Эксперимент - страница 206

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[Удален]  
secret #:
Так где Мишаня? где профит, который мы спокойно заждались?
Не надо суеты, спокойно ждём прибыли. Спокойствие, только спокойствие, первый день -12%, я спокоен, абсолютно спокоен
[Удален]  

Из данных мониторинга того же Рены обнаруживается ошибка расчёта параметра "Прирост"


 

.


Вот как фактически обстоят дела на этом счёте

 

.

То есть, никаких 122% прироста нет. Фактический прирост по балансу +61% (т.е. в два раза меньше нарисованного).  Фактический прирост по эквити -4% (т.е. просадка).

Эта ошибка происходит из-за пополнений депозита.

Этим багом мониторинга давно научились пользоваться охотники за привидениями.  ;))

 
Олег avtomat #:


Справка: Как рассчитывается Прирост в сигналах?

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
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[Удален]  
Vladimir Karputov #:

Справка: Как рассчитывается Прирост в сигналах?

Что-то неправильно в этой консерватории...

==========================================

Что я вижу по факту :

Депозит = 40 + 40 = 80

Баланс = 130

Снятия = 0


Где здесь прирост, равный 122% ???

Для такого прироста баланс должен быть равным 179        а не 130.

Всё остальное - от лукавого.

зы

Либо должны быть снятия = 49  

 

.

[Удален]  
Олег avtomat #:

Что-то неправильно в этой консерватории...

==========================================

Что я вижу по факту :

Депозит = 40 + 40 = 80

Баланс = 130

Снятия = 0


Где здесь прирост, равный 122% ???

Для такого прироста баланс должен быть равным 179        а не 130.

Всё остальное - от лукавого.

зы

Либо должны быть снятия = 49  

 

.

Да какая разница, сейчас -50 долларов уже. К пятнице мониторинг исчезнет из профиля, ибо все
[Удален]  

Дело ведь не в данном конкретном сигнале\мониторинге.

Проблема намного глубже. Проблема в том, что неправильно рассчитывается Прирост в сигналах. Во всех сигналах с пополнениями депозита. А может быть и со снятиями.

 
Олег avtomat #:

Из данных мониторинга того же Рены обнаруживается ошибка расчёта параметра "Прирост"


 

.


Вот как фактически обстоят дела на этом счёте

 

.

То есть, никаких 122% прироста нет. Фактический прирост по балансу +61% (т.е. в два раза меньше нарисованного).  Фактический прирост по эквити -4% (т.е. просадка).

Эта ошибка происходит из-за пополнений депозита.

Этим багом мониторинга давно научились пользоваться охотники за привидениями.  ;))

Вы бы лучше так за своими системами следили. 
Да у него эквити проседает почти на величину первоначального депозита, из за этого были пополнения.

Но это только его дело, не ваше. Даже если он его сольет, это все равно не ваше дело.

Хотите поблистать тщеславием, тогда докажите что вы можете лучше.
[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV #:
Вы бы лучше так за своими системами следили. 
Да у него эквити проседает почти на величину первоначального депозита, из за этого были пополнения.

Но это только его дело, не ваше.

Твои обиды не позволяют тебе увидеть и понять суть дела.

=========

А указывать мне не следует, мальчик. 

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV #:
Вы бы лучше так за своими системами следили. 
Да у него эквити проседает почти на величину первоначального депозита, из за этого были пополнения.

Но это только его дело, не ваше. Даже если он его сольет, это все равно не ваше дело.

Хотите поблистать тщеславием, тогда докажите что вы можете лучше.
Трактор уже на старте и скоро покажет всем всю силу и мощь!
 

Автомат тут прав.

При пополнении счёта баланс увеличивается. Прирост считают от нового баланса к первоначальному депозиту.

Отсюда растут ноги у многих сигналов на тысячи процентов. Это узаконенный обман.

Уже редко у кого не увидишь в сигналах таких манипуляций с пополнением и снятием.

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