьбу обозначить сроки работы, которую Вы публично пообещали сделать? Я всё верно понял?

 
Mikhael1983:

Вы считаете хамством просьбу обозначить сроки работы, которую Вы публично пообещали сделать? Я всё верно понял?

нет
 
Mikhael1983:

Я же не тороплю. Я прошу публично обозначить сроки. Полгода так полгода. Или неделя так неделя.


Очевидно же когда его попросят 10 человек, тогда он сделает.

 
Evgeniy Chumakov:


Очевидно же когда его попросят 10 человек, тогда он сделает.

Именно что неочевидно. Он ничего такого не говорил.

 
Evgeniy Chumakov:


Очевидно же когда его попросят 10 человек, тогда он сделает.

подскажи пожалуйста условия сигнала:


 
Renat Akhtyamov:

подскажи пожалуйста условия сигнала:



Условие , у Юсуфа :  линия P3 занимает одну из линий P1,P2.  Если P3 на верхней линии то покупать, на нижней наоборот.

 
Evgeniy Chumakov:


Условие , у Юсуфа :  линия P3 занимает одну из линий P1,P2.  Если P3 на верхней линии то покупать, на нижней наоборот.

то есть по дорогой цене покупать, а по дешевой продавать ???

в принципе так практически любой отстающий индикатор покажет

странные они ребятки...

 
Renat Akhtyamov:

то есть по дорогой цене покупать, а по дешевой продавать ???

странные они ребятки

Забавно, с чего взял что ПНБ вообще отражает реальную динамику ценообразования?
 
Renat Akhtyamov:

то есть по дорогой цене покупать, а по дешевой продавать ???

странные они ребятки


Разбирайся в ПНБ. 

Линии P1,P2 - это предположительные траектории движения цены, P3 указывает на одну из них.

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