Эксперимент - страница 215

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Yousufkhodja Sultonov #:

ПНБ - инерционная система да, "маленькие" тренды не зкмечает. Ловит глобальный тренд, поскольку, действует в пределах выборки в 300 дневных баров. Буду ждать.

Так чем особенна ваша система ПНБ и в чем ее главное отличие от других десяти тысячи "таких же" систем экспертов?

 
Marat Zeidaliyev #:

Так чем особенна ваша система ПНБ и в чем ее главное отличие от других десяти тысячи "таких же" систем экспертов?

Как чем? 
Гонором и понтами. 
Где-нибудь видели понты такого уровня? 
Сейчас очередной тренд словит, и пойдет очередное "Виват" и бронирование залов в Москве для встечи с адептами... 

 
Marat Zeidaliyev #:

Так чем особенна ваша система ПНБ и в чем ее главное отличие от других десяти тысячи "таких же" систем экспертов?

Особенность в том, что Юсуф верит в чудесные свойства ПНБ, а в другие индикаторы и инструменты теханализа не верит. Может со временем его мнение изменится, но только после полного слива. Время покажет и всё расставит по своим местам. Не ругайте Юсуфа, - он творческий человек. Пожелаем ему удачи и дождаться, наконец, долгожданного глобального тренда.

[Удален]  
khorosh #:

Особенность в том, что Юсуф верит в чудесные свойства ПНБ, а в другие индикаторы и инструменты теханализа не верит. Может со временем его мнение изменится, но только после полного слива. Время покажет и всё расставит по своим местам. Не ругайте Юсуфа, - он творческий человек. Пожелаем ему удачи и дождаться, наконец, долгожданного глобального тренда.

На Форексе нет трендов
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Конечно. Включил долгоиграющую, теперь поприкалыааеися ;)

Ты сделал уже третье пополнение. Прикалываться будешь с того, когда(?) будет совершено четвёртое пополнение?

Блин, я поражаюсь этой системе расчёта прироста...

Прирост: 82.36%
Прибыль: 33.30 USD
Средства: 78.99 USD
Баланс: 181.73 USD
Нач. депозит: 40.33 USD
Снятия: 0.00 USD
Пополнения: 108.10 USD


И ведь эта система вводит в заблуждение не только зрителей, но и тебя тоже, как актёра этого действа.



 

.

ps

Это в большей мере адресовано администрации, ведающей секцией мониторингов и сигналов.

 
Олег avtomat #:

Ты сделал уже третье пополнение. Прикалываться будешь с того, когда(?) будет совершено четвёртое пополнение?

Блин, я поражаюсь этой системе расчёта прироста...

Прирост: 82.36%
Прибыль: 33.30 USD
Средства: 78.99 USD
Баланс: 181.73 USD
Нач. депозит: 40.33 USD
Снятия: 0.00 USD
Пополнения: 108.10 USD


И ведь эта система вводит в заблуждение не только зрителей, но и тебя тоже, как актёра этого действа.



 

.

ps

Это в большей мере адресовано администрации, ведающей секцией мониторингов и сигналов.


Суммарно внесено 148.43, а стоимость активов - 78.99. Очевидно, что потеряно 69.44, а система сообщает о "приросте". И на превьюшки нарисован рост.

Самое интересное, что есть защитники этой системы подсчёта "прироста". И, вроде, они люди не глупые.

Но!
1. Вряд ли администрация прочтёт этот пост.
2. Даже если кто-то из администрации и прочтёт, вряд ли будут что-то менять. Ситуация сохраняется годами.



[Удален]  
Sergey Gridnev #:

Суммарно внесено 148.43, а стоимость активов - 78.99. Очевидно, что потеряно 69.44, а система сообщает о "приросте". И на превьюшки нарисован рост.

Самое интересное, что есть защитники этой системы подсчёта "прироста". И, вроде, они люди не глупые.

Но!
1. Вряд ли администрация прочтёт этот пост.
2. Даже если кто-то из администрации и прочтёт, вряд ли будут что-то менять. Ситуация сохраняется годами.



Надеюсь, найдётся здравомыслящий модератор, который возьмёт на себя нелёгкий труд обратить внимание администрации в этот уголок форума.

(хотя, как знать, может быть, меня опять обвинят в изощрённом флуде)


зы

Один известный мастер афоризмов как-то изрек:

Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум…

В делах войны и политики, где данный перл и возник, подтверждений тому найдется сколько угодно.

В делах науки картина менее очевидная.

[Удален]  
Олег avtomat #:

Надеюсь, найдётся здравомыслящий модератор, который возьмёт на себя нелёгкий труд обратить внимание администрации в этот уголок форума.

(хотя, как знать, может быть, меня опять обвинят в изощрённом флуде)


зы

Один известный мастер афоризмов как-то изрек:

Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум…

В делах войны и политики, где данный перл и возник, подтверждений тому найдется сколько угодно.

В делах науки картина менее очевидная.

Все правильно они считают, сравни с другими сервисами
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Все правильно они считают, сравни с другими сервисами

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Эксперимент

Олег avtomat, 2021.08.29 17:20

А всё как всегда. Когда-то очень давно один криворукий слепил эту поделку, а дальше эту поделку все остальные использовали не задумываясь.

По прошествии большого количества времени эта поделка распространилась настолько широко, что уже стала всеобщей. "Как у всех"!

Вот это-то и смешно и грустно.


Когда-то очень давно один криворукий слепил эту поделку, а дальше эту поделку все остальные использовали не задумываясь.

По прошествии большого количества времени эта поделка распространилась настолько широко, что уже стала всеобщей. "Как у всех"!

 
Vladimir Baskakov #:
Все правильно они считают, сравни с другими сервисами


С "другими" это с какими?


Вот, к примеру, иной расчет.

https://help.tinkoff.ru/pulse/profile/yield/

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