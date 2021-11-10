Эксперимент - страница 209
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вижу, что я тут должен чего-то сказать важного, но воздержусь, т.к. мы тут уже тяпнули хорошенько в доброй компании, поэтому чтобы потом не было мучительно больно, как в песне...
Лучше я в своей ветке чего-нибудь подброшу ;)) Пока так.
Я вижу, что я тут должен чего-то сказать важного, но воздержусь, т.к. мы тут уже тяпнули хорошенько в доброй компании, поэтому чтобы потом не было мучительно больно, как в песне...
Лучше я в своей ветке чего-нибудь подброшу ;)) Пока так.
Надеюсь пьете реал, а не демо?
Странный ты паренёк.
Странный ты паренёк.
Олег на этот раз надеюсь хорошо постарался, трактор не заглохнет в середине?)
Олег и Виталий правы. Считать процент прироста без учёта пополнения и снятия - ошибка. Так можно положить 100 долларов начального депозита, долиться на тысячу, сделать пару пунктов и
и улететь в небеса.
Олег и Виталий правы. Считать процент прироста без учёта пополнения и снятия - ошибка. Так можно положить 100 долларов начального депозита, долиться на тысячу, сделать пару пунктов и
и улететь в небеса.
Что это? Какие формулы использовались? Где графа Баланс?
Нельзя же такое невежество транслировать и при этом даже не читать справку ( Как рассчитывается Прирост в сигналах? )!
Нельзя же такое невежество транслировать и при этом даже не читать справку ( Как рассчитывается Прирост в сигналах? )!
покажите в справке расчет прироста при условии наличия открытых сделок (т.е. когда баланс и эквити не совпадают)
___
сэкономлю вам время и скажу сразу ничего похожего там нет. всем очевидно что прирост посчитан неправильно.
сэкономлю вам время и скажу сразу ничего похожего там нет. всем очевидно что прирост посчитан неправильно.
вообщем-то в формулу действующую прироста надо лишь добавить момент с неторговыми операциями и сделать виртуальное переоткрытие позиций в процессе расчета этого самого прироста с учетом уже нового значения баланса, после этих самых неторговых операций по счету, и всё сразу заработает как надо, но MQ решили сделать как сделали
вообщем-то в формулу действующую прироста надо лишь добавить момент с неторговыми операциями и сделать виртуальное переоткрытие позиций в процессе расчета этого самого прироста с учетом уже нового значения баланса, после этих самых неторговых операций по счету, и всё сразу заработает как надо, но MQ решили сделать как сделали
На других сервисах мониторинга то же самое, так что не надо ляля
Ты по меньше свисти не по делу