Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL
MetaQuotes:Просьба пояснить.
- MetaEditor: Изменен порядок профилирования и отладки на исторических данных.
- Профилирование теперь всегда осуществляется в невизуальном режиме. Отладка по умолчанию также осуществляется в невизуальном режиме, однако вы можете вручную изменить это в настройках MetaEditor:
Спасибо.
Интересно баг с отображением частично закрытых позиций поправили или нет ?
Vladimir Pastushak:
Интересно баг с отображением частично закрытых позиций поправили или нет ?
Интересно баг с отображением частично закрытых позиций поправили или нет ?
Позиции могут не только частично закрываться, но и добавляться после частичного закрытия, и снова частично закрываться - и как прикажете рисовать?
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике".
Хорошо бы добавить состояние торговой сессии для биржевой торговли, которая отдается самой биржей. Как минимум торговая сессия закрыта / открыта.
Сейчас приходится программно определять состояние сессии посредством TimeTradeServer().
И случается, что торговая сессия по локальному времени открыта, но в терминале нет свежих котировок, только цены из котировочной сессии.
Сейчас приходится программно определять состояние сессии посредством TimeTradeServer().
И случается, что торговая сессия по локальному времени открыта, но в терминале нет свежих котировок, только цены из котировочной сессии.
Vladimir Mikhailov:
Хорошо бы добавить состояние торговой сессии для биржевой торговли, которая отдается самой биржей. Как минимум торговая сессия закрыта / открыта.
Сейчас приходится программно определять состояние сессии посредством TimeTradeServer().
И случается, что торговая сессия по локальному времени открыта, но в терминале нет свежих котировок, только цены из котировочной сессии.
Хорошо бы добавить состояние торговой сессии для биржевой торговли, которая отдается самой биржей. Как минимум торговая сессия закрыта / открыта.
Сейчас приходится программно определять состояние сессии посредством TimeTradeServer().
И случается, что торговая сессия по локальному времени открыта, но в терминале нет свежих котировок, только цены из котировочной сессии.
каким образом?
MetaQuotes:
Подскажите пожалуйста.
В редакторе когда нибудь будет реализована подсветка вхождений при выделении?
Последовательный поиск вхождений по Ctrl+F, очень утомителен и визуально не практичен.
Andrey Dik:
каким образом?
Уточните вопрос.
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В пятницу 26 марта 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
По умолчанию все сервисы включены.
Статистические функции
Математические функции
Пример
Профилирование теперь всегда осуществляется в невизуальном режиме. Отладка по умолчанию также осуществляется в невизуальном режиме, однако вы можете вручную изменить это в настройках MetaEditor:
Обновление будет доступно через систему Live Update.