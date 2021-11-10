Эксперимент - страница 199
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Их немало
EURJPY и NZDCAD
Две уже есть, осталось узнать остальные =)
и это тоже, открывать сделки в течении часа после ролловера - полная нелепость.
да там вообще кошмар и немцы..
и закрытия там тоже в 0:00 :-) заплатил своп и закрыл с конским спредом
ордер поставил и сразу закрыл.
потом понаделал колец по киви.
показалось мало - начал дёргать фунт. по одной паре купил, по другой продал..повторил
EURJPY и NZDCAD
Две уже есть, осталось узнать остальные =)
Шутите? Они есть, но на голых графиках это не видно
Виталий можете поделиться почему такой взгляд на это?
чем пятница отличается от вторника? Это и есть ответ.
EURJPY и NZDCAD
Две уже есть, осталось узнать остальные =)
Я уже лет 5 торгую корреляции, так что немного с этим знаком и имею для этого необходимые инструменты.
P.S. Смотрите, это пары-союзники, хотя на первый взгляд на голый график это совсем не так
Так я серьёзно. Я не проводил исследования зависимостей и не торговал корреляции. И вешаю советники на каждую пару, как Юсуф, где глаз упадёт ;).
Теперь хочу узнать как правильно и избавится от дублей.
Так я серьёзно. Я не проводил исследования зависимостей и не торговал корреляции. И вешаю советники на каждую пару, как Юсуф, где глаз упадёт ;).
Теперь хочу узнать как правильно и избавится от дублей.
Всё зависит от системы, что торгуете. Если пипсовка, то дубли особо не мешают, а если среднесрок, то их лучше убрать.
===
P.S. От среднесрочных, а тем более долгосрочных ТС отказался давно, это не работает на дистанции, только пипсовка, чем собственно и занимается сабер, или торговля корреляцией.
У Юсуфа даже сложно охарактеризовать его систему, к какой категории она относится.
Среднесрок, день - два. Если не сложно, как сократить 28 пар? Буду признателен.
Среднесрок, день - два. Если не сложно, как сократить 28 пар? Буду признателен.
Нужно сидеть и отбирать
Вот ещё копия пар
==
P.S. Кстати, для торговли корреляции она подходит, есть некоторые разрывы, также для пипсовки можно использовать обе
Так я серьёзно. Я не проводил исследования зависимостей и не торговал корреляции. И вешаю советники на каждую пару, как Юсуф, где глаз упадёт ;).
Теперь хочу узнать как правильно и избавится от дублей.
Здесь есть информация по кореляции, в том числе интерактивная таблица.