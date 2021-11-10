Эксперимент - страница 210
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А всё как всегда. Когда-то очень давно один криворукий слепил эту поделку, а дальше эту поделку все остальные использовали не задумываясь.
По прошествии большого количества времени эта поделка распространилась настолько широко, что уже стала всеобщей. "Как у всех"!
Вот это-то и смешно и грустно.
Ты по меньше свисти не по делу
Нельзя же такое невежество транслировать
Ок, допускаю, что Вы правы. Тогда вопрос: каков будет процент прироста в сигнале Рената?
По формуле у меня получилось так:
Для примера, для последнего значения формула такая:
((60.8/40.33) * (76.31/74.2) *(129.99/103.21)-1)*100 = 95.27
Результат по формуле не соответствует результату, показанному в сигнале.
супер правильный подсчёт и оценка робота/TC - это разница между снятиями и пополнениями (включая первоначальное). Пока Ренат в минусах :-)
всё прочее в основном про маркетинг
Ок, допускаю, что Вы правы. Тогда вопрос: каков будет процент прироста в сигнале Рената?
По формуле у меня получилось так:
Для примера, для последнего значения формула такая:
((60.8/40.33) * (76.31/74.2) *(129.99/103.21)-1)*100 = 95.27
Результат по формуле не соответствует результату, показанному в сигнале.
Ок, допускаю, что Вы правы. Тогда вопрос: каков будет процент прироста в сигнале Рената?
По формуле у меня получилось так:
Для примера, для последнего значения формула такая:
((60.8/40.33) * (76.31/74.2) *(129.99/103.21)-1)*100 = 95.27
Результат по формуле не соответствует результату, показанному в сигнале.
Читать и ещё раз читать:
Прирост показывает рост баланса счета. Расчет осуществляется таким образом, чтобы исключить влияние операций снятия и пополнения.
Вся торговая история счета делится на периоды между балансовыми операциями (снятия и пополнения). Сначала вычисляется общий коэффициент прироста (К) путем перемножения коэффициентов, рассчитанных для каждого промежутка между балансовыми операциями (БО), а затем вычисляется общий прирост в процентах.
Прирост в процентах = (К - 1) * 100%
На графике ниже большими красными точками отмечены балансовые операции, а пунктирными линиями отмечены промежутки расчета прироста:
В данном случае общий прирост для счета будет рассчитан следующим образом:
Прирост в процентах = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%
В общем три раза показал как считать, но видно всем лень считать. Всё ухожу из старого раздела.
Читать и ещё раз читать:
Прирост показывает рост баланса счета. Расчет осуществляется таким образом, чтобы исключить влияние операций снятия и пополнения.
Вся торговая история счета делится на периоды между балансовыми операциями (снятия и пополнения). Сначала вычисляется общий коэффициент прироста (К) путем перемножения коэффициентов, рассчитанных для каждого промежутка между балансовыми операциями (БО), а затем вычисляется общий прирост в процентах.
Прирост в процентах = (К - 1) * 100%
На графике ниже большими красными точками отмечены балансовые операции, а пунктирными линиями отмечены промежутки расчета прироста:
В данном случае общий прирост для счета будет рассчитан следующим образом:
Прирост в процентах = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%
В общем три раза показал как считать, но видно всем лень считать. Всё ухожу из старого раздела.
Да ты хоть тыщу раз прочти, хоть вызубри наизусть, хоть повторяй как мантры - ошибка от этого не исчезнет и не исправится.
Покажи своими "чтениями", где там 122%, о которых я тебя спрашивал, но ты промолчал, как будто не заметил.
Твоя упёртость не даёт тебе возможности мыслить без шор.
как дети ей богу..
не так давно был разбор ситуации когда "владелец сигнала пополнил счёт при открытых позициях и что из этого вышло у подписчиков"
НЕ ПОПОЛНЯЮТ СЧЁТ НА СИГНАЛАХ
тем паче когда есть открытые позиции
такое пополнение равноценно сливу; и признанию что начальный баланс взят "от болды" и всё прочее видимо тоже
увидели пополнение в сигнале, не анонсированное заранее автором в комментах - это знак СТОП, бегите оттуда