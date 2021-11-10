Эксперимент - страница 212

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Yousufkhodja Sultonov #:

Баланс - ничто

эквити- всё!

Всё это кэш. А кэш выводится с баланса. А баланс зависит от эквити. 

Поэтому этот лозунг, мягко говоря, не шибко умный.

 
Олег avtomat #:

Да ты хоть тыщу раз прочти, хоть вызубри наизусть, хоть повторяй как мантры - ошибка от этого не исчезнет и не исправится.

Покажи своими "чтениями", где там 122%, о которых я тебя спрашивал, но ты промолчал, как будто не заметил. 

Твоя упёртость не даёт тебе возможности мыслить без шор. 

Ну математика понятна и совсем проста.


129.99(баланс) - 40.30 (пололнения) - 40.33(нач. депо - 100%) = 49.36(прибыль по балансу)
49.36/40.33 ~ 1.22 = 122%.
Конечно, не правильно выбрасывать пополнения из расчета, они ведь учавствуют в дальнейшей прибыли. Тем более в данном случае после двух пополнений сделки открывались и закрывались. 
Но если учитывать эти пополнения корректно, вопросов станет еще больше для неопытных подписчиков, так как в ручном режиме проверить это очень сложно будет.
В данном случае хоть итоговая информация в процентах прибыли не является объективной, другой информации о времени и суммах пополнений, кривые баланса и эквити дают полную картину качества сигнала для опытных подписчиков.
Для новичков же, конечно, имеет факт ввода в заблуждение. 

 
Vladimir Karputov #:

Читать и ещё раз читать:

Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Прирост показывает рост баланса счета. Расчет осуществляется таким образом, чтобы исключить влияние операций снятия и пополнения.

Вся торговая история счета делится на периоды между балансовыми операциями (снятия и пополнения). Сначала вычисляется общий коэффициент прироста (К) путем перемножения коэффициентов, рассчитанных для каждого промежутка между балансовыми операциями (БО), а затем вычисляется общий прирост в процентах.
Коэффициент прироста К = (Баланс до БО1/Начальный депозит) * (Баланс до БО2/Баланс после БО1) * ... * (Баланс до БОn/Баланс после БОn-1)

Прирост в процентах = (К - 1) * 100%

На графике ниже большими красными точками отмечены балансовые операции, а пунктирными линиями отмечены промежутки расчета прироста:


В данном случае общий прирост для счета будет рассчитан следующим образом:
Коэффициент прироста К = К1 * K2 * K3 = (6 615/10 000) * (17 847/11 115) * (15 547/14 847) = 1.1

Прирост в процентах = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%

В общем три раза показал как считать, но видно всем лень считать. Всё ухожу из старого раздела.


Да даже если в чем-то тут ошибка, все равно, сервис MQL5 всегда предупреждает о просадках и рисках.

Не понимаю конечно, почему к MQL есть претензии...

Ну сомневаешься в сигнале ну не подключайся к нему. Все взрослые люди, читать все умеют.

Мне кажется, Вам даже время не стоит тратить на попытки донести до людей какие-то разумные доводы. 

Не стоит оно того.

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Nikolai Semko #:
Ну математика понятна и совсем проста.
129.99(баланс) - 40.30 (пололнения) - 40.33(нач. депо - 100%) = 49.33(прибыль по балансу)
49.33/40.33 ~ 1.22 = 122%.

Николай, а как же формула расчёта, о которой говорит Владимир?

Коэффициент прироста К = (Баланс до БО1/Начальный депозит) * (Баланс до БО2/Баланс после БО1) * ... * (Баланс до БОn/Баланс после БОn-1)

Прирост в процентах = (К - 1) * 100%

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CHINGIZ MUSTAFAEV #:

Не стоит оно того.

Согласен, суета всё это.

И тлен... как говорят некоторые.

 
Vladimir Baskakov #:
На других сервисах мониторинга то же самое, так что не надо ляля

пруфы будут? давай пруф с мухобойкой.

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Andrei Trukhanovich #:

пруфы будут? давай пруф с мухобойкой.

Заведи сам, я чё доктор
 
Vladimir Baskakov #:
Заведи сам, я чё доктор

Ясно ) трепло обыкновенное

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Andrei Trukhanovich #:

Ясно ) трепло обыкновенное

Открой сигнал, подключи ко всем сервисам мониторинга и сравни.
Чё те ясно валенок
 
Aleksei Stepanenko #:

Николай, а как же формула расчёта, о которой говорит Владимир?

Коэффициент прироста К = (Баланс до БО1/Начальный депозит) * (Баланс до БО2/Баланс после БО1) * ... * (Баланс до БОn/Баланс после БОn-1)

Прирост в процентах = (К - 1) * 100% $

в случае Рената нет еще снятий, поэтому все упрощается.
Но, да, если вы вначале откроете сигнал с начальным балансом 100$, а через день пополните его на 1000$, а потом доведете общий баланс без снятий до 2100, то прибыль покажет 2000%, хотя по факту 90,91%. Бред конечно.

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