Эксперимент - страница 202
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в смысле, ты о себе?
вывесил в продажу советника, а картинку с тестера от другого
ahahaha
Больной, я не продаю еа
память полечи ;)
вот же, в личку я тебе писал и твой ответ тут же
память полечи ;)
вот же, в личку я тебе писал и твой ответ тут же
У тебя два Ника?
а ты набери свой старый и мой старый
попадешь и к себе и ко мне
косячит у них сайт чуток
просто не хами, не люблю
говори по делу
а ты набери свой старый и мой старый
попадешь и к себе и ко мне
косячит у них сайт чуток
просто не хами, не люблю
говори по делу
Я и говорю по делу. Ничего не продаю. Ты же сливаешь и при этом продаешь, нечестно
ты же счас не продаешь, а до этого и продавал и сливал
но видимо стал честным и все убрал
лично я ничего пока не слил, в том то и дело
а у тебя стратегия большого риска - либо слил, либо взялпоэтому про слил или нет - не тебе судить
Точно.
Сделал контр трендовую из ПНБ советника?
А там что заранее не видно где трендовая где контр?
Приветствую, Юсуф!
Как уже говорили ранее, нужно убрать пары-союзники, к примеру AUDJPY и NZDCHF - коррелированы на 95%, и таких примеров много. Нужно оставить что-то одно из нескольких.
Как думаете, если по одной паре ПНБ идёт в минус, по другой в минус и т.д. То сумма отрицательных прибылей чему будет ровна? Хоть сколько пар оставь.
Сделал контр трендовую из ПНБ советника?
А там что заранее не видно где трендовая где контр?
пост был о том, что если льет ПНБ, ну не сидеть же и смотреть на это
ошибку надо искать в алгоритме, недоработки устранятьчто то делать наконец
да не, ПНБ здесь не причем
пост был о том, что если льет ПНБ, ну не сидеть же и смотреть на это
ошибку надо искатьчто то делать наконец
Ошибки не обязаны быть, даже если ПНБ льёт.
А если ПНБ - это есть божественная сила природы (как говорил Юсуф), то остаётся только смериться.