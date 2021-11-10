Эксперимент - страница 200

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Этот график показывает величину различия в движении? Чем прямее, тем более коррелированы?

 
Aleksei Stepanenko:

Этот график показывает величину различия в движении? Чем прямее, тем более коррелированы?

Чем ближе к 100% - тем больше коррелированы. Именно с них и нужно начать усечение.

Мне сейчас автоотбор предлагает это, но нужно все пересматривать вручную, где самые оптимальные и на чём ещё нет позиций


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khorosh:

Здесь есть информация по кореляции, в том числе интерактивная таблица.

Vitaly Muzichenko:

Чем ближе к 100% - тем больше коррелированы. Именно с них и нужно начать усечение.

Мне сейчас автоотбор предлагает это, но нужно все пересматривать вручную, где самые оптимальные и на чём ещё нет позиций


о, спасибо!

 
Aleksei Stepanenko:

о, спасибо!

Вот ещё копии, к ним можно найти ещё, Юсуфу можно несколько убрать и оставить одну


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Виталий, круто! Спасибо.
 
Aleksei Stepanenko:
Виталий, круто! Спасибо.

Как вариант, можно пары не усекать, а добавить блок проверки корреляций.

Принцип прост: открылась позиция, поступил сигнал на открытие ещё одной, проверяем корреляцию, если более 80%, то по этой паре не открываем, пока не закроется по той.

При открытии нескольких, собираем в массив все открытые, при поступлении сигнала подставляем поштучно и смотрим, нет ли уже открытой с корреляцией более 80%.

Такой способ лучше и проще, чем усекать пары.

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Aleksei Stepanenko:

Так я серьёзно. Я не проводил исследования зависимостей и не торговал корреляции. И вешаю советники на каждую пару, как Юсуф, где глаз упадёт ;).

Теперь хочу узнать как правильно и избавится от дублей.

Не слушай Витю, он тебе насоветует. Набери в Гугле калькулятор корреляции Форекс и найдешь все
 
Олег avtomat:

Маленькая ошибка может проявляться совершенно неожиданным образом. 

Я говорю не о свойстве системы (её инерционности и т.п.), а о реализации алгоритма в коде.

Точно.
Например я не сразу определил что сделал контредовую и это стоило мне солидной просадки. Три дня шаманил советника. Счас выкарабкиваться начнет, надеюсь.
Если на центиках или демо, там пофиг. А вот на баксах такое не прощают.
 
Renat Akhtyamov:
Точно.
Например я не сразу определил что сделал контредовую и это стоило мне солидной просадки. Три дня шаманил советника. Счас выкарабкиваться начнет, надеюсь.
Если на центиках или демо, там пофиг. А вот на баксах такое не прощают.
Ога, весь Уолл-Стрит сплотился доныне невиданным образом в охоте за 50 баксами.
 
vladavd:
Ога, весь Уолл-Стрит сплотился доныне невиданным образом в охоте за 50 баксами.
Чо, ляпнул?
ну ну
Покажешь как ты на сб заработаешь, поржем хоть
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