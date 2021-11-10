Эксперимент - страница 144

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Andrei Khlebnikov:

? Не понял вопроса. 

Теория и практика твоя ветка?
 
Renat Akhtyamov:
Теория и практика твоя ветка?

А... нет )  честно.

 

продолжу

 
Да елки палки ;))))
Будущее не предскажет на форекс никто!
Просто нет смысла.
Неужели этого не понимаете?
Просто нужно трезво оценить настоящее и прошлое, этого достаточно
 

...

 

...

 
Олег avtomat:
блин, сколько же здесь неадекватных персонажей...
Сколько?
 

...

пропущу часть )

 

Да, так вот.

Мы же здесь не предсказываем и не "видим" будущее, а всего лишь прогнозируем ) Чуете разницу в смыслах слов? )

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Ребрендинг ветки : "Палата #6"
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