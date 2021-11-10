Эксперимент - страница 211

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Renat Akhtyamov #:
Как бы ни считали, дело не в этом. Здесь и поинтереснее есть фишки. У всех в пятницу пошел профит в минуса. Баскаков например даже свой сигнал спрятал от стыда. Яковлев ушел в мощную просаду. Топ сигнальшики в минуса ушли. 
Вот на что нужно обращать внимание.
Кто нибудь сможет ответить - почему так произошло???
Ха и у Юсуфа тоже минусов вырос.

ты за всех-то не говори. За себя отвечай

 
Maxim Kuznetsov #:

ты за всех-то не говори. За себя отвечай

У меня эквити росло
.ahahahahaha
 
Короче, считаю за всех

Депо +40
Пополнение номер 1 - 13
Итого 53
В минус ушел на 56
Найдите такую работу рынка на графике 
Вы не сигналы просчитывайте, а график, займитесь делом, короче говоря
Теперь понятно почему +122% ?
Потому что от 53 посчитано, т.е. 2-е пополнение уже не предполагалось, ибо ливантос должен был быть.
Сегодняшнее движение это результат вчерашних расчетов котировщика!!!!

ahahaha

 
Renat Akhtyamov #:
Как бы ни считали, дело не в этом. Здесь и поинтереснее есть фишки. У всех в пятницу пошел профит в минуса. Баскаков например даже свой сигнал спрятал от стыда. Яковлев ушел в мощную просаду. Топ сигнальшики в минуса ушли. 
Вот на что нужно обращать внимание.
Кто нибудь сможет ответить - почему так произошло???
Ха и у Юсуфа тоже минусок вырос.

Все кто торгует по тренду должны учитывать, что пятница конец недели, а значит формируется верхняя или нижняя тень недельной свечи, а это всегда приводит к смене направления движения недельного тренда. Поэтому некоторые в понедельник и пятницу не торгуют. Те кто это не учитывает, попадают в просадку.

[Удален]  
Vladimir Karputov #:

В общем три раза показал как считать, но видно всем лень считать. Всё ухожу из старого раздела.

Владимир, мне не лень, я посчитал по этой формуле. Если ошибся, то покажите где, вместо общих фраз.

 
khorosh #:

Все кто торгует по тренду должен учитывать, что пятница конец недели, а значит формируется верхняя или нижняя тень недельной свечи, а это всегда приводит к смене направления движения недельного тренда. Поэтому некоторые в понедельник и пятницу не торгуют. Те кто это не учитывает, попадают в просадку.

В курсах
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Короче, считаю за всех

Депо +40
Пополнение номер 1 - 13
Итого 53
В минус ушел на 56
Найдите такую работу рынка на графике 
Вы не сигналы просчитывайте, а график, займитесь делом, короче говоря
Теперь понятно почему +122% ?
Потому что от 53 посчитано, т.е. 2-е пополнение уже не предполагалось, ибо ливантос должен был быть.

ahahaha

Опять мимо

 

Где 122% ?

 
Renat Akhtyamov #:
В курсах

Если знаешь, зачем спрашиваешь?

 
Олег avtomat #:

А всё как всегда. Когда-то очень давно один криворукий слепил эту поделку, а дальше эту поделку все остальные использовали не задумываясь.

По прошествии большого количества времени эта поделка распространилась настолько широко, что уже стала всеобщей. "Как у всех"!

Вот это-то и смешно и грустно.

Баланс - ничто

эквити- всё!

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov #:

Баланс - ничто

эквити- всё!

В твоём случае и то и другое Ничто
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