Цена открытия текущей позиции не равна цене своих ордера/сделки.
Как продолжение этой и другой темы, написал проверочный скрипт.
Результат.
Найденные DEAL_PRICE не нормализованы. Из-за этого одинаковые цены на скрине ниже оказываются разными:
что, наверное, является ошибкой.
ЗЫ Два разных числа преобразуются в string одинаково. Это баг?
Ситуация похожа на эту тему.
Разница везде составляет одну и ту же величину?
Часом, не вес самого младшего значащего разряда?
Возможно, где-то при вычислениях округления происходят по разным правилам.
Разница везде составляет одну и ту же величину?
Да, везде разница совпадает. Не равна DBL_MIN.
И не может быть равна, если мы рассматриваем плавающую точку.
Она, вероятно, равна весу МЗР мантиссы при данном значении порядка.
Ненормализованные цены в MT4
Ненормализованные цены в MT4
JRandomTrader, 2021.04.30 12:42
Выглядит, как баг. В общем, ненормализованные цены в истории торгов отличают от нормализованных всегда на DBL_EPSILON.
Именно это - не баг. Нормальное поведение двоичного представления чисел с плавающей точкой.
А вот что в истории не совпадают с нормализованными - видимо, баг или, как минимум, требует пояснений.
В истории торгов и другие значения оказались.