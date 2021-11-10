Эксперимент - страница 202

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Renat Akhtyamov:

в смысле, ты о себе?

вывесил в продажу советника, а картинку с тестера от другого

ahahaha

Больной, я не продаю еа
 
Vladimir Baskakov:
Больной, я не продаю еа

память полечи ;)

вот же, в личку я тебе писал и твой ответ тут же


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

память полечи ;)

вот же, в личку я тебе писал и твой ответ тут же


У тебя два Ника?
 
Vladimir Baskakov:
У тебя два Ника?

а ты набери свой старый и мой старый

попадешь и к себе и ко мне

косячит у них сайт чуток

просто не хами, не люблю

говори по делу

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

а ты набери свой старый и мой старый

попадешь и к себе и ко мне

косячит у них сайт чуток

просто не хами, не люблю

говори по делу

Я и говорю по делу. Ничего не продаю. Ты же сливаешь и при этом продаешь, нечестно
 
Vladimir Baskakov:
Я и говорю по делу. Ничего не продаю. Ты же сливаешь и при этом продаешь, нечестно

ты же счас не продаешь, а до этого и продавал и сливал

но видимо стал честным и все убрал

лично я ничего пока не слил, в том то и дело

а у тебя стратегия большого риска - либо слил, либо взял

поэтому про слил или нет - не тебе судить
 
Renat Akhtyamov:
Точно.
Например я не сразу определил что сделал контредовую и это стоило мне солидной просадки. Три дня шаманил советника. Счас выкарабкиваться начнет, надеюсь.
Если на центиках или демо, там пофиг. А вот на баксах такое не прощают.

Сделал контр трендовую из ПНБ советника? 

А там что заранее не видно где трендовая где контр?

 
Vitaly Muzichenko:

Приветствую, Юсуф!

Как уже говорили ранее, нужно убрать пары-союзники, к примеру AUDJPY и NZDCHF - коррелированы на 95%, и таких примеров много. Нужно оставить что-то одно из нескольких. 


Как думаете, если по одной паре ПНБ идёт в минус, по другой в минус и т.д. То сумма отрицательных прибылей чему будет ровна? Хоть сколько пар оставь.

 
Marat Zeidaliyev:

Сделал контр трендовую из ПНБ советника? 

А там что заранее не видно где трендовая где контр?

пост был о том, что если льет ПНБ, ну не сидеть же и смотреть на это

ошибку надо искать в алгоритме, недоработки устранять

что то делать наконец
 
Renat Akhtyamov:

да не, ПНБ здесь не причем

пост был о том, что если льет ПНБ, ну не сидеть же и смотреть на это

ошибку надо искать

что то делать наконец


Ошибки не обязаны быть, даже если ПНБ льёт. 

А если ПНБ - это есть божественная сила природы (как говорил Юсуф), то остаётся только смериться.

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