Эксперимент - страница 213

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Nikolai Semko #:

в случае Рената нет еще снятий, поэтому все упрощается.
Но, да, если вы вначале откроете сигнал с начальным балансом 100$, а через день пополните его на 1000$, а потом доведете общий баланс без снятий до 2100, то прибыль покажет 2000%, хотя по факту 90,91%. Бред конечно.

Хотя нет. Наверное я не прав.
Вот смотрю другой сигнал:

И в нем учитываются пополнения. 
Видимо время должно пройти. 
Собственно, действительно, видимо MQ применяет сложный корректный расчет, который сложно проверить в ручную.
Просто существует временная инерционность. 

 
Nikolai Semko #:

Хотя нет. Наверное я не прав.
Вот смотрю другой сигнал:

И в нем учитываются пополнения. 
Видимо время должно пройти. 
Собственно, действительно, видимо MQ применяет сложный корректный расчет, который сложно проверить в ручную.
Просто существует временная инерционность. 

Об этом и речь.
Прямым текстом выше уже сказал, нет опять пересчитывают. Вы мыслю ловите, как из под контроля уйти и в плюс ;)
Одно что - за всех не говори, не торгуй в пятницу и прочее
 ahahahaha
 
Nikolai Semko #:

в случае Рената нет еще снятий, поэтому все упрощается.
Но, да, если вы вначале откроете сигнал с начальным балансом 100$, а через день пополните его на 1000$, а потом доведете общий баланс без снятий до 2100, то прибыль покажет 2000%, хотя по факту 90,91%. Бред конечно.

Именно.

В риске участвовало денег 1100, вот на них и нужно показывать прирост.

 

Никакой разницы не должно быть: баланс меняется с помощью пополнения/снятия или в результате получения прибыли/убытка.

Прирост надо подсчитать по отношению к текущему балансу, после каждого закрытия ордера.  Поскольку увеличение/снижение баланса влияет на Free Margin.

 

да короче говоря, депозит это - начальный депозит плюс все пополнения в депозит

от туда и пляшем

 

Вообще странно конечно считает система сигналы.

У Юсуфа  начальный депо: 14 457,73 пополнения:  8 785.00, итого депозит: 23242,73.

Прибыль (убыток) -16 664.06 и типа -21% это как так? Должно быть -72%

 
Andrei Khlebnikov #:

Вообще странно конечно считает система сигналы.

У Юсуфа  начальный депо: 14 457,73 пополнения:  8 785.00, итого депозит: 23242,73.

Прибыль (убыток) -16 664.06 и типа -21% это как так? Должно быть -72%

Эти данные 8 летней давности нужно смотреть и считать послелний месяц
 
Yousufkhodja Sultonov #:
Эти данные 8 летней давности нужно смотреть и считать послелний месяц

Я понимаю, что Вы меняли стиль торговли, но счет то один, цифры не сходятся.

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Как бы ни считали, дело не в этом. Здесь и поинтереснее есть фишки. У всех в пятницу пошел профит в минуса. Баскаков например даже свой сигнал спрятал от стыда. Яковлев ушел в мощную просаду. Топ сигнальшики в минуса ушли. 
Вот на что нужно обращать внимание.
Кто нибудь сможет ответить - почему так произошло???
Ха и у Юсуфа тоже минусок вырос.
Впечатляет, доливать при просадке . Тактика Юсуфа работает. Виват!
 
Yousufkhodja Sultonov #:
Эти данные 8 летней давности нужно смотреть и считать послелний месяц

думал Юсуф запоет только при восстановлении баланса, все равно - позор всей матери природы и всевышней в ней  преображенных пнб.

вы просто позор.

рекомендую не поддерживать комментариями ветку. возможно именно это и преследуется, и троллится.
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