Эксперимент - страница 154
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я же не тороплю. Я прошу публично обозначить сроки. Полгода так полгода. Или неделя так неделя .
мне уже не важно Ваше мнение
ненавижу хамство
мне уже не важно Ваше мнение
ненавижу хамство
Вы считаете хамством просьбу обозначить сроки работы, которую Вы публично пообещали сделать? Я всё верно понял?
Вы считаете хамством просьбу обозначить сроки работы, которую Вы публично пообещали сделать? Я всё верно понял?
Я же не тороплю. Я прошу публично обозначить сроки. Полгода так полгода. Или неделя так неделя.
Очевидно же когда его попросят 10 человек, тогда он сделает.
Очевидно же когда его попросят 10 человек, тогда он сделает.
Именно что неочевидно. Он ничего такого не говорил.
Очевидно же когда его попросят 10 человек, тогда он сделает.
подскажи пожалуйста условия сигнала:
подскажи пожалуйста условия сигнала:
Условие , у Юсуфа : линия P3 занимает одну из линий P1,P2. Если P3 на верхней линии то покупать, на нижней наоборот.
Условие , у Юсуфа : линия P3 занимает одну из линий P1,P2. Если P3 на верхней линии то покупать, на нижней наоборот.
то есть по дорогой цене покупать, а по дешевой продавать ???
в принципе так практически любой отстающий индикатор покажет
странные они ребятки...
то есть по дорогой цене покупать, а по дешевой продавать ???
странные они ребятки
то есть по дорогой цене покупать, а по дешевой продавать ???
странные они ребятки
Разбирайся в ПНБ.
Линии P1,P2 - это предположительные траектории движения цены, P3 указывает на одну из них.