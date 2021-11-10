Эксперимент - страница 207
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трактор уже на старте и скоро покажет всем всю силу и мощь!
Слава Трактору! Виват! Виват!
Слава Трактору! Виват! Виват!
А тебе Позор! Позор! Позор!
Успокой свой пыл.
У тебя нет своих наработок. Хватаешься за все чужие и в тоже время их высмеиваешь.)
Такого позорника надо еще поискать
А тебе Позор! Позор! Позор!
Успокой свой пыл.
У тебя нет своих наработок. Хватаешься за все чужие и в тоже время их высмеиваешь.)
Такого позорника надо еще поискать
Зачем искать если есть ты. Вот он - Позор Уладзимиру!
Зачем искать если есть ты. Вот он - Позор Уладзимиру!
Это от бессилия))
Даже заметь, что ИИ этого сайта оценил тебя как болтуна.)
У меня есть право высмеять тебя, так как ты высмеиваешь других.
Это от бессилия))
Даже заметь, что ИИ этого сайта оценил тебя как болтуна.)
У меня есть право высмеять тебя, так как ты высмеиваешь других.
У сайта ИИ неоспоримо больше чем у тебя интеллекта.
чем пятница отличается от вторника? Это и есть ответ.
как чем, вы не знаете что рынок работает еще 2 дня после пятницы? упал самолет в небоскреб в субботу и все прощай депо, если не минусом, то спредом вынесет при гэпе
Автомат тут прав.
При пополнении счёта баланс увеличивается. Прирост считают от нового баланса к первоначальному депозиту.
Отсюда растут ноги у многих сигналов на тысячи процентов. Это узаконенный обман.
Уже редко у кого не увидишь в сигналах таких манипуляций с пополнением и снятием.
Автомат тут прав.
При пополнении счёта баланс увеличивается. Прирост считают от нового баланса к первоначальному депозиту.
Отсюда растут ноги у многих сигналов на тысячи процентов. Это узаконенный обман.
Уже редко у кого не увидишь в сигналах таких манипуляций с пополнением и снятием.
Этим багом мониторинга давно научились пользоваться охотники за привидениями. ;))
мда... действительно, если бы не вы, я бы не заметил..
в шоке )
PS прирост всегда должна отображаться в реальном времени а не исторический