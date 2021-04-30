Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 6

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Anton:

У вас тест на реальных тиках - прокачивается большой объем данных. Просто подождите и результат будет.

Да на реальных тиках но в пятницу очень быстро всё сделалаc (до минуты). А теперь стоит там 10 20 30 минут и ничего

 
Saulius:

а как её сделать? компиляцию

Компиляция: кнопка 'F7'.

 
Может и в предыдущих бетах было, но сейчас (build 2861) увидел следующее: в режиме отладки запускаю советник, ожидаю, что произойдёт переход из терминала в редактор, когда дело дойдёт до точки останова. Дело доходит, но переход не происходит...
 
Anton:

У вас тест на реальных тиках - прокачивается большой объем данных. Просто подождите и результат будет.

прошло ровно 30 минуты и ничего



 
Возможности добавлять, на чарт шаблон, не изменяя содержимое чарта, не хватает в функционале
 
Anton:

У вас тест на реальных тиках - прокачивается большой объем данных. Просто подождите и результат будет.

Прошло 2 часа. Сколько еще ждать?



 
Denis Kirichenko:
Может и в предыдущих бетах было, но сейчас (build 2861) увидел следующее: в режиме отладки запускаю советник, ожидаю, что произойдёт переход из терминала в редактор, когда дело дойдёт до точки останова. Дело доходит, но переход не происходит...

2860 - аналогично.

 
Saulius:

Да на реальных тиках но в пятницу очень быстро всё сделалаc (до минуты). А теперь стоит там 10 20 30 минут и ничего

и так весь день



 

Почините, пожалуйста (2860)


 
Andrey Khatimlianskii:

В 2861 перестал компилироваться \Include\Math\AlgLib\complex.mqh:

В 2863 исправили

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