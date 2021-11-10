Эксперимент - страница 146
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Просто нужно трезво оценить Н, и П, и сделать прогноз на Б, вот Вы сами и пришли к Теории ПНБ )
Я не так писал ;)
А не там еще пятой, чертишь линией и котир идет туда, короче управляешь ценой так же как и мочишься на стену?
(уж точно, капитально это не ПНБ).. ;)
Renat Akhtyamov:
... долго рассказывать и .. табу
Почему же Вы, по Вашему собственному признанию, сливаете как почти все, имея Торговую Систему, о которой нельзя говорить, ибо Табу?
А не там еще пятой, чертишь линией и котир идет туда, короче управляешь ценой так же как и мочишься на стену?
(уж точно, капитально это не ПНБ).. ;)
Понимаю Вашу печаль от того, что Россия технологически превосходит США. У Вас вот написано: Канада. Смиритесь. И в области ПВО/ПРО, и в области гиперзвуковых ракетных технологий, и много в чём ещё англосаксы отстают от России очень сильно. Выпейте валерьяночки.
Ладно, ладно. Как скажете. Пойду выпью валерьяночки.
Между прочим я в РИЧах 4 года служил, да и многие мои однокашники и друзья до сих пор служат.
Как Вы думаете кто может лучше разбираться в реальном положении дел по ПРО?
Ладно, ладно. Как скажете. Пойду выпью валерьяночки.
Между прочим я в РИЧах 4 года служил, да и многие мои однокашники и друзья до сих пор служат.
Как Вы думаете кто может лучше разбираться в реальном положении дел по ПРО?
Очевидно, специалисты, которые заняты в разработке и производстве радиолокационных и огневых средств систем ПВО/ПРО. Такой ответ Вас устроит? ) Я Вам говорю - англосаксы отстали. Жестоко. Надолго. Возможно, навсегда. Они это знают. Поэтому у них сейчас расходы на НИОКР на максимуме за всю историю. Такая своеобразная истерика.
Но деньги недостаточны, нужны мозги. А своих мозгов почти что нет. Учёные и инженеры - в большинстве своём - гастарбайтеры. Которых до этих вопросов и допускать нельзя. Цуцванг. Смиритесь.
Если конкретно Вы обычный солдатик, хотя бы и послуживший в соответствующих войсках, это не значит, что у Вас в голове есть хоть что-то ) Не по чину, так сказать. Ваше место - ручки крутить, кабели тянуть, и т.д. О возможностях систем Вы не знаете ничего. Тем более, если Вы с Украины в Канаду уехали, тогда тем более неудивительно, что Ваша картина мира не имеет с реальностью вовсе ничего общего.
Але! Политику нафоруме не трем!
Очевидно, специалисты, которые заняты в разработке и производстве радиолокационных и огневых средств систем ПВО/ПРО. Такой ответ Вас устроит? ) Я Вам говорю - англосаксы отстали. Жестоко. Надолго. Возможно, навсегда. Они это знают. Поэтому у них сейчас расходы на НИОКР на максимуме за всю историю. Такая своеобразная истерика.
Но деньги недостаточны, нужны мозги. А своих мозгов почти что нет. Учёные и инженеры - в большинстве своём - гастарбайтеры. Которых до этих вопросов и допускать нельзя. Цуцванг. Смиритесь.
Если конкретно Вы обычный солдатик, хотя бы и послуживший в соответствующих войсках, это не значит, что у Вас в голове есть хоть что-то ) Не по чину, так сказать. Ваше место - ручки крутить, кабели тянуть, и т.д. О возможностях систем Вы не знаете ничего )
Блин, реально Олег ваш брат - двойняшка. :))
Нет, я не солдатик. В нашей части было человек 10 солдатиков и около 60 офицеров и два-три прапорщика.
Ладно не буду вас ни в чем переубеждать. Это бесполезно и оффтоп. Пребывайте в своей иллюзии.
... Пребывайте в своей иллюзии.
Это как раз мой посыл Вам )