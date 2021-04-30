Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 5

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Saulius:

всё равно  не работает оптимизация MQL5 Cloud

На локальных агентах оптимизируется?

 
Anton:

На локальных агентах оптимизируется?

очень вяло, но CPU работает на 100%



 
Saulius:

очень вяло, но CPU работает на 100%


А Вы перед тем как запустить оптимизацию в Облаке, советник скомпилировали? То есть не "да, компилировал сегодня" или "да, компилировал неделю назад" - а именно компиляция и затем сразу запуск оптимизации.

 
Vladimir Karputov:

- а именно компиляция и затем сразу запуск оптимизации.

не видел объявлений от MQ на эту тему - наверное сами придумали? 

имхо, если программа не может выполнить действия пользователя - должна быть в запись в журнал, а что и когда компилировалось.... колхоз какой то )))

 
Vladimir Karputov:

А Вы перед тем как запустить оптимизацию в Облаке, советник скомпилировали? То есть не "да, компилировал сегодня" или "да, компилировал неделю назад" - а именно компиляция и затем сразу запуск оптимизации.

а как её сделать? компиляцию

 
Igor Makanu:

не видел объявлений от MQ на эту тему - наверное сами придумали? 

имхо, если программа не может выполнить действия пользователя - должна быть в запись в журнал, а что и когда компилировалось.... колхоз какой то )))

в журналe


 
Saulius:

очень вяло, но CPU работает на 100%

Ваша задача считается в облаке. Похоже что вы сами останавливаете расчет.

 
Anton:

Ваша задача считается в облаке. Похоже что вы сами останавливаете расчет.

задача хочет считаться в Облаке но время идёт и ничего не происходит.....могу видео скинуть

 
Saulius:

задача хочет считаться в Облаке но время идёт и ничего не происходит.....могу видео скинуть

У вас тест на реальных тиках - прокачивается большой объем данных. Просто подождите и результат будет.

 
Saulius:

задача хочет считаться в Облаке но время идёт и ничего не происходит.....могу видео скинуть


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