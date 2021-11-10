Эксперимент - страница 212
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Баланс - ничто
эквити- всё!
Всё это кэш. А кэш выводится с баланса. А баланс зависит от эквити.
Поэтому этот лозунг, мягко говоря, не шибко умный.
Да ты хоть тыщу раз прочти, хоть вызубри наизусть, хоть повторяй как мантры - ошибка от этого не исчезнет и не исправится.
Покажи своими "чтениями", где там 122%, о которых я тебя спрашивал, но ты промолчал, как будто не заметил.
Твоя упёртость не даёт тебе возможности мыслить без шор.
Ну математика понятна и совсем проста.
129.99(баланс) - 40.30 (пололнения) - 40.33(нач. депо - 100%) = 49.36(прибыль по балансу)
49.36/40.33 ~ 1.22 = 122%.
Конечно, не правильно выбрасывать пополнения из расчета, они ведь учавствуют в дальнейшей прибыли. Тем более в данном случае после двух пополнений сделки открывались и закрывались.
Но если учитывать эти пополнения корректно, вопросов станет еще больше для неопытных подписчиков, так как в ручном режиме проверить это очень сложно будет.
В данном случае хоть итоговая информация в процентах прибыли не является объективной, другой информации о времени и суммах пополнений, кривые баланса и эквити дают полную картину качества сигнала для опытных подписчиков.
Для новичков же, конечно, имеет факт ввода в заблуждение.
Читать и ещё раз читать:
Прирост показывает рост баланса счета. Расчет осуществляется таким образом, чтобы исключить влияние операций снятия и пополнения.
Вся торговая история счета делится на периоды между балансовыми операциями (снятия и пополнения). Сначала вычисляется общий коэффициент прироста (К) путем перемножения коэффициентов, рассчитанных для каждого промежутка между балансовыми операциями (БО), а затем вычисляется общий прирост в процентах.
Прирост в процентах = (К - 1) * 100%
На графике ниже большими красными точками отмечены балансовые операции, а пунктирными линиями отмечены промежутки расчета прироста:
В данном случае общий прирост для счета будет рассчитан следующим образом:
Прирост в процентах = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%
В общем три раза показал как считать, но видно всем лень считать. Всё ухожу из старого раздела.
Да даже если в чем-то тут ошибка, все равно, сервис MQL5 всегда предупреждает о просадках и рисках.
Не понимаю конечно, почему к MQL есть претензии...
Ну сомневаешься в сигнале ну не подключайся к нему. Все взрослые люди, читать все умеют.
Мне кажется, Вам даже время не стоит тратить на попытки донести до людей какие-то разумные доводы.
Не стоит оно того.
Ну математика понятна и совсем проста.
129.99(баланс) - 40.30 (пололнения) - 40.33(нач. депо - 100%) = 49.33(прибыль по балансу)
49.33/40.33 ~ 1.22 = 122%.
Николай, а как же формула расчёта, о которой говорит Владимир?
Коэффициент прироста К = (Баланс до БО1/Начальный депозит) * (Баланс до БО2/Баланс после БО1) * ... * (Баланс до БОn/Баланс после БОn-1)
Прирост в процентах = (К - 1) * 100%
Не стоит оно того.
Согласен, суета всё это.
И тлен... как говорят некоторые.
На других сервисах мониторинга то же самое, так что не надо ляля
пруфы будут? давай пруф с мухобойкой.
пруфы будут? давай пруф с мухобойкой.
Заведи сам, я чё доктор
Ясно ) трепло обыкновенное
Ясно ) трепло обыкновенное
Николай, а как же формула расчёта, о которой говорит Владимир?
Коэффициент прироста К = (Баланс до БО1/Начальный депозит) * (Баланс до БО2/Баланс после БО1) * ... * (Баланс до БОn/Баланс после БОn-1)
Прирост в процентах = (К - 1) * 100% $
в случае Рената нет еще снятий, поэтому все упрощается.
Но, да, если вы вначале откроете сигнал с начальным балансом 100$, а через день пополните его на 1000$, а потом доведете общий баланс без снятий до 2100, то прибыль покажет 2000%, хотя по факту 90,91%. Бред конечно.