Эксперимент - страница 144
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? Не понял вопроса.
Теория и практика твоя ветка?
А... нет ) честно.
продолжу
...
...
блин, сколько же здесь неадекватных персонажей...
...
пропущу часть )
Да, так вот.
Мы же здесь не предсказываем и не "видим" будущее, а всего лишь прогнозируем ) Чуете разницу в смыслах слов? )