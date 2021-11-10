Эксперимент - страница 199

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Vitaly Muzichenko:

Их немало

EURJPY и NZDCAD

Две уже есть, осталось узнать остальные =)

 
Vitaly Muzichenko:

и это тоже, открывать сделки в течении часа после ролловера - полная нелепость. 

да там вообще кошмар и немцы..

и закрытия там тоже в 0:00 :-) заплатил своп и закрыл с конским спредом

ордер поставил и сразу закрыл.

потом понаделал колец по киви.

показалось мало - начал дёргать фунт. по одной паре купил, по другой продал..повторил

 
Aleksei Stepanenko:

EURJPY и NZDCAD

Две уже есть, осталось узнать остальные =)

Шутите? Они есть, но на голых графиках это не видно


 
Fast235:

Виталий можете поделиться почему такой взгляд на это?

чем пятница отличается от вторника? Это и есть ответ.

 
Aleksei Stepanenko:

EURJPY и NZDCAD

Две уже есть, осталось узнать остальные =)

Я уже лет 5 торгую корреляции, так что немного с этим знаком и имею для этого необходимые инструменты.

P.S. Смотрите, это пары-союзники, хотя на первый взгляд на голый график это совсем не так


[Удален]  

Так я серьёзно. Я не проводил исследования зависимостей и не торговал корреляции. И вешаю советники на каждую пару, как Юсуф, где глаз упадёт ;).

Теперь хочу узнать как правильно и избавится от дублей.

 
Aleksei Stepanenko:

Так я серьёзно. Я не проводил исследования зависимостей и не торговал корреляции. И вешаю советники на каждую пару, как Юсуф, где глаз упадёт ;).

Теперь хочу узнать как правильно и избавится от дублей.

Всё зависит от системы, что торгуете. Если пипсовка, то дубли особо не мешают, а если среднесрок, то их лучше убрать.

===

P.S. От среднесрочных, а тем более долгосрочных ТС отказался давно, это не работает на дистанции, только пипсовка, чем собственно и занимается сабер, или торговля корреляцией.

У Юсуфа даже сложно охарактеризовать его систему, к какой категории она относится. 

[Удален]  

Среднесрок, день - два. Если не сложно, как сократить 28 пар? Буду признателен.

 
Aleksei Stepanenko:

Среднесрок, день - два. Если не сложно, как сократить 28 пар? Буду признателен.

Нужно сидеть и отбирать

Вот ещё копия пар


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P.S. Кстати, для торговли корреляции она подходит, есть некоторые разрывы, также для пипсовки можно использовать обе


 
Aleksei Stepanenko:

Так я серьёзно. Я не проводил исследования зависимостей и не торговал корреляции. И вешаю советники на каждую пару, как Юсуф, где глаз упадёт ;).

Теперь хочу узнать как правильно и избавится от дублей.

Здесь есть информация по кореляции, в том числе интерактивная таблица.

Корреляция валютных пар друг от друга. Таблица и индикатор корреляции для MT4
Корреляция валютных пар друг от друга. Таблица и индикатор корреляции для MT4
  • profitov.net
Корреляция валютных пар друг от друга - что это такое. Таблица и индикатор корреляции. Узнайте, как использовать корреляцию в торговле на Форекс.
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