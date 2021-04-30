Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 6
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У вас тест на реальных тиках - прокачивается большой объем данных. Просто подождите и результат будет.
Да на реальных тиках но в пятницу очень быстро всё сделалаc (до минуты). А теперь стоит там 10 20 30 минут и ничего
а как её сделать? компиляцию
Компиляция: кнопка 'F7'.
У вас тест на реальных тиках - прокачивается большой объем данных. Просто подождите и результат будет.
прошло ровно 30 минуты и ничего
У вас тест на реальных тиках - прокачивается большой объем данных. Просто подождите и результат будет.
Прошло 2 часа. Сколько еще ждать?
Может и в предыдущих бетах было, но сейчас (build 2861) увидел следующее: в режиме отладки запускаю советник, ожидаю, что произойдёт переход из терминала в редактор, когда дело дойдёт до точки останова. Дело доходит, но переход не происходит...
2860 - аналогично.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL
fxsaber, 2021.03.29 10:37Дебаг не производит переключение на ME, когда достигнута точка останова.
Да на реальных тиках но в пятницу очень быстро всё сделалаc (до минуты). А теперь стоит там 10 20 30 минут и ничего
и так весь день
Почините, пожалуйста (2860)
В 2861 перестал компилироваться \Include\Math\AlgLib\complex.mqh:
В 2863 исправили