Эксперимент - страница 206
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Так где Мишаня? где профит, который мы спокойно заждались?
Из данных мониторинга того же Рены обнаруживается ошибка расчёта параметра "Прирост"
.
Вот как фактически обстоят дела на этом счёте
.
То есть, никаких 122% прироста нет. Фактический прирост по балансу +61% (т.е. в два раза меньше нарисованного). Фактический прирост по эквити -4% (т.е. просадка).
Эта ошибка происходит из-за пополнений депозита.
Этим багом мониторинга давно научились пользоваться охотники за привидениями. ;))
Справка: Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Справка: Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Что-то неправильно в этой консерватории...
==========================================
Что я вижу по факту :
Депозит = 40 + 40 = 80
Баланс = 130
Снятия = 0
Где здесь прирост, равный 122% ???
Для такого прироста баланс должен быть равным 179 а не 130.
Всё остальное - от лукавого.
зы
Либо должны быть снятия = 49
.
Что-то неправильно в этой консерватории...
==========================================
Что я вижу по факту :
Депозит = 40 + 40 = 80
Баланс = 130
Снятия = 0
Где здесь прирост, равный 122% ???
Для такого прироста баланс должен быть равным 179 а не 130.
Всё остальное - от лукавого.
зы
Либо должны быть снятия = 49
.
Дело ведь не в данном конкретном сигнале\мониторинге.
Проблема намного глубже. Проблема в том, что неправильно рассчитывается Прирост в сигналах. Во всех сигналах с пополнениями депозита. А может быть и со снятиями.
Из данных мониторинга того же Рены обнаруживается ошибка расчёта параметра "Прирост"
.
Вот как фактически обстоят дела на этом счёте
.
То есть, никаких 122% прироста нет. Фактический прирост по балансу +61% (т.е. в два раза меньше нарисованного). Фактический прирост по эквити -4% (т.е. просадка).
Эта ошибка происходит из-за пополнений депозита.
Этим багом мониторинга давно научились пользоваться охотники за привидениями. ;))
Вы бы лучше так за своими системами следили.
Твои обиды не позволяют тебе увидеть и понять суть дела.
=========
А указывать мне не следует, мальчик.
Вы бы лучше так за своими системами следили.
Автомат тут прав.
При пополнении счёта баланс увеличивается. Прирост считают от нового баланса к первоначальному депозиту.
Отсюда растут ноги у многих сигналов на тысячи процентов. Это узаконенный обман.
Уже редко у кого не увидишь в сигналах таких манипуляций с пополнением и снятием.