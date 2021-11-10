Эксперимент - страница 215
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ПНБ - инерционная система да, "маленькие" тренды не зкмечает. Ловит глобальный тренд, поскольку, действует в пределах выборки в 300 дневных баров. Буду ждать.
Так чем особенна ваша система ПНБ и в чем ее главное отличие от других десяти тысячи "таких же" систем экспертов?
Так чем особенна ваша система ПНБ и в чем ее главное отличие от других десяти тысячи "таких же" систем экспертов?
Как чем?
Гонором и понтами.
Где-нибудь видели понты такого уровня?
Сейчас очередной тренд словит, и пойдет очередное "Виват" и бронирование залов в Москве для встечи с адептами...
Так чем особенна ваша система ПНБ и в чем ее главное отличие от других десяти тысячи "таких же" систем экспертов?
Особенность в том, что Юсуф верит в чудесные свойства ПНБ, а в другие индикаторы и инструменты теханализа не верит. Может со временем его мнение изменится, но только после полного слива. Время покажет и всё расставит по своим местам. Не ругайте Юсуфа, - он творческий человек. Пожелаем ему удачи и дождаться, наконец, долгожданного глобального тренда.
Особенность в том, что Юсуф верит в чудесные свойства ПНБ, а в другие индикаторы и инструменты теханализа не верит. Может со временем его мнение изменится, но только после полного слива. Время покажет и всё расставит по своим местам. Не ругайте Юсуфа, - он творческий человек. Пожелаем ему удачи и дождаться, наконец, долгожданного глобального тренда.
Конечно. Включил долгоиграющую, теперь поприкалыааеися ;)
Ты сделал уже третье пополнение. Прикалываться будешь с того, когда(?) будет совершено четвёртое пополнение?
Блин, я поражаюсь этой системе расчёта прироста...
И ведь эта система вводит в заблуждение не только зрителей, но и тебя тоже, как актёра этого действа.
.
ps
Это в большей мере адресовано администрации, ведающей секцией мониторингов и сигналов.
Ты сделал уже третье пополнение. Прикалываться будешь с того, когда(?) будет совершено четвёртое пополнение?
Блин, я поражаюсь этой системе расчёта прироста...
И ведь эта система вводит в заблуждение не только зрителей, но и тебя тоже, как актёра этого действа.
.
ps
Это в большей мере адресовано администрации, ведающей секцией мониторингов и сигналов.
Надеюсь, найдётся здравомыслящий модератор, который возьмёт на себя нелёгкий труд обратить внимание администрации в этот уголок форума.
(хотя, как знать, может быть, меня опять обвинят в изощрённом флуде)
зы
Один известный мастер афоризмов как-то изрек:
Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум…
В делах войны и политики, где данный перл и возник, подтверждений тому найдется сколько угодно.
В делах науки картина менее очевидная.
Надеюсь, найдётся здравомыслящий модератор, который возьмёт на себя нелёгкий труд обратить внимание администрации в этот уголок форума.
(хотя, как знать, может быть, меня опять обвинят в изощрённом флуде)
зы
Один известный мастер афоризмов как-то изрек:
Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум…
В делах войны и политики, где данный перл и возник, подтверждений тому найдется сколько угодно.
В делах науки картина менее очевидная.
Все правильно они считают, сравни с другими сервисами
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Эксперимент
Олег avtomat, 2021.08.29 17:20
А всё как всегда. Когда-то очень давно один криворукий слепил эту поделку, а дальше эту поделку все остальные использовали не задумываясь.
По прошествии большого количества времени эта поделка распространилась настолько широко, что уже стала всеобщей. "Как у всех"!
Вот это-то и смешно и грустно.
Когда-то очень давно один криворукий слепил эту поделку, а дальше эту поделку все остальные использовали не задумываясь.
По прошествии большого количества времени эта поделка распространилась настолько широко, что уже стала всеобщей. "Как у всех"!
Все правильно они считают, сравни с другими сервисами
С "другими" это с какими?
Вот, к примеру, иной расчет.
https://help.tinkoff.ru/pulse/profile/yield/