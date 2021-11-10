Эксперимент - страница 218
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задвоение прироста получится
т.е. в первый раз увеличение с прибыли от сделок, второй раз при снятии
ты не мудрствуй, то бишь не глупствуй, а просто посчитай
ты не мудрствуй, то бишь не глупствуй, а просто посчитай
вот только не надо хамить
сам смотри
вот только не надо хамить
сам смотри
вот и все твои "изыскания"...
всё зависит от цели рассчёта .. статистика она такая
если считать чтобы вдохновлять неподписанных к подписке - то одно. (как есть, где Ренат в лихом плюсе, а Юсуф не сильно льёт)
с целями контролировать свою торговлю - другое
поиметь инвестора - третье
надо держать в загашнике все варианты :-)
и учитывая цели торговли их применять.
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?
от посадил до забрал - минимум 5-7 лет. Итого примерно 8 яблок в год :-)зато рост экспонентный ... действуй в общем, инвесть в яблочный сад
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?
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ну вот видите как легко.Renat Akhtyamov
,говорит неправильно считаете?
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?
Одно яблок ты забрал, т.е. Баланс уменьшился на единицу, а Кэш увеличился на единицу. Прирост в этом случае остался прежним.
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?
Дальше доливка и рост баланса
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