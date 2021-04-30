Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 3
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А я именно так и понял когда прочёл об этом в описании…
это радует, что хоть кто то понимает это нововведение
я не понимаю зачем нужен один глобальный счетчик на весь код программы
я input переменные в массив структур с помощью макроса добавляю - удобно, что добавляю одну цифру которая в макросе подставляется к имени input переменной, но нужны несколько счетчиков - а один глобальный... что с ним делать? какие задачи это может выполнять?
Как я понял - подставляются при компиляции, т.е., при каждом упоминании в исходном тексте - новое значения.
Понял, спасибо. Получается, что-то похожее на __LINE__ для практических нужд.
Раньше так писал.
Теперь логичнее заменять на __COUNTER__.
это радует, что хоть кто то понимает это нововведение
я не понимаю зачем нужен один глобальный счетчик на весь код программы
я input переменные в массив структур с помощью макроса добавляю - удобно, что добавляю одну цифру которая в макросе подставляется к имени input переменной, но нужны несколько счетчиков - а один глобальный... что с ним делать? какие задачи это может выполнять?
Пока не знаю где можно это применить. Я и __LINE__ долго не использовал. Но в какой-то момент при отладке понял, что этим пользоваться надёжней, чем каждый Print() как-то идентифицировать и потом искать по тексту из какого места была распечатка.
это радует, что хоть кто то понимает это нововведение
я не понимаю зачем нужен один глобальный счетчик на весь код программы
я input переменные в массив структур с помощью макроса добавляю - удобно, что добавляю одну цифру которая в макросе подставляется к имени input переменной, но нужны несколько счетчиков - а один глобальный... что с ним делать? какие задачи это может выполнять?
Такие счетчики позволяют добавить вариабельности и мутации кода на этапе компиляции.
Есть такая проблема. На чарте запущен эксперт. Если закрыть MT5, отключить интернет, запустить MT5, то при запуске MT5 для эксперта на чарте с некоторой задержкой срабатывает OnInit(), но AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) возвращает ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING, хотя тип счета ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING.
При этом AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) пр отсутствии связи возвращает верное значение.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике
fxsaber, 2021.03.26 15:12
Приходится выкачивать тики на WinServer2019 и перекидывать их руками на Win10 для импорта в кастомные символы.
Самый эффективный (минимум шагов и траффик) способ сделать это.
b.2860
Ошибка была и в предыдущих версиях, но так явно ее получить удалось только в этой.
Ошибка трудновоспроизводимая. Пробовал получить при тестировании 2-3 инструментов - не проявляется. Только когда много символов и то весьма редко: в среднем 1 раз за год истории тестирования. Локализовать в простом коде тоже не получилось.
Стандартный ZigZag по бяковски отрисовывается в начале, если нажать кнопку Home.
Доброй ночи,
После обновления МТ5 в корневой папке появились отмеченные на изображении папки, эти папки также существуют в папке ../Mql5.
Я спрашиваю, какой контент правильный?