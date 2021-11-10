Эксперимент - страница 248
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Тот же пример, но много по 10 и одну по 6. Цена 9.9. Мне еще хуже
Что 10 и что 6? Что за числа? Формуле? Продали все по текущей 100. Все, по 100 больше никто не покупает, но есть отложки на покупку по 90 - цена снижается до 90, ЕСЛИ ПОДАВЦОВ БОЛЬШЕ
Об этом и речь.
Цена идёт вниз, потому что каждый начинает дампить цену, влезая впереди всех.
Цена не ходит сама по себе.
Самый примитивный стакан, хотя, он вам вообще ни о чём не скажет, к сожалению
Цена не ходит сама по себе.
Цена идёт вниз, потому что каждый начинает дампить цену, влезая впереди всех.
Так хотелось бы, но это только зотелки.
Так работает рынок, любой. Другого не дано
Я даже логики понять не могу. Отложки на покупку или продажу?
Виталий, огромное Вам спасибо за индикатор для МТ5! Этим, добровольным, порывом Вы заслужили уважение со стороны участников форума. https://www.mql5.com/ru/code/32939
Так хотелось бы, но это только хотелки.
Только понял ... Вам хотелось-бы разбираться в стакане. Это не так сложно, попробуйте хотя-бы раз и поймёте как формируется цена.