Эксперимент - страница 103

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Renat Akhtyamov:
С какой стати?
Сначала придется отыграться уменьшенным в результате слива лотом, что гораздо сложнее и дольше чем слить большим.
Нет никакого "отыгрывания", банальная флуктуация, обусловленная редким движением на рынке. ПНБ будут ловить тренды, и потому в Ваших терминах "отыграются" за менее, чем одни сутки.
 
Mikhael1983:

Это демо.


В том ДЦ можно демки пополнять.

 
Mikhael1983:
Нет никакого "отыгрывания", банальная флуктуация, обусловленная редким движением на рынке. ПНБ будут ловить тренды, и потому в Ваших терминах "отыграются" за менее, чем одни сутки.
Нет ни одного подтверждения Ваших слов. 
Лажа одним словом.
 
Renat Akhtyamov:
Нет ни одного подтверждения Ваших слов. 

Я указал время - сутки. Через сутки будет подтверждение. Имейте терпение.

Характерный пример того, как ПНБ будут брать тренды:


 
Mikhael1983:
Я указал время - сутки. Через сутки будет подтверждение. Имейте терпение.
Тогда не надо восхвалять то, что будет известно, причем не факт что через сутки 
 
Mikhael1983:
Я указал время - сутки. Через сутки будет подтверждение. Имейте терпение.
Т.е. сбор завтра в 22:00?
 
PapaYozh:
Т.е. сбор завтра в 22:00?
Желающие могут наблюдать на деятельностью торгового робота на Python, основанного на мощи алгоритма ПНБ, 24 часа в сутки, необязательно отключаться до завтрашнего вечера.
 
Mikhael1983:
Желающие могут наблюдать на деятельностью торгового робота на Python, основанного на мощи алгоритма ПНБ, 24 часа в сутки, необязательно отключаться до завтрашнего вечера.
А чо так мало денег? Залили бы по взрослому, тогда бы было интересно и Вам. Тем более, ниже:
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Этот график однозначно говорит: это полнейший слив. Не обманывайте себя - график прироста точно говорит - это провал.

А раздвоение Юсуфа это нормально?
 
Renat Akhtyamov:
А чо так мало денег? Залили бы по взрослому, тогда бы было интересно и Вам.

Это демо. Для демонстрации торговли в реальном времени вообще нет необходимости в реальных деньгах. Это же не пипсовка. Характер сделок таков, что вряд ли у кого могут возникнуть сомнения, что на реале результат был бы таким же.

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