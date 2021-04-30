Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 4
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Перестала работать оптимизация через MQL5 Cloud Network
Просто висит так и все.
upd: Проверил на необновленной портабл версии - до обновления оптимизация через сеть работает.
Перестала работать оптимизация через MQL5 Cloud Network
Просто висит так и все.
upd: Проверил на необновленной портабл версии - до обновления оптимизация через сеть работает.
Спасибо за сообщение. Исправлено.
билд 2861 , Вин10-64
такой код компилируется:
этот код не дает скомпилировать, ошибка:
В 2861 перестал компилироваться \Include\Math\AlgLib\complex.mqh:
Редактор стабильно падает при попытке введения любых символов в ранее открытых вкладках:
В последней релизной версии 2860 этот баг на месте
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике
traveller00, 2021.03.18 06:54
МТ5, 2831.
Спустя некоторое время работы (возможно, когда происходит переход за полночь, пока точно не установил) CopyTicksRange странно обращается со временем.
Есть вот такой скрипт
Вывод
Если терминал перезагрузить, уже выводит нормально
Если нужен, есть дамп терминала, но весит даже в архиве больше 200Мб.
Повторяется стабильно каждый день.
Спасибо за сообщение. Исправлено.
всё равно не работает оптимизация MQL5 Cloud