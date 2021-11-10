Эксперимент - страница 207

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Vladimir Baskakov #:
Трактор уже на старте и скоро покажет всем всю силу и мощь!
Слава Трактору! Виват! Виват!
[Удален]  
Evgeniy Chumakov #:
Слава Трактору! Виват! Виват!
Да, в этой ветке это обязательно
 
Evgeniy Chumakov #:
Слава Трактору! Виват! Виват!

А тебе Позор!  Позор!  Позор!

Успокой свой пыл.

У тебя нет своих наработок. Хватаешься за все чужие и в тоже время их высмеиваешь.)

Такого позорника надо еще поискать

 
Uladzimir Izerski #:

А тебе Позор!  Позор!  Позор!

Успокой свой пыл.

У тебя нет своих наработок. Хватаешься за все чужие и в тоже время их высмеиваешь.)

Такого позорника надо еще поискать


Зачем искать если есть ты. Вот он - Позор Уладзимиру!

 
Evgeniy Chumakov #:


Зачем искать если есть ты. Вот он - Позор Уладзимиру!

Это от бессилия))

Даже заметь, что ИИ этого сайта оценил тебя как болтуна.)

У меня есть право высмеять тебя, так как ты высмеиваешь других.

bbb100

 
Uladzimir Izerski #:

Это от бессилия))

Даже заметь, что ИИ этого сайта оценил тебя как болтуна.)

У меня есть право высмеять тебя, так как ты высмеиваешь других.



У сайта ИИ неоспоримо больше чем у тебя интеллекта. 

 
Vitaly Muzichenko #:

чем пятница отличается от вторника? Это и есть ответ.

как чем, вы не знаете что рынок работает еще 2 дня после пятницы? упал самолет в небоскреб в субботу и все прощай депо, если не минусом, то спредом вынесет при гэпе

 
Uladzimir Izerski #:

Автомат тут прав.

При пополнении счёта баланс увеличивается. Прирост считают от нового баланса к первоначальному депозиту.

Отсюда растут ноги у многих сигналов на тысячи процентов. Это узаконенный обман.

Уже редко у кого не увидишь в сигналах таких манипуляций с пополнением и снятием.

Прирост в Сигналы полностью не зависят от пополнения и снятия.
Читайте справку выше. Вспомните школьный курс математики и наконец возьмите в руки калькулятор. В следующий раз не читая справки не следует делать такие громкие выводы.
[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Автомат тут прав.

При пополнении счёта баланс увеличивается. Прирост считают от нового баланса к первоначальному депозиту.

Отсюда растут ноги у многих сигналов на тысячи процентов. Это узаконенный обман.

Уже редко у кого не увидишь в сигналах таких манипуляций с пополнением и снятием.

Володя, прежде чем визжать о манипуляциях, сравни с другими сервисами мониторинга. И на буке и в сигналстарте такие же показатели как и в mq. Отличается только на форексфэктори, там более правдиво.
Хотя кому я это объясняю, ты же не торгуешь
 
Олег avtomat #:

Этим багом мониторинга давно научились пользоваться охотники за привидениями.  ;))

мда... действительно, если бы не вы, я бы не заметил.. 

в шоке )


PS  прирост всегда должна отображаться в реальном времени а не исторический

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