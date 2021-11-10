Эксперимент - страница 211
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Как бы ни считали, дело не в этом. Здесь и поинтереснее есть фишки. У всех в пятницу пошел профит в минуса. Баскаков например даже свой сигнал спрятал от стыда. Яковлев ушел в мощную просаду. Топ сигнальшики в минуса ушли.
ты за всех-то не говори. За себя отвечай
ты за всех-то не говори. За себя отвечай
Как бы ни считали, дело не в этом. Здесь и поинтереснее есть фишки. У всех в пятницу пошел профит в минуса. Баскаков например даже свой сигнал спрятал от стыда. Яковлев ушел в мощную просаду. Топ сигнальшики в минуса ушли.
Все кто торгует по тренду должны учитывать, что пятница конец недели, а значит формируется верхняя или нижняя тень недельной свечи, а это всегда приводит к смене направления движения недельного тренда. Поэтому некоторые в понедельник и пятницу не торгуют. Те кто это не учитывает, попадают в просадку.
В общем три раза показал как считать, но видно всем лень считать. Всё ухожу из старого раздела.
Владимир, мне не лень, я посчитал по этой формуле. Если ошибся, то покажите где, вместо общих фраз.
Все кто торгует по тренду должен учитывать, что пятница конец недели, а значит формируется верхняя или нижняя тень недельной свечи, а это всегда приводит к смене направления движения недельного тренда. Поэтому некоторые в понедельник и пятницу не торгуют. Те кто это не учитывает, попадают в просадку.
Короче, считаю за всех
Опять мимо
Где 122% ?
В курсах
Если знаешь, зачем спрашиваешь?
А всё как всегда. Когда-то очень давно один криворукий слепил эту поделку, а дальше эту поделку все остальные использовали не задумываясь.
По прошествии большого количества времени эта поделка распространилась настолько широко, что уже стала всеобщей. "Как у всех"!
Вот это-то и смешно и грустно.
Баланс - ничто
эквити- всё!
Баланс - ничто
эквити- всё!