Эксперимент - страница 209

Новый комментарий
[Удален]  

Я вижу, что я тут должен чего-то сказать важного, но воздержусь, т.к. мы тут уже тяпнули хорошенько в доброй компании, поэтому чтобы потом не было мучительно больно, как в песне...

Лучше я в своей ветке чего-нибудь подброшу ;)) Пока так.

[Удален]  
Олег avtomat #:

Я вижу, что я тут должен чего-то сказать важного, но воздержусь, т.к. мы тут уже тяпнули хорошенько в доброй компании, поэтому чтобы потом не было мучительно больно, как в песне...

Лучше я в своей ветке чего-нибудь подброшу ;)) Пока так.

Надеюсь пьете реал, а не демо?
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Надеюсь пьете реал, а не демо?

Странный ты паренёк.

 
Олег avtomat #:

Странный ты паренёк.

Олег на этот раз надеюсь хорошо постарался, трактор не заглохнет в середине?)

[Удален]  
Vladimir Karputov #:
Прирост в Сигналы полностью не зависят от пополнения и снятия.

Олег и Виталий правы. Считать процент прироста без учёта пополнения и снятия - ошибка. Так можно положить 100 долларов начального депозита, долиться на тысячу, сделать пару пунктов и

и улететь в небеса.

 
 
Aleksei Stepanenko #:

Олег и Виталий правы. Считать процент прироста без учёта пополнения и снятия - ошибка. Так можно положить 100 долларов начального депозита, долиться на тысячу, сделать пару пунктов и

и улететь в небеса.

 

Что это? Какие формулы использовались? Где графа Баланс?

Нельзя же такое невежество транслировать и при этом даже не читать справку ( Как рассчитывается Прирост в сигналах? )!

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 
Vladimir Karputov #:

Нельзя же такое невежество транслировать и при этом даже не читать справку ( Как рассчитывается Прирост в сигналах? )!

покажите в справке расчет прироста при условии наличия открытых сделок (т.е. когда баланс и эквити не совпадают)

___

сэкономлю вам время и скажу сразу ничего похожего там нет. всем очевидно что прирост посчитан неправильно.

[Удален]  
Andrei Trukhanovich #:

сэкономлю вам время и скажу сразу ничего похожего там нет. всем очевидно что прирост посчитан неправильно.

вообщем-то в формулу действующую прироста надо лишь добавить момент с неторговыми операциями и сделать виртуальное переоткрытие позиций в процессе расчета этого самого прироста с учетом уже нового значения баланса, после этих самых неторговых операций по счету, и всё сразу заработает как надо, но MQ решили сделать как сделали

[Удален]  
Aleksandr Volotko #:

вообщем-то в формулу действующую прироста надо лишь добавить момент с неторговыми операциями и сделать виртуальное переоткрытие позиций в процессе расчета этого самого прироста с учетом уже нового значения баланса, после этих самых неторговых операций по счету, и всё сразу заработает как надо, но MQ решили сделать как сделали

На других сервисах мониторинга то же самое, так что не надо ляля
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
На других сервисах мониторинга то же самое, так что не надо ляля

Ты по меньше свисти не по делу

1...202203204205206207208209210211212213214215216...277
Новый комментарий