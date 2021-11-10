Эксперимент - страница 146

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Mikhael1983:

Просто нужно трезво оценить Н, и П, и сделать прогноз на Б, вот Вы сами и пришли к Теории ПНБ )

Я не так писал ;)
Во первых, по одной системе у меня рассматриваются и прсчитываются все взаимосвязи в портфеле из 28 вал пар. И делается вывод - сколько продается или покупается. Я встаю против них и дело в шляпе
Это не ПНБ? Нет, даже не рядом.
По второй я снимаю розовый шум, и котир идет туда, куда и идет. Опять не ПНБ.
По третьей и четвертой точно не ПНБ. Там вообще долго рассказывать и тем более табу.
 
Renat Akhtyamov:
Я не так писал ;)
Во первых, по одной системе у меня рассматриваются и прсчитываются все взаимосвязи в портфеле из 28 вал пар. И делается вывод - сколько продается или покупается. Я встаю против них и дело в шляпе
Это не ПНБ? Нет, даже не рядом.
По второй я снимаю розовый шум, и котир идет туда, куда и идет. Опять не ПНБ.
По третьей и четвертой точно не ПНБ. Там вообще долго рассказывать и тем более табу.

А не там еще пятой, чертишь линией и котир идет туда, короче управляешь ценой так же как и мочишься на стену?

(уж точно, капитально это не ПНБ).. ;)

 

Renat Akhtyamov:

... долго рассказывать и .. табу

Почему же Вы, по Вашему собственному признанию, сливаете как почти все, имея Торговую Систему, о которой нельзя говорить, ибо Табу?

 
Marat Zeidaliyev:

А не там еще пятой, чертишь линией и котир идет туда, короче управляешь ценой так же как и мочишься на стену?

(уж точно, капитально это не ПНБ).. ;)

Это третья, самая прикольная ;))))
 ahahahaha
 
Mikhael1983:

Понимаю Вашу печаль от того, что Россия технологически превосходит США. У Вас вот написано: Канада. Смиритесь. И в области ПВО/ПРО, и в области гиперзвуковых ракетных технологий, и много в чём ещё англосаксы отстают от России очень сильно. Выпейте валерьяночки. 

Ладно, ладно. Как скажете. Пойду выпью валерьяночки.
Между прочим я в РИЧах 4 года служил, да и многие мои однокашники и друзья до сих пор служат.
Как Вы думаете кто может лучше разбираться в реальном положении дел по ПРО?

 
Nikolai Semko:

Ладно, ладно. Как скажете. Пойду выпью валерьяночки.
Между прочим я в РИЧах 4 года служил, да и многие мои однокашники и друзья до сих пор служат.
Как Вы думаете кто может лучше разбираться в реальном положении дел по ПРО?

Очевидно, специалисты, которые заняты в разработке и производстве радиолокационных и огневых средств систем ПВО/ПРО. Такой ответ Вас устроит? ) Я Вам говорю - англосаксы отстали. Жестоко. Надолго. Возможно, навсегда. Они это знают. Поэтому у них сейчас расходы на НИОКР на максимуме за всю историю. Такая своеобразная истерика.


Но деньги недостаточны, нужны мозги. А своих мозгов почти что нет. Учёные и инженеры - в большинстве своём - гастарбайтеры. Которых до этих вопросов и допускать нельзя. Цуцванг. Смиритесь.

Если конкретно Вы обычный солдатик, хотя бы и послуживший в соответствующих войсках, это не значит, что у Вас в голове есть хоть что-то ) Не по чину, так сказать. Ваше место - ручки крутить, кабели тянуть, и т.д. О возможностях систем Вы не знаете ничего. Тем более, если Вы с Украины в Канаду уехали, тогда тем более неудивительно, что Ваша картина мира не имеет с реальностью вовсе ничего общего.

 
Але! Политику на форуме  не обсуждаем!
 
Renat Akhtyamov:
Але! Политику нафоруме не трем!
Милейший, где Вы увидели политику? Я просветил Ренатика о реальном раскладе сил в части систем, которым прогнозирование временных рядов может быть полезным ) Ибо применение Теории ПНБ Учителя Юсуфа для дел государственной важности, с последующей заявкой на Нобелевскую Премию по физике - дело хорошее )
 
Mikhael1983:

Очевидно, специалисты, которые заняты в разработке и производстве радиолокационных и огневых средств систем ПВО/ПРО. Такой ответ Вас устроит? ) Я Вам говорю - англосаксы отстали. Жестоко. Надолго. Возможно, навсегда. Они это знают. Поэтому у них сейчас расходы на НИОКР на максимуме за всю историю. Такая своеобразная истерика.


Но деньги недостаточны, нужны мозги. А своих мозгов почти что нет. Учёные и инженеры - в большинстве своём - гастарбайтеры. Которых до этих вопросов и допускать нельзя. Цуцванг. Смиритесь.

Если конкретно Вы обычный солдатик, хотя бы и послуживший в соответствующих войсках, это не значит, что у Вас в голове есть хоть что-то ) Не по чину, так сказать. Ваше место - ручки крутить, кабели тянуть, и т.д. О возможностях систем Вы не знаете ничего )

Блин, реально Олег ваш брат - двойняшка. :))
Нет, я не солдатик. В нашей части было человек 10 солдатиков и около 60 офицеров и два-три прапорщика.
Ладно не буду вас ни в чем переубеждать. Это бесполезно и оффтоп. Пребывайте в своей иллюзии.

 
Nikolai Semko:

... Пребывайте в своей иллюзии.

Это как раз мой посыл Вам )

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