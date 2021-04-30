Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 7

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL

fxsaber, 2021.03.27 09:26

Какие данные нужны, чтобы решить проблему CopyTicks?

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  Print(CopyTicksRange("NZDUSD", Ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2021.03.01' * 1000));
  
  Print(GetLastError());
}


Результат.

43766
0


Только с этой даты отдает на Win10.


На WinServer2019 никаких проблем.

b2864 - работает. Спасибо!.
 

Кажется, что в окне «Обзор рынка» мы больше не можем захватить символ (например, EURUSD) и перетащить его на верхнее место. (р. 2864)

It seems that with in the Market Watch window we can't any more grab a symbol (e.g. EURUSD) and drag it to the top place. (b. 2864)



 
Carl Schreiber:

Кажется, что в окне «Обзор рынка» мы больше не можем захватить символ (например, EURUSD) и перетащить его на верхнее место. (р. 2864)

It seems that with in the Market Watch window we can't any more grab a symbol (e.g. EURUSD) and drag it to the top place. (b. 2864)
   
 
Carl Schreiber:

Кажется, что в окне «Обзор рынка» мы больше не можем захватить символ (например, EURUSD) и перетащить его на верхнее место. (р. 2864)

It seems that with in the Market Watch window we can't any more grab a symbol (e.g. EURUSD) and drag it to the top place. (b. 2864)

Я проверил. Всё работает нормально. (build 2864)

 

О, спасибо, не подумал об этом.

Oh thank you, haven't thought of this.

 

В описании версии МТ5 для хедж-фондов наткнулся на утверждение о наличии в ней поддержки языка R. Это утверждение соответствует действительности?

R

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JRandomTrader:
Под вайном улучшения просто огромные. Сильно снизилась загрузка процессора, стал гораздо отзывчивее интерфейс, вроде, прекратились его подвисания. Кнопки управления окнами перестали "вываливаться".

Да, поспешил я радоваться. Сегодня в 10 утра (открытие торгов на МБ) интерфейс МТ глухо висел несколько минут, при том, что сама виртуалка была вполне отзывчива, да и роботы (как-то) работали, ордера отправляли, логи и стейты писали в это время.

 

Билд 2884

Дебагер не может отобразить массив с динамическим первым измерением. Код исполняется правильно.

int             IterRes[][2];

array in debuger

 
Друзья, поясните. Раньше при оптимизации стратегий можно было выбирать критерии типа: "Максимальный баланс + Шарп" и т.п - очень удобно было, а сейчас оставили только "Максимальный баланс.." без комбинаций. Почему убрали? Или запрятали куда то?
 
Ildar Yusupov:
Друзья, поясните. Раньше при оптимизации стратегий можно было выбирать критерии типа: "Максимальный баланс + Шарп" и т.п - очень удобно было, а сейчас оставили только "Максимальный баланс.." без комбинаций. Почему убрали? Или запрятали куда то? 
2021.04.15 19:20:57.616 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2885 started for MetaQuotes Software Corp.

Никто никуда не девался, всё на месте:


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