Эксперимент - страница 217
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для расчета прироста к балансу - это его уменьшение
чушь
.
.
снятия это не доливки
спроси подписчиков, все ругаются когда провайдер сигнала снимает
ну и такой вариант - я вывел весь баланс и торгую дальше
ну и посчитай прибыль, допустим 1 цент прирост к нулю - это бесконечность?шамань свою ФормулЕ ;)
снятия это не доливки
спроси подписчиков, все ругаются когда провайдер сигнала снимает
ну и такой вариант - я вывел весь баланс и торгую дальше
ну и посчитай прибыль, допустим 1 цент прирост к нулю - это бесконечность?шамань свою ФормулЕ ;)
Ты даже этого не понимаешь...
Снятия это Cash
Сумма снятий это
Теперь понятно?
Для особо непонятливых
.
Для особо непонятливых
.
ты снял и увеличил тем самым прирост?
чушь
чушь
до тебя пока не дошло...
до тебя пока не дошло...
задвоение прироста получится
т.е. в первый раз увеличение с прибыли от сделок, второй раз при снятии
Вижу тут все умные,а вы на яблоках посчитайте вам же легче будет)))
вот именно на яблоках и посчитай - и убедишься в правильности этой формулы расчёта показателя "Прирост"