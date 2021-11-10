Эксперимент - страница 217

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Renat Akhtyamov #:
для расчета прироста к балансу - это его уменьшение

чушь

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Олег avtomat #:

 

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снятия это не доливки

спроси подписчиков, все ругаются когда провайдер сигнала снимает

ну и такой вариант - я вывел весь баланс и торгую дальше

ну и посчитай прибыль, допустим 1 цент прирост к нулю - это бесконечность?

шамань свою ФормулЕ ;)
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

снятия это не доливки

спроси подписчиков, все ругаются когда провайдер сигнала снимает

ну и такой вариант - я вывел весь баланс и торгую дальше

ну и посчитай прибыль, допустим 1 цент прирост к нулю - это бесконечность?

шамань свою ФормулЕ ;)

Ты даже этого не понимаешь...

Снятия это Cash  

Сумма снятий это 

Теперь понятно?

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Для особо непонятливых

 

.

 
Олег avtomat #:

Для особо непонятливых

 

.

ты снял и увеличил тем самым прирост?

чушь

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Renat Akhtyamov #:
чушь

до тебя пока не дошло...

 
Вижу тут все умные,а вы на яблоках посчитайте вам же легче будет)))
 
Олег avtomat #:

до тебя пока не дошло...

задвоение прироста получится

т.е. в первый раз увеличение с прибыли от сделок, второй раз при снятии

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darirunu1 #:
Вижу тут все умные,а вы на яблоках посчитайте вам же легче будет)))

вот именно на яблоках и посчитай - и убедишься в правильности этой формулы расчёта показателя "Прирост"

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