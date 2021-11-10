Эксперимент - страница 200
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Этот график показывает величину различия в движении? Чем прямее, тем более коррелированы?
Этот график показывает величину различия в движении? Чем прямее, тем более коррелированы?
Чем ближе к 100% - тем больше коррелированы. Именно с них и нужно начать усечение.
Мне сейчас автоотбор предлагает это, но нужно все пересматривать вручную, где самые оптимальные и на чём ещё нет позиций
Здесь есть информация по кореляции, в том числе интерактивная таблица.
Чем ближе к 100% - тем больше коррелированы. Именно с них и нужно начать усечение.
Мне сейчас автоотбор предлагает это, но нужно все пересматривать вручную, где самые оптимальные и на чём ещё нет позиций
о, спасибо!
о, спасибо!
Вот ещё копии, к ним можно найти ещё, Юсуфу можно несколько убрать и оставить одну
Виталий, круто! Спасибо.
Как вариант, можно пары не усекать, а добавить блок проверки корреляций.
Принцип прост: открылась позиция, поступил сигнал на открытие ещё одной, проверяем корреляцию, если более 80%, то по этой паре не открываем, пока не закроется по той.
При открытии нескольких, собираем в массив все открытые, при поступлении сигнала подставляем поштучно и смотрим, нет ли уже открытой с корреляцией более 80%.
Такой способ лучше и проще, чем усекать пары.
Так я серьёзно. Я не проводил исследования зависимостей и не торговал корреляции. И вешаю советники на каждую пару, как Юсуф, где глаз упадёт ;).
Теперь хочу узнать как правильно и избавится от дублей.
Маленькая ошибка может проявляться совершенно неожиданным образом.
Я говорю не о свойстве системы (её инерционности и т.п.), а о реализации алгоритма в коде.
Точно.
Ога, весь Уолл-Стрит сплотился доныне невиданным образом в охоте за 50 баксами.