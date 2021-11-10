Эксперимент - страница 103
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С какой стати?
Это демо.
Нет никакого "отыгрывания", банальная флуктуация, обусловленная редким движением на рынке. ПНБ будут ловить тренды, и потому в Ваших терминах "отыграются" за менее, чем одни сутки.
Нет ни одного подтверждения Ваших слов.
Я указал время - сутки. Через сутки будет подтверждение. Имейте терпение.
Характерный пример того, как ПНБ будут брать тренды:
Я указал время - сутки. Через сутки будет подтверждение. Имейте терпение.
Я указал время - сутки. Через сутки будет подтверждение. Имейте терпение.
Т.е. сбор завтра в 22:00?
Желающие могут наблюдать на деятельностью торгового робота на Python, основанного на мощи алгоритма ПНБ, 24 часа в сутки, необязательно отключаться до завтрашнего вечера.
Этот график однозначно говорит: это полнейший слив. Не обманывайте себя - график прироста точно говорит - это провал.
А чо так мало денег? Залили бы по взрослому, тогда бы было интересно и Вам.
Это демо. Для демонстрации торговли в реальном времени вообще нет необходимости в реальных деньгах. Это же не пипсовка. Характер сделок таков, что вряд ли у кого могут возникнуть сомнения, что на реале результат был бы таким же.