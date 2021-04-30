Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 5
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всё равно не работает оптимизация MQL5 Cloud
На локальных агентах оптимизируется?
На локальных агентах оптимизируется?
очень вяло, но CPU работает на 100%
очень вяло, но CPU работает на 100%
А Вы перед тем как запустить оптимизацию в Облаке, советник скомпилировали? То есть не "да, компилировал сегодня" или "да, компилировал неделю назад" - а именно компиляция и затем сразу запуск оптимизации.
- а именно компиляция и затем сразу запуск оптимизации.
не видел объявлений от MQ на эту тему - наверное сами придумали?
имхо, если программа не может выполнить действия пользователя - должна быть в запись в журнал, а что и когда компилировалось.... колхоз какой то )))
А Вы перед тем как запустить оптимизацию в Облаке, советник скомпилировали? То есть не "да, компилировал сегодня" или "да, компилировал неделю назад" - а именно компиляция и затем сразу запуск оптимизации.
а как её сделать? компиляцию
не видел объявлений от MQ на эту тему - наверное сами придумали?
имхо, если программа не может выполнить действия пользователя - должна быть в запись в журнал, а что и когда компилировалось.... колхоз какой то )))
в журналe
очень вяло, но CPU работает на 100%
Ваша задача считается в облаке. Похоже что вы сами останавливаете расчет.
Ваша задача считается в облаке. Похоже что вы сами останавливаете расчет.
задача хочет считаться в Облаке но время идёт и ничего не происходит.....могу видео скинуть
задача хочет считаться в Облаке но время идёт и ничего не происходит.....могу видео скинуть
У вас тест на реальных тиках - прокачивается большой объем данных. Просто подождите и результат будет.
задача хочет считаться в Облаке но время идёт и ничего не происходит.....могу видео скинуть