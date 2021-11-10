Эксперимент - страница 210

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А всё как всегда. Когда-то очень давно один криворукий слепил эту поделку, а дальше эту поделку все остальные использовали не задумываясь.

По прошествии большого количества времени эта поделка распространилась настолько широко, что уже стала всеобщей. "Как у всех"!

Вот это-то и смешно и грустно.

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Aleksandr Volotko #:

Ты по меньше свисти не по делу

Изучи вопрос сначала чудо
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Vladimir Karputov #:

Нельзя же такое невежество транслировать

Ок, допускаю, что Вы правы. Тогда вопрос: каков будет процент прироста в сигнале Рената?

По формуле у меня получилось так:

Для примера, для последнего значения формула такая:

((60.8/40.33) * (76.31/74.2) *(129.99/103.21)-1)*100 = 95.27

Результат по формуле не соответствует результату, показанному в сигнале.

 

супер правильный подсчёт и оценка робота/TC - это разница между снятиями и пополнениями (включая первоначальное). Пока Ренат в минусах :-)

всё прочее в основном про маркетинг

[Удален]  
Aleksei Stepanenko #:

Ок, допускаю, что Вы правы. Тогда вопрос: каков будет процент прироста в сигнале Рената?

По формуле у меня получилось так:

Для примера, для последнего значения формула такая:

((60.8/40.33) * (76.31/74.2) *(129.99/103.21)-1)*100 = 95.27

Результат по формуле не соответствует результату, показанному в сигнале.

Как не считай, а будет 0, в конечном итоге
[Удален]  
:) да, вы правы, друзья. Тут Олег поднял справедливый вопрос, что возможно, цифры прироста в сигнале не корректные.
 
Aleksei Stepanenko #:

Ок, допускаю, что Вы правы. Тогда вопрос: каков будет процент прироста в сигнале Рената?

По формуле у меня получилось так:

Для примера, для последнего значения формула такая:

((60.8/40.33) * (76.31/74.2) *(129.99/103.21)-1)*100 = 95.27

Результат по формуле не соответствует результату, показанному в сигнале.

Читать и ещё раз читать:

Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Прирост показывает рост баланса счета. Расчет осуществляется таким образом, чтобы исключить влияние операций снятия и пополнения.

Вся торговая история счета делится на периоды между балансовыми операциями (снятия и пополнения). Сначала вычисляется общий коэффициент прироста (К) путем перемножения коэффициентов, рассчитанных для каждого промежутка между балансовыми операциями (БО), а затем вычисляется общий прирост в процентах.
Коэффициент прироста К = (Баланс до БО1/Начальный депозит) * (Баланс до БО2/Баланс после БО1) * ... * (Баланс до БОn/Баланс после БОn-1)

Прирост в процентах = (К - 1) * 100%

На графике ниже большими красными точками отмечены балансовые операции, а пунктирными линиями отмечены промежутки расчета прироста:


Расчет прироста

В данном случае общий прирост для счета будет рассчитан следующим образом:
Коэффициент прироста К = К1 * K2 * K3 = (6 615/10 000) * (17 847/11 115) * (15 547/14 847) = 1.1

Прирост в процентах = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%


В общем три раза показал как считать, но видно всем лень считать. Всё ухожу из старого раздела.

[Удален]  
Vladimir Karputov #:

Читать и ещё раз читать:

Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Прирост показывает рост баланса счета. Расчет осуществляется таким образом, чтобы исключить влияние операций снятия и пополнения.

Вся торговая история счета делится на периоды между балансовыми операциями (снятия и пополнения). Сначала вычисляется общий коэффициент прироста (К) путем перемножения коэффициентов, рассчитанных для каждого промежутка между балансовыми операциями (БО), а затем вычисляется общий прирост в процентах.
Коэффициент прироста К = (Баланс до БО1/Начальный депозит) * (Баланс до БО2/Баланс после БО1) * ... * (Баланс до БОn/Баланс после БОn-1)

Прирост в процентах = (К - 1) * 100%

На графике ниже большими красными точками отмечены балансовые операции, а пунктирными линиями отмечены промежутки расчета прироста:


В данном случае общий прирост для счета будет рассчитан следующим образом:
Коэффициент прироста К = К1 * K2 * K3 = (6 615/10 000) * (17 847/11 115) * (15 547/14 847) = 1.1

Прирост в процентах = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%


В общем три раза показал как считать, но видно всем лень считать. Всё ухожу из старого раздела.

Да ты хоть тыщу раз прочти, хоть вызубри наизусть, хоть повторяй как мантры - ошибка от этого не исчезнет и не исправится.

Покажи своими "чтениями", где там 122%, о которых я тебя спрашивал, но ты промолчал, как будто не заметил. 

Твоя упёртость не даёт тебе возможности мыслить без шор. 

 

как дети ей богу..

не так давно был разбор ситуации когда "владелец сигнала пополнил счёт при открытых позициях и что из этого вышло у подписчиков"

НЕ ПОПОЛНЯЮТ СЧЁТ НА СИГНАЛАХ

тем паче когда есть открытые позиции

такое пополнение равноценно сливу; и признанию что начальный баланс взят "от болды" и всё прочее видимо тоже

увидели пополнение в сигнале, не анонсированное заранее автором в комментах - это знак СТОП, бегите оттуда

 
Как бы ни считали, дело не в этом. Здесь и поинтереснее есть фишки. У всех в пятницу пошел профит в минуса. Баскаков например даже свой сигнал спрятал от стыда. Яковлев ушел в мощную просаду. Топ сигнальшики в минуса ушли. 
Вот на что нужно обращать внимание.
Кто нибудь сможет ответить - почему так произошло???
Ха и у Юсуфа тоже минусок вырос.
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