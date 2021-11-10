Эксперимент - страница 100
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О начале признания теории и практики ПНБ, ибо вот уже, видите, появляются альтернативные реализации, которые, уверен, подтвердят глубокие мысли Юсуфа о природе рынка.
Вам сколько заплатили ????
Дождёмся Юсуфа, и увидите, как он офигеет от увиденного )
В смысле??? Еще и показывать то нечего.
Я имею в виду - офигеет от появления последователя, уверовавшего. Скоро, скоро нас будут десятки, потом - сотни, потом - тысячи, и все как один будем возносить хвалу могуществу интеллекта Юсуфа.
Я имею в виду - офигеет от появления последователя, уверовавшего.
Результат отдельной сделки не имеет никакого значения. Важен статистический перевес в результатах многих сделок. ПНБ будет ловить тренды, а, как известно, trend is your friend.
Аминь брат!
Нечасто такие движения, настолько резкие, и по многим парам (GBPUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, etc.)
Три ранее открытые сделки выбились по СЛ.
Это никак не влияет на то, что статистически перевес ПНБ будет неоспорим, ибо ничто не может сразиться с ПНБ.
ahahahahaha