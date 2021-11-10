Эксперимент - страница 143
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Ну вот видите, это не так и страшно. Уважаю мужественное решение. Будем наблюдать с любопытством. Если, конечно, это не пустые слова, и Вы предъявите участникам форума доступ к просмотру Вашей торговли в реальном времени.
Мне нобель не нужен. Я буду скромно зарабатывать и все.
То есть мы должны уверовать, что Вы будете зарабатывать, но инвестпароля или сигнала опубликовано не будет? )
Кто ведь на чем. Вам нужен нобель, мне не нужен.
Разве я говорил, что мне нужен Нобель? Откуда у Вас такая дикая фантазия? )
Зря я Вас похвалил. Кажется, Вам всё же слабо демонстрировать публике торговлю в реальном времени )
В сущности, теория, позволяющая прознозировать временной ряд - имеет бесконечное количество приложений во всех областях науки и техники.
Не только, и даже не столько в финансовых рынках суть дела.
Но, например, в создании вооружений, и прочих подобных приложениях. Поражать боеголовки США, создавать продвинутые системы ПРО, и прочее такое. Да, вот мощь Учителя Юсуфа.
Кстати, вы пробовали прогнозировать график температуры? Если окажется, что ПНБ прогнозирует температуру лучше чем моделирование природных явлений в масштабе планеты на суперкомпьютерах за миллиарды долларов, тут не просто Нобелевкой пахнет, нут саму физику придется пересматривать всю... кот Шредингера уже не отвертится неопределенным состоянием, будущее перестанет быть загадкой.
Разве я говорил, что мне нужен Нобель? Откуда у Вас такая дикая фантазия? )
Зря я Вас похвалил. Кажется, Вам всё же слабо демонстрировать публике торговлю в реальном времени )
Кстати, вы пробовали прогнозировать график температуры? Если окажется, что ПНБ прогнозирует температуру лучше чем моделирование природных явлений в масштабе планеты на суперкомпьютерах за миллиарды долларов, тут не просто Нобелевкой пахнет, нут саму физику придется пересматривать всю... кот Шредингера уже не отвертится неопределенным состоянием, будущее перестанет быть загадкой.
АК, ты?
? Не понял вопроса.
... тут не просто Нобелевкой пахнет, нут саму физику придется пересматривать всю... кот Шредингера уже не отвертится неопределенным состоянием, будущее перестанет быть загадкой.
Отвечу Вам цитатой из книги "Физика невозможного" Мичио Каку )