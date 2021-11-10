Эксперимент - страница 139
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Подождем результатов эксперимента на реале и все проясниться.
Это факт, потому, что, с другого провайдера все нормально. Сейчас я вхожу именно с другого провайдера. На других, чужих, компах тоже все нормально. Модератор твердит, что, они не банили меня.
Глупость пишите. Тут бывают случаи когда у людей динамический ip и они попадают на забаненый ip адрес. Много тем было.
Постфактум. Вы же не будите отрицать что вы берёте цены из прошлого? И если там был тренд (как вы говорите три линии в одну это твердый сигнал) это не значит что он будет дальше.
Месяц? И это говорит человек который использует выборку в 300 дневных баров.
ПНБ не учитывают мелкие волатильности
Всё учитывает, меняет сигнал на каждом чихе.
На самом деле, они реагируют даже на 1 тик, но, злобально держат свой прогноз, а когда переключать - хватает одного тика.
Глупость пишите. Тут бывают случаи когда у людей динамический ip и они попадают на забаненый ip адрес. Много тем было.
Значит, и у меня динамический IP и тоже попал на забаненный. Я в этих вопросах профан.
На самом деле, они реагируют даже на 1 тик, но, злобально держат свой прогноз, а когда переключать - хватает одного тика.
Запустите тестер и смотрите визуальное тестирование. Я же не просто так пишу. Я ваш ПНБ тестировал уже столькими способами и долгое время, так что я имею право сказать что вы не понимаете работу ПНБ и вам ещё нужно понять как оно работает.
Запустите тестер и смотрите визуальное тестирование. Я же не просто так пишу. Я ваш ПНБ тестировал уже столькими способами и долгое время, так что я имею право сказать что вы не понимаете работу ПНБ и вам ещё нужно понять как оно работает.
Возможно. Подождем результатов на реале. Сейчас признаков падения эквити нет. Всё остальное - разговоры и домыслы. Нужно подождать хоты-бы год, ведь, это рынок, всего можно от него ожидать.
Понятно, полное месило.
давным-давно я я кстати занимался переносом времени )
Одна из моих теорий была примерно в этом. Я называл ей теорией физически эквивалентных сделок. В том смысле что скользящая средняя - запаздывает, но если её перенести в прошлое, на величину запаздывания, то она будет идеальным незапаздывающим фильтром, по которому очень просто торговать: если цена выше фильтра на некоторую пороговую величину - продавать, если ниже (на эту же пороговую величину) - покупать, с фиксированными ТП и СЛ, и статистически будет гарантированный плюс. Но поскольку сдвинутая SMA не определена на некотором количестве отсчётов в конце графика, то как бы торговать нет возможности. Но если внимательно присмотреться - есть возможность иногда открывать "физически эквивалентные" сделки. То есть по тем же ценам, какие были в прошлом, когда цена выше (сдвинутой) SMA, или ниже. И если множество "физически эквивалентных" сделок образуется как-то равновероятно, то по сути это грааль. Реальность же такова, что это не работает - очень мало возможностей для открытия физически эквивалентных сделок, и их множество явно как-то статистически сдвинуто относительно множества тех сделок, какие следовало бы открывать, если бы знать отсчёты SMA в правой части графика. По сути - это тоже была в некотором роде теория ПНБ, простейшая физически содержательная идея, что если открыться по той же цене с теми же ТП и СЛ как если бы открыться в прошлом, и эта сделка ещё не умерла бы по этим ТП и СЛ до настоящего времени, то можно открывать её сейчас, и считать, что она была открыта в прошлом )
Полное месиво (с)
ПНБ EURUSD H1 выборка 120 часов.
ПНБ EURUSD H1 выборка 120 часов.