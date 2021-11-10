Эксперимент - страница 218

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Renat Akhtyamov #:

задвоение прироста получится

т.е. в первый раз увеличение с прибыли от сделок, второй раз при снятии

ты не мудрствуй, то бишь не глупствуй, а просто посчитай

 
Олег avtomat #:

ты не мудрствуй, то бишь не глупствуй, а просто посчитай

вот только не надо хамить

сам смотри

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

вот только не надо хамить

сам смотри

вот и все твои "изыскания"...

 

всё зависит от цели рассчёта .. статистика она такая 

если считать чтобы вдохновлять неподписанных к подписке - то одно. (как есть, где Ренат в лихом плюсе, а Юсуф не сильно льёт)

с целями контролировать свою торговлю - другое

поиметь инвестора - третье 

надо держать в загашнике все варианты :-)

и учитывая цели торговли их применять. 

 
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок  это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?
 
darirunu1 #:
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок  это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?

от посадил до забрал - минимум 5-7 лет. Итого примерно 8 яблок в год :-) 

зато рост экспонентный ... действуй в общем, инвесть в яблочный сад
[Удален]  
darirunu1 #:
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок  это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?

 

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Олег avtomat #:

 

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ну вот видите как легко.

Renat Akhtyamov

,говорит неправильно считаете?

Renat Akhtyamov
Renat Akhtyamov
  • 2021.08.24
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
[Удален]  
darirunu1 #:
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок  это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?

Одно яблок ты забрал, т.е. Баланс уменьшился на единицу, а Кэш увеличился на единицу. Прирост в этом случае остался прежним.


[Удален]  
darirunu1 #:
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок  это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?

Дальше доливка и рост баланса

 

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