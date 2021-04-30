Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL

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В пятницу 26 марта 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Добавлена возможность включать/отключать дополнительные сервисы MQL5.community. Например, если вы не интересуетесь статьями по программированию на MQL5 или копи-трейдингом в сервисе "Сигналы", вы можете их отключить ради экономии ресурсов и рабочего пространства терминала.


    Отключите неиспользуемые сервисы для экономии ресурсов и рабочего пространства

    По умолчанию все сервисы включены.

  2. Terminal: Проведена большая оптимизация работы терминала под Wine на компьютерах с macOS и Linux:

    • Теперь открепленные служебные окна (Навигатор, Инструменты) невозможно перетащить за пределы терминала. Ранее в таких случаях пользователи могли иметь затруднения с возвращением окон в пределы терминала.
    • Исправлено изменение размера содержимого служебного окна при изменении размеров самого окна.
    • Исправлено отображение показателей производительности в диспетчере задач.
    • Улучшено отображение иконок на панели инструментов.
    • Исправлен счетчик непрочитанных сообщений в чате.
    • Исправлен показ системных команд графика: Скрыть, Развернуть, Закрыть.
    • Исправлено отображение журнала.
    • Исправлено отображение всплывающих подсказок у графиков.
    • Исправлена работа команд печати графиков.
    • Исправлено отображение верхнего меню при использовании тем оформления в Linux.
    • Исправлен поиск по GitHub, MSDN и Stack Overflow в MetaEditor.

    Рекомендуем всем пользователям обновиться на последнюю стабильную версию Wine. Это повысит скорость и надежность работы платформы.
  3. Terminal: Добавлена поддержка ордеров "Market To Limit" при торговле на Стамбульской бирже (BORSA Istanbul). Изначально такой ордер исполняется как рыночный, но если ликвидности не хватает, остаток выставляется в стакан цен в виде лимитного ордера с ценой последней сделки.
  4. Terminal: Исправлено отображение графика волатильности. Теперь он строится с учетом даты экспирации, выбранной на доске опционов.
  5. Terminal: Исправлено добавление торговых инструментов в Обзор рынка через строку быстрого поиска. При наличии пробела в названии инструмента он не добавлялся в список.


    Чтобы добавить инструмент в Обзор рынка, введите его название в строку поиска


  6. MQL5: Расширены возможности работы с базами данных на SQL. Теперь в запросах вы можете использовать множество статистических и математических функций.

    Статистические функции

    • mode — мода
    • median — медиана (50-й перцентиль)
    • percentile_25 — 25-й перцентиль
    • percentile_75 — 75-й перцентиль
    • percentile_90 — 90-й перцентиль
    • percentile_95 — 95-й перцентиль
    • percentile_99 — 99-й перцентиль
    • stddev или stddev_samp — стандартное отклонение выборки
    • stddev_pop — стандартное отклонение популяции
    • variance or var_samp — дисперсия выборки
    • var_pop — дисперсия популяции

    Математические функции


    Пример
    select
  count(*) as book_count,
  cast(avg(parent) as integer) as mean,
  cast(median(parent) as integer) as median,
  mode(parent) as mode,
  percentile_90(parent) as p90,
  percentile_95(parent) as p95,
  percentile_99(parent) as p99
from moz_bookmarks;
  7. MQL5: Добавлены новые макросы:

    • __COUNTER__ — увеличивается на единицу при каждом обращении. При использовании в шаблонах и макросах ведутся отдельные счетчики.
    • __RANDOM__ — генерирует случайное ulong-число, является аналогом функции MathRand.

  8. MQL5: Исправлена работа синхронных запросов к графику в случаях, когда символ графика не существует. Теперь вместо бесконечного ожидания результата функции будут возвращать ошибку. Ситуация с несуществующим символом может возникать при переключении между торговыми счетами с разным набором доступных торговых инструментов.
  9. MQL5: Оптимизирована и значительно ускорена работа функций CopyTicks*.
  10. MetaEditor: Изменен порядок профилирования и отладки на исторических данных.

    Профилирование теперь всегда осуществляется в невизуальном режиме. Отладка по умолчанию также осуществляется в невизуальном режиме, однако вы можете вручную изменить это в настройках MetaEditor:


    Для отладки в визуальном режиме включите соответствующую опцию в настройках MetaEditor


  11. MetaEditor: Добавлена возможность профилировки сервисов. Она осуществляется так же, как и для других типов MQL5-программ.
  12. MetaEditor: Исправлено отображение имен функций в отчете профилировщика. В некоторых случаях они могли быть указаны как <unknown>.
  13. Обновлена документация.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
MetaQuotes:
  1. MQL5: Добавлены новые макросы:

    • __COUNTER__ — увеличивается на единицу при каждом обращении. При использовании в шаблонах и макросах ведутся отдельные счетчики.
    • __RANDOM__ — генерирует случайное ulong-число, является аналогом функции MathRand.
Просьба пояснить.
  1. MetaEditor: Изменен порядок профилирования и отладки на исторических данных.
  2. Профилирование теперь всегда осуществляется в невизуальном режиме. Отладка по умолчанию также осуществляется в невизуальном режиме, однако вы можете вручную изменить это в настройках MetaEditor:

Спасибо.

 
Интересно баг с отображением частично закрытых позиций поправили или нет ?
 
Vladimir Pastushak:
Интересно баг с отображением частично закрытых позиций поправили или нет ?

Позиции могут не только частично закрываться, но и добавляться после частичного закрытия, и снова частично закрываться - и как прикажете рисовать?

 

Возможно ли в TaskManager добавить внешний трафик? Например, CopyTicks выкачивает с сервера данные. Сейчас не видна сетевая нагрузка.

На анимации выше видно, как медленно Тестер тянет тики с Сервера.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике".
 
Хорошо бы добавить состояние торговой сессии для биржевой торговли, которая отдается самой биржей. Как минимум торговая сессия закрыта / открыта.
Сейчас приходится программно определять состояние сессии посредством TimeTradeServer().
И случается, что торговая сессия по локальному времени открыта, но в терминале нет свежих котировок, только цены из котировочной сессии.
 
Vladimir Mikhailov:
Хорошо бы добавить состояние торговой сессии для биржевой торговли, которая отдается самой биржей. Как минимум торговая сессия закрыта / открыта.
Сейчас приходится программно определять состояние сессии посредством TimeTradeServer().
И случается, что торговая сессия по локальному времени открыта, но в терминале нет свежих котировок, только цены из котировочной сессии.

каким образом?

 
MetaQuotes:

Подскажите пожалуйста.
В редакторе когда нибудь будет реализована подсветка вхождений при выделении?

v

Последовательный поиск вхождений по Ctrl+F, очень утомителен и визуально не практичен.

 
Andrey Dik:

каким образом?

Уточните вопрос.

 

Уважаемые разработчики, найдите минутку и поправьте так что бы уровень не прилипал в край, отступа в 5-10 пикселей будет достаточно..


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