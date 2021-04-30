Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 7
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL
fxsaber, 2021.03.27 09:26
Какие данные нужны, чтобы решить проблему CopyTicks?
Результат.
Только с этой даты отдает на Win10.
На WinServer2019 никаких проблем.
Кажется, что в окне «Обзор рынка» мы больше не можем захватить символ (например, EURUSD) и перетащить его на верхнее место. (р. 2864)It seems that with in the Market Watch window we can't any more grab a symbol (e.g. EURUSD) and drag it to the top place. (b. 2864)
Кажется, что в окне «Обзор рынка» мы больше не можем захватить символ (например, EURUSD) и перетащить его на верхнее место. (р. 2864)It seems that with in the Market Watch window we can't any more grab a symbol (e.g. EURUSD) and drag it to the top place. (b. 2864)
Кажется, что в окне «Обзор рынка» мы больше не можем захватить символ (например, EURUSD) и перетащить его на верхнее место. (р. 2864)It seems that with in the Market Watch window we can't any more grab a symbol (e.g. EURUSD) and drag it to the top place. (b. 2864)
Я проверил. Всё работает нормально. (build 2864)
О, спасибо, не подумал об этом.
Oh thank you, haven't thought of this.
В описании версии МТ5 для хедж-фондов наткнулся на утверждение о наличии в ней поддержки языка R. Это утверждение соответствует действительности?
Под вайном улучшения просто огромные. Сильно снизилась загрузка процессора, стал гораздо отзывчивее интерфейс, вроде, прекратились его подвисания. Кнопки управления окнами перестали "вываливаться".
Да, поспешил я радоваться. Сегодня в 10 утра (открытие торгов на МБ) интерфейс МТ глухо висел несколько минут, при том, что сама виртуалка была вполне отзывчива, да и роботы (как-то) работали, ордера отправляли, логи и стейты писали в это время.
Билд 2884
Дебагер не может отобразить массив с динамическим первым измерением. Код исполняется правильно.
Друзья, поясните. Раньше при оптимизации стратегий можно было выбирать критерии типа: "Максимальный баланс + Шарп" и т.п - очень удобно было, а сейчас оставили только "Максимальный баланс.." без комбинаций. Почему убрали? Или запрятали куда то?
Никто никуда не девался, всё на месте: