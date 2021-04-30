Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 4

Новый комментарий
 
Дебаг не производит переключение на ME, когда достигнута точка останова.
 
Под вайном размер шрифта в заголовке окна стакана абсолютно нечитаемый, хотя это уже мелочи.
 

Перестала работать оптимизация через MQL5 Cloud Network

Просто висит так и все.

upd: Проверил на необновленной портабл версии - до обновления оптимизация через сеть работает.

Файлы:
dbvNnDniC.png  116 kb
img-2021-03-29-15-18-44.png  175 kb
 
mig-zz:

Перестала работать оптимизация через MQL5 Cloud Network

Просто висит так и все.

upd: Проверил на необновленной портабл версии - до обновления оптимизация через сеть работает.

Спасибо за сообщение. Исправлено.

 
после обновления не работает оптимизация MQL5 Cloud
 

билд 2861 , Вин10-64

такой код компилируется:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
struct S
{
   int               x;
};
namespace A
{
S a;
}
namespace B
{
S b;
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   A::a.x = 10;
   B::b.x = 55;
   Print(A: a.x);
   Print(B: b.x);
}
//+------------------------------------------------------------------+

этот код не дает скомпилировать, ошибка:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
struct S
{
   int               x;
};
namespace A
{
S a;
}
namespace B
{
S a;  //'a' - variable already defined  
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   A::a.x = 10;
   B::a.x = 55;
   Print(A: a.x);
   Print(B: a.x);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

В 2861 перестал компилироваться \Include\Math\AlgLib\complex.mqh:


  
2021.03.30 11:06:18.204 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2861 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.30 11:06:18.295 Terminal        Windows 10 build 19041, Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, 8 / 11 Gb memory, 105 / 390 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+7
2021.03.30 11:06:18.295 Terminal        E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

Редактор стабильно падает при попытке введения любых символов в ранее открытых вкладках:


 

В последней релизной версии 2860 этот баг на месте

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике

traveller00, 2021.03.18 06:54

МТ5, 2831.

Спустя некоторое время работы (возможно, когда происходит переход за полночь, пока точно не установил) CopyTicksRange странно обращается со временем.

Есть вот такой скрипт

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[1000]={};
  ulong FromMsc=1616009054658;
  int TicksCount=CopyTicksRange("USDCHF",Ticks,COPY_TICKS_INFO,FromMsc);
  Print("Got "+(string)TicksCount+" ticks");
  Print("Requested from "+TimeToString(FromMsc/1000,TIME_DATE | TIME_SECONDS));
  Print("First tick from "+TimeToString(Ticks[0].time_msc/1000,TIME_DATE | TIME_SECONDS));
}

Вывод

Got 1000 ticks
Requested from 2021.03.17 19:24:14
First tick from 2021.03.18 00:00:00

Если терминал перезагрузить, уже выводит нормально

Got 1000 ticks
Requested from 2021.03.17 19:24:14
First tick from 2021.03.17 19:24:15

Если нужен, есть дамп терминала, но весит даже в архиве больше 200Мб.

Повторяется стабильно каждый день.

 
Anton:

Спасибо за сообщение. Исправлено.

всё равно  не работает оптимизация MQL5 Cloud


1234567
Новый комментарий