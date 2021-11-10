Эксперимент - страница 213
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в случае Рената нет еще снятий, поэтому все упрощается.
Но, да, если вы вначале откроете сигнал с начальным балансом 100$, а через день пополните его на 1000$, а потом доведете общий баланс без снятий до 2100, то прибыль покажет 2000%, хотя по факту 90,91%. Бред конечно.
Хотя нет. Наверное я не прав.
Вот смотрю другой сигнал:
И в нем учитываются пополнения.
Видимо время должно пройти.
Собственно, действительно, видимо MQ применяет сложный корректный расчет, который сложно проверить в ручную.
Просто существует временная инерционность.
Хотя нет. Наверное я не прав.
Вот смотрю другой сигнал:
И в нем учитываются пополнения.
Видимо время должно пройти.
Собственно, действительно, видимо MQ применяет сложный корректный расчет, который сложно проверить в ручную.
Просто существует временная инерционность.
в случае Рената нет еще снятий, поэтому все упрощается.
Но, да, если вы вначале откроете сигнал с начальным балансом 100$, а через день пополните его на 1000$, а потом доведете общий баланс без снятий до 2100, то прибыль покажет 2000%, хотя по факту 90,91%. Бред конечно.
Именно.
В риске участвовало денег 1100, вот на них и нужно показывать прирост.
Никакой разницы не должно быть: баланс меняется с помощью пополнения/снятия или в результате получения прибыли/убытка.
Прирост надо подсчитать по отношению к текущему балансу, после каждого закрытия ордера. Поскольку увеличение/снижение баланса влияет на Free Margin.
да короче говоря, депозит это - начальный депозит плюс все пополнения в депозит
от туда и пляшем
Вообще странно конечно считает система сигналы.
У Юсуфа начальный депо: 14 457,73 пополнения: 8 785.00, итого депозит: 23242,73.
Прибыль (убыток) -16 664.06 и типа -21% это как так? Должно быть -72%
Вообще странно конечно считает система сигналы.
У Юсуфа начальный депо: 14 457,73 пополнения: 8 785.00, итого депозит: 23242,73.
Прибыль (убыток) -16 664.06 и типа -21% это как так? Должно быть -72%
Эти данные 8 летней давности нужно смотреть и считать послелний месяц
Я понимаю, что Вы меняли стиль торговли, но счет то один, цифры не сходятся.
Как бы ни считали, дело не в этом. Здесь и поинтереснее есть фишки. У всех в пятницу пошел профит в минуса. Баскаков например даже свой сигнал спрятал от стыда. Яковлев ушел в мощную просаду. Топ сигнальшики в минуса ушли.
Эти данные 8 летней давности нужно смотреть и считать послелний месяц
думал Юсуф запоет только при восстановлении баланса, все равно - позор всей матери природы и всевышней в ней преображенных пнб.
вы просто позор.рекомендую не поддерживать комментариями ветку. возможно именно это и преследуется, и троллится.