Эксперимент - страница 248

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Renat Akhtyamov #:
Тот же пример, но много по 10 и одну по 6. Цена 9.9. Мне еще хуже 
Что 10 и что 6? Что за числа? Формуле? Продали все по текущей 100. Все, по 100 больше никто не покупает, но есть отложки на покупку по 90 - цена снижается до 90, ЕСЛИ ПОДАВЦОВ БОЛЬШЕ
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Что 10 и что 6? Что за числа? Формуле? Продали все по текущей 100. Все, по 100 больше никто не покупает, но есть отложки на покупку по 90 - цена снижается до 90, ЕСЛИ ПОДАВЦОВ БОЛЬШЕ
Цена не ходит сама по себе.
Ваш пример.
У меня выбивает отложку по 100.
Я выставляю по 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. И я миллионер?
Согласитесь, лажа полная 
На этом все и удачи.
 
Renat Akhtyamov #:
Об этом и речь. 
Теперь вернёмся.
Продавцов все больше и больше чем покупателей, цена идет вверх и больше никак

Цена идёт вниз, потому что каждый начинает дампить цену, влезая впереди всех.

 
Renat Akhtyamov #:
Цена не ходит сама по себе.
Ваш пример.
У меня выбивает отложку по 100.
Я выставляю по 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. И я миллионер?

Самый примитивный стакан, хотя, он вам вообще ни о чём не скажет, к сожалению


 
Renat Akhtyamov #:
Цена не ходит сама по себе.
Ваш пример.
У меня выбивает отложку по 100.
Я выставляю по 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. И я миллионер?
Я даже логики понять не могу. Отложки на покупку или продажу? 
 
Vitaly Muzichenko #:

Цена идёт вниз, потому что каждый начинает дампить цену, влезая впереди всех.

Так хотелось бы, но это только хотелки.
 
Renat Akhtyamov #:
Так хотелось бы, но это только зотелки.

Так работает рынок, любой. Другого не дано

 
Dmytryi Nazarchuk #:
Я даже логики понять не могу. Отложки на покупку или продажу? 
На продажу. Логика Ваша - продаем и цена падает.
Лажа полная.
 
Vitaly Muzichenko #:


Виталий, огромное Вам спасибо за индикатор для МТ5! Этим, добровольным, порывом Вы заслужили уважение со стороны участников форума. https://www.mql5.com/ru/code/32939

Индикатор Султонова
Индикатор Султонова
  • www.mql5.com
Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".
 
Renat Akhtyamov #:
Так хотелось бы, но это только хотелки.

Только понял ... Вам хотелось-бы разбираться в стакане. Это не так сложно, попробуйте хотя-бы раз и поймёте как формируется цена.

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